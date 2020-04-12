 Папа Римский в пасхальном послании пожелал прекращения страданий на востоке Украины

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на радио Ватикана.
"Это не время на то, чтобы и дальше производить и заниматься торговлей оружием, тратя огромный капитал, который должен быть использован на то, чтобы лечить людей и спасать жизни. Пусть это, наоборот, будет время положить конец затянувшейся войне, которая окровавила дорогу Сирию, конфликту в Йемене и напряжению в Ираке, также как в Ливане. Пусть это будет время, когда израильтяне и палестинцы возобновят диалог, чтобы найти устойчивое и длительное решение, которое позволит обеим сторонам жить в мире. Пусть прекратятся страдания населения восточных регионов Украины", - сказал понтифик.
Франциск также призвал страны к солидарности в борьбе с пандемией коронавируса. Он отметил необходимость сократить или простить долги бедных стран, страдающих от эпидемии.
Отметим, что Папа Римский провел пасхальное богослужение в Ватикане без прихожан. Церемония транслировалась онлайн.
Напомним, 12 апреля у христиан западного обряда Пасха.
Он - папа.