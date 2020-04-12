 В Италии 11 апреля от COVID-19 умер 431 человек, это наименьшее суточное количество смертей с 19 марта

Это наименьшее число более чем за три недели, с 19 марта, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

Общее количество умерших в Италии достигло 19899, ​​сообщило Агентство гражданской защиты страны. Больше умерших только в США.

Также растет число тех, кто не нуждается в пребывании в отделении интенсивной терапии, и в целом нагрузка на больницы уменьшается, сообщил Боррелли.

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Напомним, 20 украинских врачей поехали на две недели в Италию для оказания помощи.