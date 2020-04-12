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 Политика Украины
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 Никогда в истории Украины не было столь слабой власти, - историк Грицак

Украина не выдерживает "проверку идиотами".

Об этом украинский историк, профессор Ярослав Грицак заявил в интервью "Фактам", передает Цензор.НЕТ.

"Подушка прочности у нас сравнительно тонкая. Во-первых, за последние 30 лет мы отошли от российского берега, но к западному не пристали. Хуже всего то, что этот западный берег все больше размывается. Во-вторых, если бы мы провели реформы в 1990-х — первой половине 2000-х, наш запас прочности был бы выше. Но за эти три десятилетия мы не воспользовались своим шансом и сегодня должны за это расплачиваться. Цену не могу предугадать, потому что у нас, в отличие от других стран, идет война, к тому с таким непредсказуемым врагом, как российский режим. Однако наша страна уже выдержала серьезные испытания. Вспомните, как в начале 1990-х годов и в России, и на Западе говорили, что Украина — это государство на один час, оно неминуемо распадется. А Украина не распалась. Второй вызов — это то, что во времена Кучмы, а потом и Януковича Украина могла пойти авторитарным путем, как большинство стран бывшего СССР. К счастью, мы и с этим справились. И, наконец, Украина выстояла во время "российской весны" 2014 года. Наша память короткая, и мы уже начинаем забывать, насколько серьезным был этот вызов", - рассказал он.

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"Есть что-то в Украине, что не поддается описанию, но тем менее реально ощутимое. Назовем это "фактор Х" — что-то, что позволяет ей выдержать самые серьезные испытания. Во время кризиса наша страна, как еж: группируется, выпускает наружу иголки и выживает. По моему мнению, этот "фактор Х" — это самоорганизация украинского общества, и за этим фактором стоит сильная историческая традиция. Теперь же перед украинским обществом следующий вызов — вызов слабой и непрофессиональной властью. Если выдержим, выйдем из этого кризиса более крепкими, не выдержим — превратимся в failed state (в переводе с английского — несостоявшееся, провалившееся, нежизнеспособное государство. - Ред.), очень сильно зависимое от внешней помощи. Это самый плохой вариант. На него больше всего рассчитывает Россия. Ведь Путин всегда сможет показать россиянам на слабую Украину: "Смотрите, вы такого хотели?" Конечно, остается еще одна угроза: желание Кремля снова интегрировать Украину в свое государственное пространство. Но после краха "русской весны" эта угроза, думаю, более теоретическая. Хотя бы потому, что Россия сама слаба", - добавил Грицак.

"В общем, нужно четко представлять, какая сейчас у нас вилка возможностей: или мы выдерживаем кризис и становимся сильнее институционно, или становимся failed state. Не раз говорил это и снова повторю: я все государства в мире делю на такие, что выдерживают проверку идиотами и не выдерживают. Почему-то политика особенно притягивает идиотов. Я не имею в виду тех, у кого низкий уровень IQ, а людей слишком самоуверенных и слишком недалеких. Государства, которые выдерживают проверку идиотами, — это те, где идиот приходит к власти и не может сломать государственные институции, хотя очень старается. Красноречивый пример — Америка, где Трамп пробует ломать святая святых США — их правовую систему включая Конституционный суд, но это ему не очень удается. Надеемся, что и не удастся, особенно если его не изберут на второй срок. Более близкий нам пример — Польша, где тоже происходит нечто подобное, но государственные институции все-таки как-то держатся. А вот Венгрия рухнула полностью", - отметил историк.

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"Украина, к сожалению, принадлежит к другой группе. У нас институции еще слабенькие. И угроза, что их поломают наши идиоты (опять-таки, идиоты — без оскорблений, просто как категория — так, как ее понимали первоначально в античной Греции), очень высока. До сих пор мы выдерживали это бремя. Но сейчас уровень непредсказуемости чересчур высокий, ведь никогда в истории Украины не было столь слабой власти", - акцентировал Грицак.

"Ситуацию усугубляет всеобщая дискредитация экспертности. Сегодня каждый, кто имеет страничку в Facebook и может написать комментарий в "Украинскую правду", уже считается экспертом. В нынешнем информационном шуме не на кого опереться. А настоящему эксперту говорят, что он вовсе не эксперт, показывают его прошлые ошибочные оценки (что неминуемо, потому что никто не может работать без ошибок!). Идет уничтожение экспертов и даже охота за ними. Пандемия — это плохо. Но эта ситуация показывает, что эксперты все-таки нужны, ведь без них мы не сможем решать проблемы не то что лечения вируса, но и организации жизни общества сейчас. Надеюсь, люди будут кого-то слушать. ... Будет ли хорошо, не знаю, но, по крайней мере, шанс есть", - отметил историк.

"Вообще каждый кризис — это шанс. Важно, как мы это воспринимаем. Китайскими иероглифами слово "шанс" читается одновременно и как катастрофа, и как шанс. Условно говоря, кризис создает шансы для обнуления и перезагрузки, вопрос только, есть ли кому и что перезагружать. В случае Украины — есть что перезагружать, но пока некому. Здесь я делаю ударение на "пока". Потому что все-таки у нас сложилось новое поколение, как бы мы к нему ни относились. "Слуга народа" — это и есть отражение этого поколения, только несколько карикатурное. Идет смена политических элит: мы прощаемся со старыми лицами и уже не помним, какие партии были при власти десять лет назад. У нас запустился процесс изменения политических элит, и это очень важно. Единственная проблема с этим новым поколением в том, что оно (надеюсь опять-таки, что пока) ничего собой не представляет. Я писал пару лет назад, что у нас поколение красивое, шумное, но импотентное. Ключевой вопрос: кризис поможет получить им эту потенцию? Кризис — это период, когда все процессы сжимаются и ускоряются. То, на что в мирное время может уйти несколько десятилетий, в кризис происходит за несколько лет или даже месяцев. И это первая моя надежда, связанная с кризисом", - пояснил Грицак.

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"Вторая состоит вот в чем. Помню, в 1991 году у нас не было достаточного количества реформаторов. Были отдельные известные всем личности. Однако за последние пять-шесть лет, то есть после Майдана, у нас появились целые группы реформаторов (чего раньше не было), которые успели даже побыть при власти и уйти из нее. Мой польский друг-историк рассказывал, что когда в 1989 году в Польше к власти пришла "Солидарность", премьер-министр Мазовецкий искал реформатора — министра экономики. В списке было приблизительно 10 кандидатов, и Мазовецкий не знал, кого выбрать. В Варшаву приехал известный экономист из Гарварда Джеффри Сакс. Он из этого списка рекомендовал Мазовецкому Бальцеровича, потому что это был единственный человек, с которым тот был знаком (Бальцерович был у Сакса на программе Fulbright). Не хочу умалять заслуг Бальцеровича, вряд кто-либо справился с ситуацией лучше. Но факт остается фактом: в 1989 году у поляков был список из десяти достойных кандидатов, а у нас в 1991-м, наверное, два-три кандидата. Сейчас же этот список намного больше. Поэтому очень нужен политический проект, который смог бы организовать второй приход к власти этих реформаторов", - констатировал историк.

Источник: https://censor.net.ua/n3188527
 
   
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Может и не в тему, но тут куча зеботов еще пытается писать всякую х..ню, может через пару месяцев перестанут.
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самые жестокие, самые злые и нетерпимые к своим оппонентам -
это предатели, ренегаты и фанатики...
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Может он историк, но не экономист и не политик, нагородил большую кучу умных слов, но даже по Польше, денег в нее валили миллиарды, десятки без процентов и без возвратов, класса олигархов-клептократов там не сформиировалось, которые захватили полностью власть и теперь пьют соки из Украины. Власть она не очень то и менялась за последние годы, историк этот не заметил, что на арене все те же люди.
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культурно назвали меня дураком, но и на этом спасибо, а то некоторые напрямую тут считают себя умнее всех, а кто не мыслит как они, то глупые во всем Никогда в истории Украины не было столь слабой власти, - историк Грицак - Цензор.НЕТ 7246
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щас Венедиктова состряпает дело на Грицака
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Зебилам, у которых это утверждение вызвало горение в одном месте, крыть совершенно нечем... Никогда в истории Украины не было столь слабой власти, - историк Грицак - Цензор.НЕТ 7158
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Свого часу пан Ярослав казав, що між Львовом і Донецьком нема ніякої різниці. Люди там і там мають одну голову, дві руки і дві ноги. Харчуються через рот. Але про мізки пан Ярослав забув. Різні мізки у людей з цих регіонів. Одні за Україну, а інші за Росію, або в крайньому випадку за ковбасу, але російською мовою, бо мізків на дві мови не вистачає. Нема ніякої різниці, пане Ярославе?
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ти правий,у Львовірозумних людей 52%,а в Донецьку 12%.Ти молодець,що назвав міто.де в 2 турі більшість за Порошенка,до тебе почало доходити
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Не треба так спрощено сприймати Львів. Так, Львів переважно проголосував за ПеПо, але. Була якась альтернатива, окрім ПеПо? Небуло. Українців вчергове пошили в дурні. Що ПеПо, що Зєля - одна і та шобла російських шпигунів. А протистояння між ними удаване, постановочне. Нам треба широка дискусія на тему: "Хто має бути нашим Лідером?". На дострокових. І я погоджусь відмовитись від свого обранця, але погоджусь на компромісну кандидатуру, яка влаштує більшість. Заради України і її майбутнього.
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Це була його стаття в львівській газеті "Поступ" ще десь на початку Двохтисячних. Тоді дамбаси намагались всю країну під себе підім'яти. Власне дамбаси так і зробили, але дамбаси підім'яли країну не під себе, а під дупу, в якій вони знаходились. Тепер вся країна в тій дупі, в якій колись були дамбаси. Слава Ярославу Грицаку! Блін...
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це не скасовує того факта,що ти узяв за приклад саме те місто,де більшість за Пороха
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Львів не за Пороха. Львів проти Зєлі. Дайте нормального кандидата в прези і за нього проголосує вся Україна, а не тільки Львів.
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-Сии,облеченные в зелёное,кто они и откуда пришли?
-Они пришли из великой зеленой дебильности..
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власти давно нет, после кравчука, воровские шайки превратились в партии и разворовывают все
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Если бы даже в Украину инвестировали сотни миллиардов долларов, то ворье, которое с 1991 г. при власти растащили бы все по оффшорам.
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Це ще сильно сказано.
А по правді - НІЯКОЇ УКРАЇНСЬКОЇ.
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Сила держави в сильному громадському суспільстві. В часи СРСР влада в країні була "сильною", але та сила тріснула в 1991 році як мильна булька, а громадське суспільство не стало захищати ту країні. В 2014 році в Україні влада практично була розбалансована, але завдяки потужній енергії громадян вдалося зупинити агресію орків.

п.с.
"Так, держава - це я, а не те, що вони з нею зробили. І якби кожен усвідомив, що держава - це він, то досі у нас вже була б достойна держава", - Ліна Костенко.
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Так значит пора эту власть на свалки. Зачем так долго проверять страну идиотами? Чтобы не подниматься со дна разве что.
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Проблема не во власти и не в том, что "идиоты" пришли к власти. Проблема в том, что большинство избирателей привели эту власть, по своему образу и подобию. Тут сколько не переставляй, а получим то же самое. Проблема в людях.
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причем тут власть нормальных людей уже нет одно жлобьё.
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Как это слабая?
ЗЕбилы верят, что выбрали политика мирового масштаба, а не клоуна какого-то.

Вера она такая...
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А за кого пан Володимир голосував останні три президентські компанії? Никогда в истории Украины не было столь слабой власти, - историк Грицак - Цензор.НЕТ 8546
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"Во время кризиса наша страна, как еж: группируется, выпускает наружу иголки и выживает. По моему мнению, этот "фактор Х" - это самоорганизация украинского общества, и за этим фактором стоит сильная историческая традиция. Теперь же перед украинским обществом следующий вызов - вызов слабой и непрофессиональной властью"

"гетьман" работает уже оптом-как фуры по сбору картошки в сумской области.Все,кто что-то могут сказать,должны говорить:"ВЕРНИТЕ ПEТЮ"!
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Не нужно Петю. Жульнический авторитаризм мы прошли, хоть и на троечку)
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страшно представить, что путен может пойти в наступление, именно тогда, когда все одели маски, но ещё страшней предположить, что будет делать Зеленский в такой момент, если он сейчас находится в растерянности...
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всплыли грицаки и прочая порохоботская шваль!!сильная власть по версии воровитых порохоботов это- котлы для добровольцев?ротердам+ для украинцев?понятны стоны всей этой порохоботско ахметовской шушеры!!!
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всплыли и портновы, и мерсы для ермаков, истоны зелеботско коломойской шушеры!!! а ведь ещё и котлов нет и денег нет и только один годик прошёл!!!
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А янеЛох42, не ахметовская шушера? Волости в кормление Ахметову и прочим олигархам, недавно, не отдавал? Не?.. Никогда в истории Украины не было столь слабой власти, - историк Грицак - Цензор.НЕТ 8774
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Украина уже два десятка лет держится на деньгах , привозимых из за границы.Россия это знает и русский бизнес в Украине тоже неплохо на этом кормился.Поэтому это их кровный интерес.Как говорят китайцы, война стоит быть только в том случае, если от нее получишь больше , чем потеряешь.Украина будет развиваться, пока есть приток денег украинских работников.Поэтому есть время наладить экономику, через механизм покупки Государством у всех, кто что то производит сегодня на Украине ,искусственно запуская рынок товар-деньги-товар.А то заставили всех сидеть без работы, так как нет работы и ждут,когда работа появится.Уровень-ниже плинтуса.
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Нам надо изменить Систему. Чтобы на каждую хитрую задницу, которая нарушает Законы Украины, был свой законный болт с резьбой. В виде тюрьмы, импичмента и т.п. И не только для президента, но и для любого персонажа, которому люди доверяют какую-либо власть.
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Хороший сценарий сохранения независимой Украины:
1. Зеленский ничего более не подписывает в Мниске и из последних сил делает всё, чтобы заключить соглашение с МВФ.
2. Зеленский уходит в отставку.
3. Президентом на следующие пять лет вновь становится Порошенко.
4. Украина избирает нового президента из нового поколения, но на это раз избирает осмысленно, избирает гармотного, волевого, современного патриота, ориентированного на Запад.
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нормальный общий анализ, но власть еще пока в Украине не менялась за последние 30 лет, подсунули этого Зелю, еще мелких депутатов, но они зависимы от старой элиты, которая диктует им правила игры
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Зєльцман - ублюдок из-под кріворожеского гаража! Уйди нах! Каким боком єта жидовська тварина к Украине?! Никогда в истории Украины не было столь слабой власти, - историк Грицак - Цензор.НЕТ 6340
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із-за жадності влади, на зміну приходить нова, ще більш жадна і цинічна
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Влада у нас не слаба,вона просто дурна. Як пробка...
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Что означает соевы???
И от куда это взялось???
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Грицак думав, що на дні, але зебіли з Голобородьком постукали знизу.
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Правильные наблюдения и хорошая вариативность, как заключение - анализ негативных и возможность позитивных стечений обстоятельств. Вот только команда Зе слаба и скамейки запасных, как видим, нет. Впрочем, как и запаса прочности.
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Чмо с руками в карманах на могиле защитников страны.
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у меня простой вопрос к зебилам, не зачем, а за что вы выбрали Зеленского? что он сделал на тот момент для государства ??? ( при том, что вы знали что Порошенко сделал, и какие ошибки он сделал, делая то, что сделал)
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Весна 2020-го года. Зеленский продолжает "управлять" страной.
У населения Украины осталась последняя надежда - на коронавирус.
Если он не поможет, придется вспомнить о том, что зимняя резина автомобилям уже не нужна...
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Проблема не у владі, проблема у 73% ідіотів.
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колись була проблема в ГАІ ....тепер нема , і в тобі не буде , червяк хрєнов
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козел ти вонючий , твій словесний понос розрахований на порохоботів все одно заглушить розум людський український , ти не історик , ти мудак і провокатор , такі як ти значно гірші за московитян , бо з тими ідіотами все ясно , а з такими як ти складніше набагато
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Очень умно написано! Стоит задуматся.
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В заголовке есть слово "ид...ми" - из-за которого пользователей форума Бутусов баннерит. Так надо? Ведь все должны быть в равном положении - и авторы мат-лов, и обычные форумщики.
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