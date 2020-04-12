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 За рубежом
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 Папа Римский в пасхальном послании пожелал прекращения страданий на востоке Украины

Папа Римский Франциск в пасхальном послании подчеркнул, что во время пандемии коронавируса стоит прекратить затянувшиеся войны.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на радио Ватикана.

"Это не время на то, чтобы и дальше производить и заниматься торговлей оружием, тратя огромный капитал, который должен быть использован на то, чтобы лечить людей и спасать жизни. Пусть это, наоборот, будет время положить конец затянувшейся войне, которая окровавила дорогу Сирию, конфликту в Йемене и напряжению в Ираке, также как в Ливане. Пусть это будет время, когда израильтяне и палестинцы возобновят диалог, чтобы найти устойчивое и длительное решение, которое позволит обеим сторонам жить в мире. Пусть прекратятся страдания населения восточных регионов Украины", - сказал понтифик.

Франциск также призвал страны к солидарности в борьбе с пандемией коронавируса. Он отметил необходимость сократить или простить долги бедных стран, страдающих от эпидемии.

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Отметим, что Папа Римский провел пасхальное богослужение в Ватикане без прихожан. Церемония транслировалась онлайн.

Напомним, 12 апреля у христиан западного обряда Пасха.

Источник: https://censor.net.ua/n3188519
 
   
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Дай Боже нам перемоги над видимими і невидимими ворогами.
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На сході України війна, яка викликала страждання. Тому на першу чергу треба говорити про агресора, який повинен припинити війну, а не про наслідки війни - страждання.
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Наверно он имел ввиду что то вроде: нужно просто перестать страдать.
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Він не зебіл, тому говорить те, що думає. Але на цей раз у нього вийшло не по суті.
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Папа римський і є політик. Це дуже добре відомо.
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Вышло то что вышло и если это на что то похоже, то этого никуда не деть.
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Наступний раз буде після того, як ваших сепарів викинуть із влади.
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тогда не понимаю, почему переговоры идут в Минске, а не в Ватикане?
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Вполне в христианской теории обращение, но бесполезное в этом мире, где правят интересы денег.
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Падение ВВП и девальвация гривны: прогноз Кабмина на 2020 год , мне больше нравится прогноз Кабмина о падении кремлёвского Фюрера,Кабмин хоть на стороне украинского народа, Интересно ВВП сразу или медленно ?. Папа Римский в пасхальном послании пожелал прекращения страданий на востоке Украины - Цензор.НЕТ 5292
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Лучше бы римский папа призвал не помогать кремлевскому Дьяволу
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