 Количество смертей от коронавируса в Великобритании превысило 10,6 тыс.: за сутки - 737 умерших

Об этом говорится в сообщении Департамента здравоохранения и социальной защиты Британии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
В частности, по данным по состоянию на утро 12 апреля, всего тесты на коронавирус сдали 352 тыс. 974 лица. Пока результаты тестов известны в отношении 282 тыс. 374 человек. Из них подтверждено инфицирование коронавирусом у 84 тыс. 279 человек. За сутки количество инфицированных увеличилось на 5 тыс. 288.
Последние данные по смертности от коронавируса в Британии зафиксированы по состоянию на вечер 11 апреля - 10 тыс. 612 человек.
Сегодня зафиксировали 657 новых случаев смерти в Англии и 18 - в Уэльсе. Цифры по Шотландии и Северной Ирландии еще не известны, пишет Укринформ.
Интерфакс-Украина отмечает, что, хотя прирост смертей в Великобритании замедлился по сравнению с предыдущими двумя днями, но уровень смертности от коронавируса в королевстве остается одним из самых высоких в мире. Также, уточняет, что официальная статистика не дает полную картину происходящего, поскольку в нее не включаются лица, скончавшиеся не в больницах, а в домах престарелых.
Интерестная взаимосвязь.
По состоянию на 19 марта 2020 года COVID-19 больше не считается инфекционным заболеванием с высокой степенью последствий в Великобритании.
В январе 2020 года группа HCID общественного здравоохранения из 4 стран вынесла временную рекомендацию классифицировать COVID-19 в качестве HCID. Это было основано на рассмотрении британских критериев HCID относительно вируса и болезни с информацией, доступной на ранних стадиях вспышки.
Консультативный комитет по опасным патогенам (ACDP) также считает, что COVID-19 больше не следует классифицировать как HCID.
Сохраняется необходимость в национальном скоординированном реагировании, но это удовлетворяется ответом правительства на COVID-19.
Вы считаете там такие идиоты как у нас в медицине и правительстве ?)))) Они в Китае за неделю всё изучили