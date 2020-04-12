 Никогда в истории Украины не было столь слабой власти, - историк Грицак

Об этом украинский историк, профессор Ярослав Грицак заявил в интервью "Фактам", передает Цензор.НЕТ.
"Подушка прочности у нас сравнительно тонкая. Во-первых, за последние 30 лет мы отошли от российского берега, но к западному не пристали. Хуже всего то, что этот западный берег все больше размывается. Во-вторых, если бы мы провели реформы в 1990-х — первой половине 2000-х, наш запас прочности был бы выше. Но за эти три десятилетия мы не воспользовались своим шансом и сегодня должны за это расплачиваться. Цену не могу предугадать, потому что у нас, в отличие от других стран, идет война, к тому с таким непредсказуемым врагом, как российский режим. Однако наша страна уже выдержала серьезные испытания. Вспомните, как в начале 1990-х годов и в России, и на Западе говорили, что Украина — это государство на один час, оно неминуемо распадется. А Украина не распалась. Второй вызов — это то, что во времена Кучмы, а потом и Януковича Украина могла пойти авторитарным путем, как большинство стран бывшего СССР. К счастью, мы и с этим справились. И, наконец, Украина выстояла во время "российской весны" 2014 года. Наша память короткая, и мы уже начинаем забывать, насколько серьезным был этот вызов", - рассказал он.
"Есть что-то в Украине, что не поддается описанию, но тем менее реально ощутимое. Назовем это "фактор Х" — что-то, что позволяет ей выдержать самые серьезные испытания. Во время кризиса наша страна, как еж: группируется, выпускает наружу иголки и выживает. По моему мнению, этот "фактор Х" — это самоорганизация украинского общества, и за этим фактором стоит сильная историческая традиция. Теперь же перед украинским обществом следующий вызов — вызов слабой и непрофессиональной властью. Если выдержим, выйдем из этого кризиса более крепкими, не выдержим — превратимся в failed state (в переводе с английского — несостоявшееся, провалившееся, нежизнеспособное государство. - Ред.), очень сильно зависимое от внешней помощи. Это самый плохой вариант. На него больше всего рассчитывает Россия. Ведь Путин всегда сможет показать россиянам на слабую Украину: "Смотрите, вы такого хотели?" Конечно, остается еще одна угроза: желание Кремля снова интегрировать Украину в свое государственное пространство. Но после краха "русской весны" эта угроза, думаю, более теоретическая. Хотя бы потому, что Россия сама слаба", - добавил Грицак.
"В общем, нужно четко представлять, какая сейчас у нас вилка возможностей: или мы выдерживаем кризис и становимся сильнее институционно, или становимся failed state. Не раз говорил это и снова повторю: я все государства в мире делю на такие, что выдерживают проверку идиотами и не выдерживают. Почему-то политика особенно притягивает идиотов. Я не имею в виду тех, у кого низкий уровень IQ, а людей слишком самоуверенных и слишком недалеких. Государства, которые выдерживают проверку идиотами, — это те, где идиот приходит к власти и не может сломать государственные институции, хотя очень старается. Красноречивый пример — Америка, где Трамп пробует ломать святая святых США — их правовую систему включая Конституционный суд, но это ему не очень удается. Надеемся, что и не удастся, особенно если его не изберут на второй срок. Более близкий нам пример — Польша, где тоже происходит нечто подобное, но государственные институции все-таки как-то держатся. А вот Венгрия рухнула полностью", - отметил историк.
"Украина, к сожалению, принадлежит к другой группе. У нас институции еще слабенькие. И угроза, что их поломают наши идиоты (опять-таки, идиоты — без оскорблений, просто как категория — так, как ее понимали первоначально в античной Греции), очень высока. До сих пор мы выдерживали это бремя. Но сейчас уровень непредсказуемости чересчур высокий, ведь никогда в истории Украины не было столь слабой власти", - акцентировал Грицак.
"Ситуацию усугубляет всеобщая дискредитация экспертности. Сегодня каждый, кто имеет страничку в Facebook и может написать комментарий в "Украинскую правду", уже считается экспертом. В нынешнем информационном шуме не на кого опереться. А настоящему эксперту говорят, что он вовсе не эксперт, показывают его прошлые ошибочные оценки (что неминуемо, потому что никто не может работать без ошибок!). Идет уничтожение экспертов и даже охота за ними. Пандемия — это плохо. Но эта ситуация показывает, что эксперты все-таки нужны, ведь без них мы не сможем решать проблемы не то что лечения вируса, но и организации жизни общества сейчас. Надеюсь, люди будут кого-то слушать. ... Будет ли хорошо, не знаю, но, по крайней мере, шанс есть", - отметил историк.
"Вообще каждый кризис — это шанс. Важно, как мы это воспринимаем. Китайскими иероглифами слово "шанс" читается одновременно и как катастрофа, и как шанс. Условно говоря, кризис создает шансы для обнуления и перезагрузки, вопрос только, есть ли кому и что перезагружать. В случае Украины — есть что перезагружать, но пока некому. Здесь я делаю ударение на "пока". Потому что все-таки у нас сложилось новое поколение, как бы мы к нему ни относились. "Слуга народа" — это и есть отражение этого поколения, только несколько карикатурное. Идет смена политических элит: мы прощаемся со старыми лицами и уже не помним, какие партии были при власти десять лет назад. У нас запустился процесс изменения политических элит, и это очень важно. Единственная проблема с этим новым поколением в том, что оно (надеюсь опять-таки, что пока) ничего собой не представляет. Я писал пару лет назад, что у нас поколение красивое, шумное, но импотентное. Ключевой вопрос: кризис поможет получить им эту потенцию? Кризис — это период, когда все процессы сжимаются и ускоряются. То, на что в мирное время может уйти несколько десятилетий, в кризис происходит за несколько лет или даже месяцев. И это первая моя надежда, связанная с кризисом", - пояснил Грицак.
"Вторая состоит вот в чем. Помню, в 1991 году у нас не было достаточного количества реформаторов. Были отдельные известные всем личности. Однако за последние пять-шесть лет, то есть после Майдана, у нас появились целые группы реформаторов (чего раньше не было), которые успели даже побыть при власти и уйти из нее. Мой польский друг-историк рассказывал, что когда в 1989 году в Польше к власти пришла "Солидарность", премьер-министр Мазовецкий искал реформатора — министра экономики. В списке было приблизительно 10 кандидатов, и Мазовецкий не знал, кого выбрать. В Варшаву приехал известный экономист из Гарварда Джеффри Сакс. Он из этого списка рекомендовал Мазовецкому Бальцеровича, потому что это был единственный человек, с которым тот был знаком (Бальцерович был у Сакса на программе Fulbright). Не хочу умалять заслуг Бальцеровича, вряд кто-либо справился с ситуацией лучше. Но факт остается фактом: в 1989 году у поляков был список из десяти достойных кандидатов, а у нас в 1991-м, наверное, два-три кандидата. Сейчас же этот список намного больше. Поэтому очень нужен политический проект, который смог бы организовать второй приход к власти этих реформаторов", - констатировал историк.
самые жестокие, самые злые и нетерпимые к своим оппонентам -
это предатели, ренегаты и фанатики...
-Они пришли из великой зеленой дебильности..
А по правді - НІЯКОЇ УКРАЇНСЬКОЇ.
п.с.
"Так, держава - це я, а не те, що вони з нею зробили. І якби кожен усвідомив, що держава - це він, то досі у нас вже була б достойна держава", - Ліна Костенко.
ЗЕбилы верят, что выбрали политика мирового масштаба, а не клоуна какого-то.
Вера она такая...
"гетьман" работает уже оптом-как фуры по сбору картошки в сумской области.Все,кто что-то могут сказать,должны говорить:"ВЕРНИТЕ ПEТЮ"!
1. Зеленский ничего более не подписывает в Мниске и из последних сил делает всё, чтобы заключить соглашение с МВФ.
2. Зеленский уходит в отставку.
3. Президентом на следующие пять лет вновь становится Порошенко.
4. Украина избирает нового президента из нового поколения, но на это раз избирает осмысленно, избирает гармотного, волевого, современного патриота, ориентированного на Запад.
23.01.16 У нынешних лидеров нет политической воли перевести Украину в режим открытого доступа, - историк Грицак
И от куда это взялось???
У населения Украины осталась последняя надежда - на коронавирус.
Если он не поможет, придется вспомнить о том, что зимняя резина автомобилям уже не нужна...