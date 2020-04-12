 Шесть случаев COVID-19 подтвердили 12 апреля на Ривненщине, семь человек выздоровели, - санврач области Сафонов

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Украины, это трое жителей Ривного (женщины в возрасте 58 и 59 лет и 48-летний мужчина); две жительницы города Здолбунов в возрасте 44 и 62 года; 33-летний житель поселка Квасилов Ривненского района. Все инфицированные прямо или косвенно контактировали с ранее зафиксированными больными COVID-19.

Всего сегодня Ривненский областной лабораторный центр проверил 23 образца с подозрением на коронавирус.

Таким образом, по состоянию на вечер 12 апреля на Ривненщине 125 случаев заболевания коронавирусом:

Ривне (49),

Сарненский район (37),

Ривненский (19),

Здолбуновский (7),

Дубенский (5),

Радивиловский (4),

Березновский (2),

Гощанский (1),

Владимирецкий (1).

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Больше всего инфицированных в возрасте от 40 до 49 лет - 33, от 50 до 59 лет - 30, сказал главный санитарный врач области Роман Сафонов.

В то же время, выздоровели 7 человек. К выписке готовят еще двух пациентов Сарненской ЦРБ. Ждут результатов повторных ПЦР-тестов. При отрицательном результате, завтра их выпишут. По словам главного врача Сарненской ЦРБ Василия Иванчука, такая перспектива еще у трех пациентов, результаты первых ПЦР-тестов которых отрицательные.

Напомним, на утро 12 апреля случаев COVID-19 в Украине 2777, умерли 83 человека, 89 - выздоровели.