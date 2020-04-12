 Воин 93-й ОМБр Леонид Скакуненко погиб 12 апреля в зоне проведения операции Объединенных сил

Об этом говорится на официальной странице 93-й ОМБр, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы снова вынуждены сообщать о смерти нашего собрата. Сегодня утром в результате вражеского обстрела позиций холодноярцев из гранатомета ушел из жизни пехотинец Леонид Скакуненко с позывным Барон. В это время солдат был на боевом дежурстве.

Леонид, по военной специальности - наводчик, служил в механизированном батальоне с сентября 2017 года. Он родился 22 апреля 1987 в селе Лиховка Пятихатского района Днепропетровской области. Имел среднее образование. В 2014 году был призван в Национальную гвардию по мобилизации. Далее - контракт с 93 бригадой Холодный Яр, в составе которой воевал уже третью ротацию. Участвовал в боевых действиях в Новотроицком, Новоселовке Второй, в окрестностях Крымского.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия не прекращает обстрелы, а Зеленский продолжает отводить войска - это игра в интересах Путина, - Фриз

Барон был настоящим героем: самоотверженным, патриотичным. В феврале этого года он вместе с собратьями отбил нападение враждебной диверсионно-разведывательной группы, которая пыталась прорваться на позиции холодноярцев. Он положил жизнь, воюя с российскими оккупантами на одном из самых сложных участков фронта.

У Леонида осталась жена, сын от первого брака, родная сестра", - говорится в сообщении.

О дате и времени прощания будет сообщено дополнительно.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": 9 апреля в зоне ООС на Луганщине погиб боец 93-й ОМБр Алексей Куприков. ФОТО