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 Количество смертей от коронавируса в Великобритании превысило 10,6 тыс.: за сутки - 737 умерших

В Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии за сутки от последствий коронавирусной инфекции умерли 737 человек.

Об этом говорится в сообщении Департамента здравоохранения и социальной защиты Британии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

В частности, по данным по состоянию на утро 12 апреля, всего тесты на коронавирус сдали 352 тыс. 974 лица. Пока результаты тестов известны в отношении 282 тыс. 374 человек. Из них подтверждено инфицирование коронавирусом у 84 тыс. 279 человек. За сутки количество инфицированных увеличилось на 5 тыс. 288.

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Последние данные по смертности от коронавируса в Британии зафиксированы по состоянию на вечер 11 апреля - 10 тыс. 612 человек.

Сегодня зафиксировали 657 новых случаев смерти в Англии и 18 - в Уэльсе. Цифры по Шотландии и Северной Ирландии еще не известны, пишет Укринформ.

Интерфакс-Украина отмечает, что, хотя прирост смертей в Великобритании замедлился по сравнению с предыдущими двумя днями, но уровень смертности от коронавируса в королевстве остается одним из самых высоких в мире. Также, уточняет, что официальная статистика не дает полную картину происходящего, поскольку в нее не включаются лица, скончавшиеся не в больницах, а в домах престарелых.

Источник: https://censor.net.ua/n3188515
 
 
 Топ комментарии
 
Выявлено 84 тысячи, умерло 10 тыс. Каждый восьмой и пусть кто-то еще заикнется что вирус не опасен... Это Англия, нам писец будет если не будем самоизолироваться.
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От мене постійно цікавить одне питання, як в Азії де проживає найбільше скупчення людей на квадратний кілометер, де вони практично один на одному їздять так швидко подолали спалах хвороби?! Як півтораміліардний Китай и тим паче півтораміліардна Індія і різні там Мянми, Вєтнами, Індонезії , Камбоджі, Лаоси і т.д. з херовою тучою людей, могли локалізувати коронавірус і перемогти "пандемію" ЯК?!!!! Що дуже дивне твориться у світі. Чому там постійно виникають різні чуми, атипові пневмонії, пташині та свинячі грипи, різні віруси, а вони спокійно переживають їх це при тому, що про якусь гігієну в побуті та харчуванні там навіть не чули. Чи може саме через це? І популяція їхня не зменшується, а світ вони при цьому страшно засирають викидами та відходами. Дивні речі творяться в цьому світі.
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Единственным достоверным диагностическим исследованием, позволяющим подтвердить/исключить развитие в виде пневмонии, является компьютерная томография легких и ее интерпретация в сочетании с клинической картиной заболевания…» Теперь вам понятно, что имел в виду приунывший Собянин? Отдохнули на выходных? Нажарили шашлычков? Намолились в храмах? Пожалуйте-ка в стационар. Но помните: аппаратов ИВЛ на всех не хватит. И не благодарите Путина за доброту и щедрость: он хотел, как лучше.
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Выявлено 84 тысячи, умерло 10 тыс. Каждый восьмой и пусть кто-то еще заикнется что вирус не опасен... Это Англия, нам писец будет если не будем самоизолироваться.
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Если б можно было самоизолироваться на несколько лет...
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Чем более развитее в стране демократия, свобода слова, чем менее коррумпированная страна, тем статистика по заболеваемости выша.
Интерестная взаимосвязь.
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Где не зажимают инфу, там и статистика выше. Очевидно же.
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Да открою тебе большее! Если засунуть 2 пальца в розетку то ты не умрешь а получишь просветление но самое больше просветление будет если ты залезешь в транформаторную подстанцию! Это рептилоиды и сионисты скрывают правду от народа что-бы народ жил в невежестве!
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Почти каждый четвертый тестированный инфицирован и каждый восьмой умирает. Британия бьет все рекорды. А они были на втором месте по готовности к эпидемии после США. Якобы.
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От мене постійно цікавить одне питання, як в Азії де проживає найбільше скупчення людей на квадратний кілометер, де вони практично один на одному їздять так швидко подолали спалах хвороби?! Як півтораміліардний Китай и тим паче півтораміліардна Індія і різні там Мянми, Вєтнами, Індонезії , Камбоджі, Лаоси і т.д. з херовою тучою людей, могли локалізувати коронавірус і перемогти "пандемію" ЯК?!!!! Що дуже дивне твориться у світі. Чому там постійно виникають різні чуми, атипові пневмонії, пташині та свинячі грипи, різні віруси, а вони спокійно переживають їх це при тому, що про якусь гігієну в побуті та харчуванні там навіть не чули. Чи може саме через це? І популяція їхня не зменшується, а світ вони при цьому страшно засирають викидами та відходами. Дивні речі творяться в цьому світі.
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Потому что азиаты умные и дисциплинированные.
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імунітет у них сильний саме через те, що більшість живе в умовах антисанітарії.
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Так. Значить робимо висновки. Вони несуть пряму загрозу нам. Та і всій планеті. А значить....
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Ну и плюс к тому что никто их не считает! даже собственные власти ну сдохнет тысяча и хрен с ними. Лучше экология и криминогенная ситуация будет!
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Сейчас в Лондоне самая комфортная (райская) для выживания вируса вне организма (в воздухе и на поверхностях) погода от +7 до +21!
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А они так хотели приобрести естественный иммунитет...
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Какие похожие во всех странах циферки. В Италии до сих пор не понимают почему к ним такое внимание Количество смертей от коронавируса в Великобритании превысило 10,6 тыс.: за сутки - 737 умерших - Цензор.НЕТ 5810
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Потому что именно они умудрились впустить в страну два круизных лайнера, на которых практически все были заражены и было много китайцев. Эти лайнеры отказались принимать Франция и Испания, а итальянцы приняли. Сейчас на них злы правительства всей Европы. Это было в самом конце января. Никто не спорит, что вирус все равно бы проник, но именно юг Европы пострадал больше всего и сразу вспышкой.
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В Италии до сих пор не понимают почему к ним такое внимание , все здоровы, не болеют и смертность обычная
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As of 19 March 2020, COVID-19 is no longer considered to be a high consequence infectious diseases (HCID) in the UK.
По состоянию на 19 марта 2020 года COVID-19 больше не считается инфекционным заболеванием с высокой степенью последствий в Великобритании.
В январе 2020 года группа HCID общественного здравоохранения из 4 стран вынесла временную рекомендацию классифицировать COVID-19 в качестве HCID. Это было основано на рассмотрении британских критериев HCID относительно вируса и болезни с информацией, доступной на ранних стадиях вспышки.
Консультативный комитет по опасным патогенам (ACDP) также считает, что COVID-19 больше не следует классифицировать как HCID.
Сохраняется необходимость в национальном скоординированном реагировании, но это удовлетворяется ответом правительства на COVID-19.
Вы считаете там такие идиоты как у нас в медицине и правительстве ?)))) Они в Китае за неделю всё изучили
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2 дні тому сказали в новинах що по китайській статистиці в Китаї 39% курящих і з них тільки 3,2% хворіли цією заразою. В 12 разів менше некурящих, але якщо хворіли то хвороба протікала важче. Правильно тут хтось писав що не треба переставати курити.
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Пандемія закінчиться, як тільки дадуть команду ті хто її організував, і скажуть все кінець, ми про все домовились і поділили, баранів постригли, тепер час їх знову до ярма запрягати і гей погнали, вакцина є, всіх провакцинувати за їхні гроші і можливо пронумерувати, щоб кожен баран знав свій номер так буде легше ідентифікувати. Мені все зрозуміло, а вам сильно вдумуватися не потрібно, бо можете обісратися.... До праці раби!!! До праці!!! Вірніше до РАБоти...
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дуже вигідна пандемія, особливо коли нафта впала до 25 за барель. Ну так як в 2009 році і світова криза в розпалі і нафта впала до 30 і смертельний свинячий грип зявився. Далі все буде добре, Тільки це не буде довго, бо як бачимо апетити і спокуси ростуть механізми маніпуляції удосконалюютьс
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