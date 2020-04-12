 Задержка дыхания на 10 секунд не определяет наличие коронавируса, - Минздрав

Об этом сообщает пресс служба ведомства, передает Цензор.НЕТ.

Речь идет об упражнение, которое предусматривает задержку дыхания на 10 секунд. Согласно распространенной информации, если человек смог так продержаться, то инфицирования у него нет. Минздрав развенчивает этот фейк.

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"Это дыхательное упражнение не может определить отсутствие или наличие у вас COVID-19. Обратитесь к семейному врачу, если подозреваете COVID-19 у себя или близких", - информирует Минздрав.



Там добавили, что с начала эпидемии коронавируса распространяются много мифов о том, как якобы можно уберечься от болезни или самостоятельно обнаружить коронавирус в организме.

"Призываем при появлении любых респираторных симптомов не заниматься самолечением, а обратиться к семейному врачу. Медицинские работники имеют четкий алгоритм действий и смогут проверить, болеете ли вы на COVID-19", - отмечает ведомство.



