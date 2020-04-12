 Шмыгаль в своем поздравлении перепутал Пасху с Рождеством

12 апреля глава правительства разместил в Фейсбук поздравление христианам западного обряда с Пасхой, сообщает Цензор.НЕТ.
"Этот день люди традиционно проводят в кругу семьи, в компании друзей и идут в церковь, чтобы приветствовать рождение Христа", – говорится в поздравлении.
Позже текст поздравления был исправлен.
"Этот день люди традиционно проводят в кругу семьи, в компании друзей и идут в церковь, чтобы приветствовать воскресение Христа. Но, к сожалению, не в этом году", - говорится в исправленном поздравлении.
А что такое? какая разница что сказать про вымышленного персонажа - то ли родился, то ли был убит, даты все равно неизвестны. Это как сказать - в каком-то году в какой-то день родился Микки маус, а еще в каком то году в какой то день - помер.
І так і так правильно. По різному кажуть.
І так, і так правильно. Як говорить прислів"я "Хіба Зебілам де гора є, Зебілам скрізь рівно..."
😇
100500 лет назад...село.. обедняя дойка на общем загоне для личного скота... люди, кто на чем приезжают (кто великом, кто моциками, кто машиной, прихватив соседей).. пастух, хороший веселый дядька, только с религией не склалось )))) солнышко... полудень... и он чтоб порадовать богомольных бабулек ( а некоторые только недавно вернулись из церкви...но дойка - это святое) и вот он сняв кепку жизнерадостно и жинеутверждающе кричит им - Царство небесное! (вместо Христос Воскрес)))))... тишина... одна молодичка говорит - ты шо перегрелся или бухой??? бабуськи начинают смеяться.. а ему разъясняют апрельские тезисы)))... и тогда уже он смеется громче всех (ему еще долго это припоминали)))))
Ну може просто має острах, що потім забуде.
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ШИРОКИЙ ЛАН / Shyrokyi Lan Official
Українська "ШирЛанівська" версія пісні "Quarantine" від американських ветеранів Mat Best і Tim Montana.
https://www.youtube.com/watch?v=LHv05s_i0Nc&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2NgiDldpAwH_8oxfBofBWn1-rQrfvdXd_O3BaAhqdUJnN8fog_JhYOuzQ