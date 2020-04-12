 Задержка дыхания на 10 секунд не определяет наличие коронавируса, - Минздрав

Об этом сообщает пресс служба ведомства, передает Цензор.НЕТ.
Речь идет об упражнение, которое предусматривает задержку дыхания на 10 секунд. Согласно распространенной информации, если человек смог так продержаться, то инфицирования у него нет. Минздрав развенчивает этот фейк.
"Это дыхательное упражнение не может определить отсутствие или наличие у вас COVID-19. Обратитесь к семейному врачу, если подозреваете COVID-19 у себя или близких", - информирует Минздрав.
Там добавили, что с начала эпидемии коронавируса распространяются много мифов о том, как якобы можно уберечься от болезни или самостоятельно обнаружить коронавирус в организме.
"Призываем при появлении любых респираторных симптомов не заниматься самолечением, а обратиться к семейному врачу. Медицинские работники имеют четкий алгоритм действий и смогут проверить, болеете ли вы на COVID-19", - отмечает ведомство.
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Это нужно обязательно прочитать каждому…
Что точно известно о коронавирусе.
1. Из дома выходить нельзя, но если нужно, то можно.
2. Маски то помогают, то не помогают, их обязательно носить.
3. Магазины закрыты, но их открывают если нужно.
4. В больницы бесполезно с этим идти, но идти обязательно.
5. Этот вирус смертельный, но в принципе не страшный.
6. Перчатки не помогут, но они нужны.
7. Все остаются дома, но все гуляют.
8. Еды в супермаркетах полно, но её кому-то не хватает.
9. Вирус на детей не действует, но дети в зоне опасности.
10. Оборудования не хватает, но оборудования достаточно.
11. Есть много симптомов того, что ты болеешь, но можно переболеть без симптомов.
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12. Чтоб не болеть, нужно тренироваться, но в спортзалы и на пробежки нельзя.
13. Лучше всего гулять на воздухе, но на воздух, особенно в парки, нельзя.
14. Полные в зоне риска, но лучше сидеть дома и жрать, чем гулять на воздухе.
15. К пожилым людям нельзя приходить, но можно приносить продукты и лекарства.
16. Больным коронавирусом нельзя выходить, но можно ходить в аптеку и магазин - разъяснил кабинет министров.
17. Самим ходить к пожилым родственникам нельзя, зато можно заказывать им доставку, разносчики которой без масок и перчаток контактируют в день с сотней человек.
18. Каждый разжигающий панику начинает свое сообщение словами «не хочу разжигать панику, но».
19. Штрафы никак законно не обоснованы, но их выписывают.
20. Штрафы придуманы для нарушающих карантин, но можно штрафовать и тех, кто просто один вышел в парк.
21. Чрезвычайное положение не объявлено, но власти ведут себя так, будто оно есть.
22. На своей машине передвигаться можно, но ее увезут на штрафстоянку.
23. Вирус живёт на разных поверхностях два часа, нет, четыре, нет, шесть, нет, семнадцать дней. Но ему нужна влажная среда. А, нет, уже не нужна.
24. Те, кто уже переболел, больше не будет болеть, но заразиться снова может.
25. Передвижение на автомобиле могут запретить, чтобы не стало плохо, но волноваться не нужно, потому что запретят только тогда, когда будет совсем плохо.
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Всем 36и6!