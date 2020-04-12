 Количество смертей от коронавируса в Великобритании превысило 10,6 тыс.: за сутки - 737 умерших

Об этом говорится в сообщении Департамента здравоохранения и социальной защиты Британии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

В частности, по данным по состоянию на утро 12 апреля, всего тесты на коронавирус сдали 352 тыс. 974 лица. Пока результаты тестов известны в отношении 282 тыс. 374 человек. Из них подтверждено инфицирование коронавирусом у 84 тыс. 279 человек. За сутки количество инфицированных увеличилось на 5 тыс. 288.

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Последние данные по смертности от коронавируса в Британии зафиксированы по состоянию на вечер 11 апреля - 10 тыс. 612 человек.

Сегодня зафиксировали 657 новых случаев смерти в Англии и 18 - в Уэльсе. Цифры по Шотландии и Северной Ирландии еще не известны, пишет Укринформ.

Интерфакс-Украина отмечает, что, хотя прирост смертей в Великобритании замедлился по сравнению с предыдущими двумя днями, но уровень смертности от коронавируса в королевстве остается одним из самых высоких в мире. Также, уточняет, что официальная статистика не дает полную картину происходящего, поскольку в нее не включаются лица, скончавшиеся не в больницах, а в домах престарелых.