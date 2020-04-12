 Число случаев COVID-19 на Кировоградщине выросло до 122, из них 44 медики, 5 - дети, - ОГА

Об этом сообщил председатель Кировоградской облгосадминистрации Андрей Балонь на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, инфицированные медики работают в различных учреждениях области. Среди них:

8 медработников областной больницы;

20 медработников областного госпиталя ветеранов войны;

4 медработников Центральной городской больницы в Кропивницком;

6 медработников частной клиники;

1 медработник онкоцентра;

1 медработник Центра репродуктивной медицины;

2 медработника Центра экстренной медицинской помощи;

2 работницы аптеки.

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Кроме того, вчера подтвердили коронавирус еще у 2 детей из Кропивницкого. Всего в области количество инфицированных коронавирусом детей возросло до 5. "У 5-летней девочки также инфицирован коронавирусом отец. Семья с легким течением болезни находится на самоизоляции дома... Также подтвердили коронавирус у 8-летнего мальчика. Он имеет легкую форму заболевания и лечится дома", - сообщил он.

6 случаев заболевания COVID-19 являются летальными.





