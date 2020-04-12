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 За рубежом, Здоровье
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 В Италии 11 апреля от COVID-19 умер 431 человек, это наименьшее суточное количество смертей с 19 марта

В Италии, которая сильнее всего из европейских стран пострадала от эпидемии коронавируса, за сутки умер 431 пациент.

Это наименьшее число более чем за три недели, с 19 марта, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

Общее количество умерших в Италии достигло 19899, ​​сообщило Агентство гражданской защиты страны. Больше умерших только в США.

Также растет число тех, кто не нуждается в пребывании в отделении интенсивной терапии, и в целом нагрузка на больницы уменьшается, сообщил Боррелли.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки в Италии умерло 542 человека, выздоровело рекордное количество пациентов - 2009 человек

Напомним, 20 украинских врачей поехали на две недели в Италию для оказания помощи.

Источник: https://censor.net.ua/n3188525
 
 
 Топ комментарии
 
До 9 травня ще майже місяць, а міровая закуліса вже включила задню?

путєноїди казали, що віруса, епідемії, пандемії немає, а є лише бажання міровой закуліси не дати путєну прийняти парад на красній площі.
В Италии 11 апреля от COVID-19 умер 431 человек, это наименьшее суточное количество смертей с 19 марта - Цензор.НЕТ 7381
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Багато ще (((. Але, слава Богу, меншає кількість померлих.
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Швейцарський сайт https://swprs.org/на-ковид-19/ послідовно відслідковує ситуацію з коронавірусом по всьому світі.
Узагальнюючи, з цифрами і фактами в руках там показано, що коронавірусна істерія, - це швидше психопатологічна проблема, а не інфекційна.
Дуже цікаво було ознайомитися. Там є переклад російською.
Французское исследование пришло к выводу, что летальность COVID-19 существенно не отличается от ОРВИ, вызванных ранее известными коронавирусами. Исследование, опубликованное в журнале Nature Medicine, пришло к аналогичному выводу даже для китайского города Ухань.От 50% до 80% пациентов с положительным результатом теста не имеют симптомов болезни, более 90% людей с положительным результатом теста обходятся без тяжёлых симтомов. Поэтому нет повода говорить об «отсутствии иммунитета» у населения.Страны без карантинов и запретов на контакты, такие как Япония, Южная Корея и Швеция, не испытали более негативного развития событий, чем остальные. Это может поставить под сомнение эффективность таких далеко идущих мер.
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На тебе и надо попробывать,кацарылый провакатор.
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Конец света отменяется. Чего и следовало ожидать. Некоторым станет скучно.
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До 9 травня ще майже місяць, а міровая закуліса вже включила задню?

путєноїди казали, що віруса, епідемії, пандемії немає, а є лише бажання міровой закуліси не дати путєну прийняти парад на красній площі.
В Италии 11 апреля от COVID-19 умер 431 человек, это наименьшее суточное количество смертей с 19 марта - Цензор.НЕТ 7381
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Наша ватна колонна, весь час транслювала цю мисль *********.
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Вони її ще не один рік будуть повторювати.
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Багато ще (((. Але, слава Богу, меншає кількість померлих.
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шо, мабуть парашські "спасателі" вийшли???
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От мене постійно цікавить одне питання, як в Азії де проживає найбільше скупчення людей на квадратний кілометер, де вони практично один на одному їздять так швидко подолали спалах хвороби?! Як півтораміліардний Китай и тим паче півтораміліардна Індія і різні там Мянми, Вєтнами, Індонезії , Камбоджі, Лаоси і т.д. з херовою тучою людей, могли локалізувати коронавірус і перемогти "пандемію" ЯК?!!!! Що дуже дивне твориться у світі. Чому там постійно виникають різні чуми, атипові пневмонії, пташині та свинячі грипи, різні віруси, а вони спокійно переживають їх це при тому, що про якусь гігієну в побуті та харчуванні там навіть не чули. Чи може саме через це? І популяція їхня не зменшується, а світ вони при цьому страшно засирають викидами та відходами. Дивні речі творяться в цьому світі.
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А взагалі на мою думку дуже вигідна пандемія, особливо коли нафта впала до 25 за барель. Ну так як в 2009 році і світова криза в розпалі і нафта впала до 30 і смертельний свинячий грип зявився. Далі все буде добре, Тільки це не буде довго, бо як бачимо апетити і спокуси ростуть механізми маніпуляції удосконалюють.
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А значить пандемія закінчиться, як тільки дадуть команду ті хто її організував, і скажуть все кінець, ми про все домовились і поділили, баранів постригли, тепер час їх знову до ярма запрягати і гей погнали, вакцина є, всіх провакцинувати за їхні гроші і можливо пронумерувати, щоб кожен баран знав свій номер так буде легше ідентифікувати. Мені все зрозуміло, а вам сильно вдумуватися не потрібно, бо можете обісратися.... До праці раби!!! До праці!!! Вірніше до РАБоти...
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останні новини : ОПЕК розраховує в неділю затвердити угоду зі скорочення нафтовидобутку - о це добре, значить скоро знайдуть вакцинувід коронавірусу і ми "подолаємо" пандемію В Италии 11 апреля от COVID-19 умер 431 человек, это наименьшее суточное количество смертей с 19 марта - Цензор.НЕТ 2186
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Зате у нас після таких "карантинів" - Через карантин, викликаний поширенням нового коронавірусу COVID-19, цього року в Україні економіка піде в мінуси, зросте безробіття та інфляція, скоротяться зарплати та знеціниться гривня.
Такі показники Кабінет міністрів заклав у проєкті змін до державного бюджету, який подав на розгляд Верховної Ради. Нардепи мають розглянути цей документ завтра, 13 квітня.
Основні макроекономічні показники, які закладені в оновлений держбюджет-2020:
ВВП - мінус 3,9% (попередній прогноз - плюс 3,7%).
Безробіття - 9,4% (попередній прогноз - 8,1%).
Падіння реальної зарплати - 0,3%.
Середньорічний курс долара - 29,5 грн (попередній прогноз - 27 грн).
Інфляція: 2020 рік - 8,7% , 2021 рік - 5% (попередній прогноз на 2020 рік - плюс/мінус 5%). Більше читайте тут: https://tsn.ua/groshi/padinnya-ekonomiki-y-zarplati-ta-zrostannya-inflyaciyi-yaki-pokazniki-kabmin-zaklav-v-onovlenomu-derzhbyudzheti-1526418.html
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Візьміть собі на замітку, як тільки нафта падатеме нижче 30 дол за барель, чекай нової пандемії невідомого вірусу. Доки ці не домовляться і не розподілять ринок нафти, та не домовляться про її ціну, світовим баригам дуже вигідні такі "пандемії" і вони як ми бачимо, здатні зупинити весь світ за для вирішення своїх проблем.
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Візьми собі на замітку, що реальна нормальна ціна на нафту це нижче 20 доларів за барель.

Але коли США потрібно розвалити СРСР або рашку, тоді США піднімають ціни на нафту, рашка автоматом підстроється і починає гнути пальці, а потім США повертають ціни до нормального рівня - меньше 20 доларів.
Запам"ятай - меньше 20 доларів.
В Италии 11 апреля от COVID-19 умер 431 человек, это наименьшее суточное количество смертей с 19 марта - Цензор.НЕТ 5383
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А ну тоді це все, що я сказав міняє. Молодець! Тримай краба.
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Найбільше «скупчення людей на одиницю площі», проживає в Нідерландах.
Поправ єслішонетак.
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А ну якщо так, то тоді це все міняє.... В Италии 11 апреля от COVID-19 умер 431 человек, это наименьшее суточное количество смертей с 19 марта - Цензор.НЕТ 7940 Ану погугли краще
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Все рівно ця пандемія буде ще довго продовжуватися.
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Ви праві, бо ніхто і ніде не зможе все життя сидіти на карантині. Оці страшні цифри, що лишень трохи почали спадати в Італії, Іспанії, Франції та Німеччині і ще навіть не почали в США та Великій Британії - результат звичайного життя і спілкування людей. А їх спадання - то результат карантину і всіх обмежень.
Але ж ми живемо надією, що карантин - то тимчасово, і все стане як раніше.
А не стане. Бо ця зараза може лишитися з людством назавжди. Без вакцини і надійного імунітету у більшості населення нам доведеться звикати до нової реальності, де може бути заборонені масові заходи і розваги, де кількість контактів повинна буде дуже зменшитися, де масочний, антисептичний і рукавичний режими стануть буденністю.
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а если снять тотальный карантин? опять все по новой ?
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Есть еще США, Франция, Испания ну и на закуску - набирают обороты Великобритания и Бельгия...
Хорошо что в Италии пошло на спад, но это еще не конец.
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Если Трамп скажет что ПЕРЕОСТ перзидентские выборы - эпидемия сразу кончится Левацкая пресса сразу переключит свой каток на "узурпирование власти"
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