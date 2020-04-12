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 Шмыгаль в своем поздравлении перепутал Пасху с Рождеством

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль перепутал два крупнейших христианских праздника - Пасху и Рождество.

12 апреля глава правительства разместил в Фейсбук поздравление христианам западного обряда с Пасхой, сообщает Цензор.НЕТ.

"Этот день люди традиционно проводят в кругу семьи, в компании друзей и идут в церковь, чтобы приветствовать рождение Христа", – говорится в поздравлении.

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Позже текст поздравления был исправлен.

"Этот день люди традиционно проводят в кругу семьи, в компании друзей и идут в церковь, чтобы приветствовать воскресение Христа. Но, к сожалению, не в этом году", - говорится в исправленном поздравлении.

Шмыгаль в своем поздравлении перепутал Пасху с Рождеством 01

Источник: https://censor.net.ua/n3188521
 
   
 Топ комментарии
 
бывает...
из украинцев тоже мало кто разбирается в иудейских праздниках и датах...
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дебил, плять. других слов нет об этот зеленом петушатнике не обременных мозгами
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Ну почему все тупые..есть ещё и потупее. Этот ещё не самый тупой среди ЗЕбилов.
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СЦЕНАРИСТИ КВАРТАЛУ БЮТЬСЯ ГОЛОВОЮ ОБ СТІНКУ.СТІЛЬКИ БОМБЕЗНОГО МАТЕРІАЛУ ПРЯМИМ ТЕКСТОМ БЕЗ КОРЕКТУВАННЯ ЗА ЦЕЙ РІК ЩО НА ДЕСЯТИЛІТТЯ ГАСТРОЛЕЙ А НІЧОГО ВИКОРИСТАТИ НЕ МОЖУТЬ
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Первый раз его вижу, ну и рожа....

А что такое? какая разница что сказать про вымышленного персонажа - то ли родился, то ли был убит, даты все равно неизвестны. Это как сказать - в каком-то году в какой-то день родился Микки маус, а еще в каком то году в какой то день - помер.
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Для светского человека воскресение - второе рождение.
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Это ещё раз доказывает, какая у нас власть безграмотная, и откуда такие "умники" только берутся?
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Ничего это не доказывает! Хотя, для некоторых и оговорки - доказательство невежества. Тогда кто в этом Мире не невежда?!
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Так а що ще можна було очікувати від кретинів?
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Хохли, а хто з вас зможе розповісти про що велике свято Песаху ? Так що не критикуйте, будьте вдячні що до вас гоїв "снізошлі"
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будем "квіти" коли Різдво попутає з Пасхою...
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Комментаторы а вы так уверенны что это он сам пишет? У меня знакомый както работал в такой фигне где вели аккаунт политика в соцсетях, новости там, комментарии, друзей набирать и т.д. У политика скорее просто нет времени и желания таким заниматься, да и правильно наверно посадить когото кто будет часами в монитор втыкать - если у тебя есть деньги и твое время стоит дороже этой работы.
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Як правильно Іран чи Ірак?
І так і так правильно. По різному кажуть.
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А як правильно Канада чи Канадія?
І так, і так правильно. Як говорить прислів"я "Хіба Зебілам де гора є, Зебілам скрізь рівно..." Шмигаль у своєму привітанні переплутав Великдень із Різдвом - Цензор.НЕТ 3161
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Хава нагіла..., типа єврейська коломийка. Грали єврейські музики західних земель України 19-20ст.
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То, что для одного вера, для другого - безумие.

😇
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Советский народ Украины всегда недолюблевал церковь
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Здравия всем! Та " нашим людям" типа Шмыгаля без разницы- что Пасха что Рождество, для них важен Пейсах! Кстати сегодня по моему и есть Пейсах! Поздравляю всех евреев с вашим праздником, и пусть Бог даст вам все в этом году что вы заслужили- каждому!
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Песах в этом году 8-16 апреля... Но гоям это неизвестно
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Зато речь к Рождеству Христову он начнёт со слов "Христос Воскрес"
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Ну Шмыгалю ПЕСАХ родной , а не какое то Рождество и Пасха .
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из жизни ))
100500 лет назад...село.. обедняя дойка на общем загоне для личного скота... люди, кто на чем приезжают (кто великом, кто моциками, кто машиной, прихватив соседей).. пастух, хороший веселый дядька, только с религией не склалось )))) солнышко... полудень... и он чтоб порадовать богомольных бабулек ( а некоторые только недавно вернулись из церкви...но дойка - это святое) и вот он сняв кепку жизнерадостно и жинеутверждающе кричит им - Царство небесное! (вместо Христос Воскрес)))))... тишина... одна молодичка говорит - ты шо перегрелся или бухой??? бабуськи начинают смеяться.. а ему разъясняют апрельские тезисы)))... и тогда уже он смеется громче всех (ему еще долго это припоминали)))))
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Головне не переплутати Бабеля з Бебелем , Гоголя з Гегелем a Лорку з Нюркой і все буде ніштяк !)
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Ну запрацювався чоловік, може навіть день від ночі не відрізняє. Дехто Буковель з Оманом перепутав і то нічого.
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ну и повезло что перепутал , а Шахов с Хорошковским влетели...
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Та не пишуть в інтернеті особисто а ні Шмигаль, а ні янеЛох42, а ні Аваков для того існують спеціальні "мендельші"... а вище названі фраєри, в кращому випадку, ЦУ їм дають.
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Да у этих другие праздники.Они православные не знают.
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Декотрі наші "мудрі" рагулі що голосували за ЗЕ ("бо Вальцман з Гройсманом крали" а Зеленський зробить так би вОйни не було і газ буде дешевий) тішились що "Шмогель то наш, був у Львові, керував ІВ.Фр. обл. ", їм казали що він Ахматовський і йому насрати на проблєми нАріду. А тепер жріть рагулі, йому п.х. навіть ваші святині
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Так он наверно иудей, чи бусурманин вот и перепутал.
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Это - не подача воды в Крым - это можно ему простить!
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Теперь понятно, почему в Украине всё идет через дупу - они там все малахольные и просто путают доходную часть госбюджета с расходной, а дебет с кредитом. Им ведь the разрешил, когда сказал "какая разница!". Вот посему баланс и не сходится. А ларчик просто открывался!
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Може,він дзен-буддист? Або сповідує релігію бон-по? А може він просто дебіл?
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і нічого тут Шмигал не переплутав - це було привітання з прийдешнім Святом Різдва!
Ну може просто має острах, що потім забуде.
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Зборище дебілів, міняють ідіотів на даунів і думають, що стане краще
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Головне, щоб він не переплутав кофеїн та кокаїн. Бо нам тоді вапше капець буде.
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Та то нічого, а от як переплутає обрізання з кастрацією, то буде весело.
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Вспомнился Янукович с " Хрестос воскрес" на Рождество.
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обидно осознавать, что 73% наших граждан не в состоянии анализировать, по сути овощи . Шмигаль у своєму привітанні переплутав Великдень із Різдвом - Цензор.НЕТ 922
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Українська версія =Карантину=.
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ШИРОКИЙ ЛАН / Shyrokyi Lan Official

Українська "ШирЛанівська" версія пісні "Quarantine" від американських ветеранів Mat Best і Tim Montana.

https://www.youtube.com/watch?v=LHv05s_i0Nc&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2NgiDldpAwH_8oxfBofBWn1-rQrfvdXd_O3BaAhqdUJnN8fog_JhYOuzQ
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