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 Политика Украины
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 В Николаевской области обнаружили два новых случая COVID-19, - ОГА

В Николаевской области обнаружили еще два новых случая коронавируса. Таким образом, общее количество больных увеличилось до четырех.

Об этом сообщает пресс-служба Николаевской ОГА, передает Цензор.НЕТ.

"ГУ "Николаевский областной лабораторной центр МОЗ Украины" сообщает, что по факту обнаружения 2 подтвержденных случаев на короновирусные инфекцию COVID-19 у жителей села Вороновка Вознесенского района проведено эпидемиологическое расследование с применением лабораторных методов исследований. Определен круг контактных лиц с заболевшими. 11 апреля всего были обследованы 31 человек, материал для проведения исследований доставлен в вирусологическую лабораторию ГУ "Николаевский областной лабораторный центр МОЗ Украины". По результатам лабораторных исследований 12 апреля выявлено два подтвержденных случая COVID-19 среди обследованных контактных лиц", - говорится в сообщении.

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В ОГА сообщают, что оба контактных лица относятся к тесному кругу общения с заболевшими по религиозному признаку. Речь идет о совместных служениях на дому. Один заболевший также живет в Вороновке, второй – в Вознесенске.

"В настоящее время продолжаются противоэпидемические мероприятия в очаге и проводится определение расширенного круга контактных лиц с целью их лабораторного исследования", - добавили в ОГА.

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До 11 апреля Николаевская область оставалась единственной в Украине, где не фиксировали случаев коронавируса. Первыми инфицированными стали две женщины из Вознесенского района, которые вернулись из Польши. Их госпитализировали в реанимационное отделение.

Источник: https://censor.net.ua/n3188524
 
 
 Топ комментарии
 
"Ну, слава богу", - подумал Ляшко.
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Ну вот и "сказочке" конец В Николаевской области обнаружили два новых случая COVID-19, - ОГА - Цензор.НЕТ 9861. А кто верил, тот зебил
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Ага. Тесты нормальные взяли и понеслась....
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Ага. По информации НикВести, больные поступили в Николаевскую областную инфекционную больницу 9 апреля. Итого 4 уже подтверждено и еще 5 ждут повторного подтверждения.
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Ну вот и "сказочке" конец В Николаевской области обнаружили два новых случая COVID-19, - ОГА - Цензор.НЕТ 9861. А кто верил, тот зебил
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Сглазили стопудово это команда клоуна распростроняет коровавирус.после визита Ляшка уже 2 случая
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это Зеля завез к нам корону , он позавчера говорил что такое кругом есть ,а в Николаеве нет
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то до вас гастарбайтеров не пускали, а як як голо-бубачка сказав, що "нє порядок" - завезли...
ну, от тепер і у вас почалось.
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не будет у нас , волна короны прошла в Ноябре , Я сам переболел
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и больше не будет , только завозные , местные переболели еще в ноябре декабре
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на базе николаева пора создать площадку борьбы с короной : опыт передать, крови перелить, как закопать, чтобы не вылезло из-под...
вот, не только ментами известна область
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Как и в Харькове, сюда его давно кацапы позавозили и непосредственно китайцы.
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Невже 4 теста дЕрьмак забув вкрасти?!
як це так?
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Из-за гриппа и пневмонии в январе 2020 года в Украине умер 621 человек , статистики за прошлый год нет
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тесты когда появятся? Уже месяц как зедебил клянется что завозит и завозит их, а тестов так и нет как и масок. Может слуги народа и их родственники никак не могут нажраться этими тестами. Может хватить воровать?
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ДАП тоже держался пока туда не приехал Муженко
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Говорили же вам не нужно пускать Ляжка в Николаев. Ну теперь вот радуйтесь. Теперь власть спокойна
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Грустно/, что голосовали за Зеленского
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Вывернули Николаевскую область наизнанку и таки нашли.
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