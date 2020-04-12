 Гутцайт не против, чтобы миллионеры возглавляли спортивные федерации Украины: "Я с радостью пойду на этот шаг"

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт заявил, что поддержит олигархов, которые захотят возглавить спортивные федерации страны, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"А почему нет? Если ко мне обратится человек с большими деньгами и скажет, что будет выделять миллион долларов ежегодно для любого спорта, но хочет стать президентом федерации, я с радостью пойду на этот шаг.

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Для того, чтобы этот человек вернул многих тренеров в страну, чтобы этот человек начал платить тренерам достаточное количество денег. Если он будет поддерживать спортсменов, и они будут получать достойную зарплату - почему нет?

Поэтому я ничего плохого в этом не вижу. Это будет хорошей новостью, когда олигархи начнут становиться президентами федераций. Я уверен, что федерации начнут развиваться", - сказал Гутцайт.