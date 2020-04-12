 Шмыгаль в своем поздравлении перепутал Пасху с Рождеством

12 апреля глава правительства разместил в Фейсбук поздравление христианам западного обряда с Пасхой, сообщает Цензор.НЕТ.



"Этот день люди традиционно проводят в кругу семьи, в компании друзей и идут в церковь, чтобы приветствовать рождение Христа", – говорится в поздравлении.

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Позже текст поздравления был исправлен.

"Этот день люди традиционно проводят в кругу семьи, в компании друзей и идут в церковь, чтобы приветствовать воскресение Христа. Но, к сожалению, не в этом году", - говорится в исправленном поздравлении.