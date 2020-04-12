EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Подозрение Чорновол Денис Ермак и Гео Лерос Российские террористы сбили Боинг
 Политика Украины, Экономика
  301  14
Материалы по теме:
Все про:Волынец (111) Кабмин (11994) Кучеренко (47) Тимошенко (24426) энергетика (1144) Министерство энергетики и защиты окружающей среды (20)

 Для преодоления энергокризиса необходимо срочно назначить Министра энергетики и руководителей государственных энергокомпаний, - Кучеренко

Для преодоления кризиса в энергетике необходимо немедленно назначить министра энергетики и защиты окружающей среды, а также руководителей государственных энергокомпаний.

Об этом заявил народный депутат Украины, первый заместитель комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко в эфире телеканала "Украина", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на obozrevatel.

"Мы сегодня имеем ситуацию полной коллективной безответственности. Министра нет, даже временно исполняющего нет, так первый заместитель, а он на Кабмин посылает заместителя своего Рябчина." Энергоатом " – в.и.о." Укрэнерго " – и.о. несколько еще энергетических компаний – в.и.о. Не к кому обращаться ", - сказал Кучеренко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": У нас есть кандидаты на должность министра энергетики, - Шмыгаль

Напомним, ранее лидер фракции "Батьківщина" Юлия Тимошенко заявила, что энергетическая отрасль находится на грани выживания и отсутствие профильного министра в такой ситуации недопустимо.

В свою очередь народный депутат Украины, Председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец считает, что кризис в энергетике спровоцирована действиями главы энергетического комитета ВР Андрея Геруса. По словам депутата, Герус за полгода уничтожил энергобезопасность страны, а пролоббированый им импорт российского угля и электроэнергии окончательно разрушили отечественный энергетический комплекс.

10 апреля руководитель "Житомироблэнерго" Алексей Шекета сообщил, что из-за снижения уровня платежей за потребленную электроэнергию предприятие может прибегнуть к вынужденным "веерных" отключений энергоснабжения для предприятий и бытовых потребителей.

Источник: https://censor.net.ua/n3188520
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Для початку - треба вибрати нового президента.... цей вже засмердівся Для преодоления энергокризиса необходимо срочно назначить Министра энергетики и руководителей государственных энергокомпаний, - Кучеренко - Цензор.НЕТ 706
 показать весь комментарий
 
 
зачем? разве от этого мЫныстра чтото зависит?
 показать весь комментарий
 
 
треба срочно назначить міністра, який буде красти прибуток і передавати його янєлоху.
 показать весь комментарий
 
Просто в принципі обрати міністра енергетики не вирішить питання.

Обирати треба не в принципі, а компетентну людину.

І яскравий приклад того, що юля не годиться для цього - оця істота:
Для преодоления энергокризиса необходимо срочно назначить Министра энергетики и руководителей государственных энергокомпаний, - Кучеренко - Цензор.НЕТ 9070
 показать весь комментарий
 
 
Так кто виновен? "пролоббированый импорт" или "снижения уровня платежей "
 показать весь комментарий
 
Куди лізеш, ідіот?!
дЕрьмак якраз у ці хвилини проводить аукціон....
 показать весь комментарий
 
 
Ну що, "тольконеПорошенко"? "Хуженебудет"? "Какаяразница"? Є хоч щось, що працює? Хоч одне міністерство в якому немає кризи?
 показать весь комментарий
 
Мабуть всі домовленності на посади, рухнули через шкандаль з Єрмаком. Зараз шукають інші схеми, щоб отримати гешефтів за призначення.
От і вся криза, у двух реченнях.
 показать весь комментарий
 
 
А шо вы ожидали. зетипиллы. от Кловуна в управлении государством? Прорыва в экономике? А-ха-ха!!! Разве прорыв в игре пуем на рояли.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх