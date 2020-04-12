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 Задержка дыхания на 10 секунд не определяет наличие коронавируса, - Минздрав

Министерство здравоохранения назвало фейком дыхательное упражнение, которое якобы определяет наличие у человека инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2.

Об этом сообщает пресс служба ведомства, передает Цензор.НЕТ.

Речь идет об упражнение, которое предусматривает задержку дыхания на 10 секунд. Согласно распространенной информации, если человек смог так продержаться, то инфицирования у него нет. Минздрав развенчивает этот фейк.

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"Это дыхательное упражнение не может определить отсутствие или наличие у вас COVID-19. Обратитесь к семейному врачу, если подозреваете COVID-19 у себя или близких", - информирует Минздрав.

Там добавили, что с начала эпидемии коронавируса распространяются много мифов о том, как якобы можно уберечься от болезни или самостоятельно обнаружить коронавирус в организме.

"Призываем при появлении любых респираторных симптомов не заниматься самолечением, а обратиться к семейному врачу. Медицинские работники имеют четкий алгоритм действий и смогут проверить, болеете ли вы на COVID-19", - отмечает ведомство.

Задержка дыхания на 10 секунд не определяет наличие коронавируса, - Минздрав 01
Задержка дыхания на 10 секунд не определяет наличие коронавируса, - Минздрав 02

Источник: https://censor.net.ua/n3188529
 
 
 Топ комментарии
 
Надо не менее 15 минут, если сможешь задержать дыхание более 15 минут, то с высокой долей вероятности можно утверждать что у вас коронавируса нет, но вы умерли от задержки дыхания.
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ніколи таку дурню не чула-МОЗ саме створює фейки, щоб їх розвінчувати
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Надо не менее 15 минут, если сможешь задержать дыхание более 15 минут, то с высокой долей вероятности можно утверждать что у вас коронавируса нет, но вы умерли от задержки дыхания.
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ніколи таку дурню не чула-МОЗ саме створює фейки, щоб їх розвінчувати
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было, я читал где-то недели три назад про такой "тест"
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Міню на насіння туалетного папіру або насіння сала.
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Парень с запасом гречки и макарон познакомится с девушкой с запасом туалетной бумаги и сахара...
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могу и больше , если глубокий вдох , курю пью умеренно
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Спортсмены могут задерживать дыхание на 60-90 секунд.
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когда-то мог больше четырёх минут. но давно не проверял. возможно потерял сноровку.
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Давайте, спробуйте. Пенсійний фонд вітає героїв.

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А чем занимался, что смог так натренировать?
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Але якщо ти голосував за Зеленського- то цілком можеш запідозрити у себе синдром Дауна.
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Afanasiy, що там у вас, кажуть на могилку Мотороли знов насрали?
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У 30% заболевших пропадает обоняние у других 30% заболевших пропадает вкус, самый простой способ проверить больны ли вы на короновирус, встать утром засунуть палец в жопу понюхать если вы почувствовали запах, облизать проверить почувствовали ли вы вкус, если да значит с вероятностью 60% вы здоровы если нет бегите сдавать анализы в больницу... Задержка дыхания на 10 секунд не определяет наличие коронавируса, - Минздрав - Цензор.НЕТ 9259
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Это упражнение для зедебилов, на них не надо тесты тратить,пусть себе этим методом определяют. Больше людям достанется.
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Чрезвычайно важно! Новые данные о коронавирусе COVID-19.
Это нужно обязательно прочитать каждому…
Что точно известно о коронавирусе.
1. Из дома выходить нельзя, но если нужно, то можно.
2. Маски то помогают, то не помогают, их обязательно носить.
3. Магазины закрыты, но их открывают если нужно.
4. В больницы бесполезно с этим идти, но идти обязательно.
5. Этот вирус смертельный, но в принципе не страшный.
6. Перчатки не помогут, но они нужны.
7. Все остаются дома, но все гуляют.
8. Еды в супермаркетах полно, но её кому-то не хватает.
9. Вирус на детей не действует, но дети в зоне опасности.
10. Оборудования не хватает, но оборудования достаточно.
11. Есть много симптомов того, что ты болеешь, но можно переболеть без симптомов.
загрузка...
12. Чтоб не болеть, нужно тренироваться, но в спортзалы и на пробежки нельзя.
13. Лучше всего гулять на воздухе, но на воздух, особенно в парки, нельзя.
14. Полные в зоне риска, но лучше сидеть дома и жрать, чем гулять на воздухе.
15. К пожилым людям нельзя приходить, но можно приносить продукты и лекарства.
16. Больным коронавирусом нельзя выходить, но можно ходить в аптеку и магазин - разъяснил кабинет министров.
17. Самим ходить к пожилым родственникам нельзя, зато можно заказывать им доставку, разносчики которой без масок и перчаток контактируют в день с сотней человек.
18. Каждый разжигающий панику начинает свое сообщение словами «не хочу разжигать панику, но».
19. Штрафы никак законно не обоснованы, но их выписывают.
20. Штрафы придуманы для нарушающих карантин, но можно штрафовать и тех, кто просто один вышел в парк.
21. Чрезвычайное положение не объявлено, но власти ведут себя так, будто оно есть.
22. На своей машине передвигаться можно, но ее увезут на штрафстоянку.
23. Вирус живёт на разных поверхностях два часа, нет, четыре, нет, шесть, нет, семнадцать дней. Но ему нужна влажная среда. А, нет, уже не нужна.
24. Те, кто уже переболел, больше не будет болеть, но заразиться снова может.
25. Передвижение на автомобиле могут запретить, чтобы не стало плохо, но волноваться не нужно, потому что запретят только тогда, когда будет совсем плохо.
😷
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Почему вирус распространяется в странах с самым жёстким карантином? Ответ недавно найден группой израильских учёных. Через канализацию! Именно! Исследование установили, что вирус выделяется через отходы жизнедеятельности и остаётся в канализации навсегда. Через канализационный газ доходит до гидрозатворов в унитазах и ,проникая через воду гидрозатворов, входит в наши квартиры через туалеты. Особую опасность представляют сами посещения туалета по большому. Мы выставляем навстречу вирусу открытые слизистые и он без труда заходит в нас. В чем самая главная опасность? При таком проникновения вирус очень долго идёт к лёгким ( более месяца) и определить источник инфицирования невозможно. Опечатайте унитазы! Найдите способ ходить по большому в ёмкости и выкидывайте их на улицу!
Всем 36и6!
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Ерунда, там смертность несчастных 40 процентов.
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Оно и не удивительно, у него ж две жоппы Задержка дыхания на 10 секунд не определяет наличие коронавируса, - Минздрав - Цензор.НЕТ 1973
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Почему сметают с полок туалетную бумагу? Потому что на одного чихнувшего - сто обделавшихся..
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Мне рулона на месяц хватает , какаю строго по утрам
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Задержка дыхания определяет, что человек здоров. Он может быть насителем, но и быть здоровым.
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На 10 сек. треба затримувати дихання, це щоб гикалка пройшла. Мене цьому трюку колись у дитинстві бабця навчила.
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