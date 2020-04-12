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 Политика Украины, Спорт
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Все про:Министерство молодежи и спорта (76) спорт (1835) спонсор (11) Гутцайт (1)

 Гутцайт не против, чтобы миллионеры возглавляли спортивные федерации Украины: "Я с радостью пойду на этот шаг"

По мнению министра, богатые украинцы смогут платить спортсменам и тренерам достойную зарплату.

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт заявил, что поддержит олигархов, которые захотят возглавить спортивные федерации страны, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"А почему нет? Если ко мне обратится человек с большими деньгами и скажет, что будет выделять миллион долларов ежегодно для любого спорта, но хочет стать президентом федерации, я с радостью пойду на этот шаг.

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Для того, чтобы этот человек вернул многих тренеров в страну, чтобы этот человек начал платить тренерам достаточное количество денег. Если он будет поддерживать спортсменов, и они будут получать достойную зарплату - почему нет?

Поэтому я ничего плохого в этом не вижу. Это будет хорошей новостью, когда олигархи начнут становиться президентами федераций. Я уверен, что федерации начнут развиваться", - сказал Гутцайт.

Источник: https://censor.net.ua/n3188531
 
 
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Энергетику и машиностроение они уже возглавили.
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Потім будуть договорні матчи та махінації з тоталізаторами.
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Багато спортсменів,це тітушки.Та й взагалі,вони Україні не потрібні.Платити величезні їм кошти,немає сенсу.
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И пральна! Че, спортивные федератсеи хуже всех остальных, шоле?
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А сейчас что ,бедные управляют? Каких олигархов вы хотите видеть? Видно вы хотите, чтобы вся страна принадлежала только двоим олигархам...
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То есть распродали хороших футболистов в 90 годы- ДЕНЬГИ ПО КАРМАНАМ РАСПИХАЛИ
Теперь начнут продавать остальных
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Так у нас миллионеры уже возглавляют телеканалы, депутатские партии, силовые органы власти, судебную систему, привительство и презедентов.
Вот ещё только наш подъезд не возглавили.
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Необязательно «продавать» спортивные федерации олигархам. Мы уже давали им в аренду гос предприятия...Сколько их осталось потом у государства и какой % доведённых до разрухи? Спорт федерации - общественная организация и государство в них должно быть на главных ролях. Это престиж страны и здоровье граждан.
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Пєтюнчика туди!!
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Новые лица пришли. Пинчук морякам квартиры покупает, Ахметов, - скорые, Беня может киоски покрасит, все-таки... Один только вопрос, а нах нужен "величайший лидер современности" и его производные? Задачи олигархам нарезать??? Зебилы, вы сделали это шапито вместе!
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...Гутцайт ...здається з німецької "добра газета" ?
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Это всё равно что прикинуться дурачками и сказать - так как в Украине процветает демократия и власть народа, а миллионеров лишь только заставляют налоги платить, то дайте нам хоть дворовую футбольную команду возглавить.
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