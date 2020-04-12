EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Подозрение Чорновол Денис Ермак и Гео Лерос Российские террористы сбили Боинг
 Политика Украины
  9123  381
Материалы по теме:
Все про:Порошенко (18082) ПР (11291) Чорновол Татьяна (543) евромайдан (6867) ГБР (1109)

 Порошенко обвинил ГБР во лжи о событиях на Майдане 18 февраля 2014 года: "Побоище в Мариинском парке началось не после обеда, а утром"

Уголовное дело против Татьяны Чорновол - это попытка устроить судилище над всеми участниками Революции Достоинства. А ГБР, управляемое адвокатом Януковича, суждено стать инструментом этой атаки на Майдан.

Об этом на своей странице в сети Facebook пишет пятый Президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

Он также напоминает о ходе событий на Майдане 18 февраля 2014 г. и отмечает, что заявление ГБР об этих событиях не  соответствует действительности.

"ГБР врет. Революция Достоинства началась с разворота нашей страны с дороги в Евросоюз в Россию и зверского избиения студентов-евромайдановцев 30 ноября 2013г. Дальше был еще более жестокий разгон активистов и журналистов 1 декабря. Перед новым годом в 2014-м до полусмерти избили Татьяну Чорновол, а уже в январе убили Сергея Нигояна, Михаила Жизневский и Юрия Вербицкого.

18 февраля 2014 г. настоящее побоище в Мариинском парке началось не после обеда, а утром. Я тоже там был. Помогал раненым, которых били титушки и расстреливали беркутовцы", - вспоминает Петр Порошенко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На момент поджога офиса ПР в центре в тот день еще не было убийств, Чорновол манипулирует общественным мнением, - ГБР

"Почему врет ГБР? Нынешняя власть сознательно отдала этот орган на откуп адвокату Януковича. Фактическим руководителем Государственного Бюро Репрессий, как называют его в народе, является Бабиков, который получал деньги от своего "ростовского" клиента.

Поэтому уголовное дело против Татьяны Чорновол - это попытка атаковать и перечеркнуть ценности, на которых держится наша независимость. Это - попытка устроить российское судилище над ВСЕМИ участниками Майдана: от Героев Небесной Сотни до тех, кто подвозил дрова или пищу. Это - признак реванша. Это - попытка переписать историю под диктовку Кремля", - убежден пятый Президент.

"Но она не удастся. Потому что есть мы. Мы - носители памяти. Мы были там и мы помним все. И нас много. Значительно больше, чем купленных Януковичем бабиковых", - отмечает лидер "Европейской Солидарности".

10 апреля 2020 г. экс-нардеп Татьяна Чорновол сообщила, что в ее доме проходит обыск в связи с делом о смерти Владимира Захарова 18 февраля 2014, который во время пожара в офисе "Партии регионов" задохнулся угарным газом.

Государственное бюро расследований заявляет якобы об изъятии в ходе обысков у экс-нардепа Татьяны Чорновол оружия.

По словам Чорновол, ей предъявили подозрения по 8 статьям, включая умышленное убийство с отягчающими обстоятельствами, препятствование деятельности Партии Регионов, похищение человека, побои и истязание, нанесение телесных повреждений и организацию массовых беспорядков, которые привели к гибели людей.

Против преследования Татьяны Чорновол высказались Александр Турчинов, Петр Порошенко, Егор Соболев, Сергей Горбатюк, Арсен Аваков, Зорян Шкиряк, Олег Сенцов, Анатолий Гриценко, Гео Лерос, Алексей Мушак, Виктор Чумак, Ярослав Юрчишин.

Источник: https://censor.net.ua/n3188513
 
   
 Топ комментарии
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 4 из 4
<<<1 2 3 4
комментарий отмечен как спам  
 
Порошенко обвинил ГБР во лжи о событиях на Майдане 18 февраля 2014 года: "Побоище в Мариинском парке началось не после обеда, а утром" - Цензор.НЕТ 6448
какая откормленная рожа!!винницкий хряк!
 показать весь комментарий
 
 
На себе подивися, а потім інших критикуй!
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
вас уважаемый это не должно ипать, я констатирую факт, рыло свиное!!
 показать весь комментарий
 
 
Нормальне обличчя у нього. Ви би свою чортячу пику показали.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
опухше і з мішками під очима? можливо для вас це і є норма
 показать весь комментарий
 
 
Венедиктова без мешков, потому тебя эта тема не волнует, а наоборот - радует?
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Прахоскот,как вы жили до обретения Петра?До 2014 года-путь во грехе.
 показать весь комментарий
 
 
як казала бабця у дитинстві: кашку треба доїдати, вороженьку - добивати...
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Министр экономразвития при Януковиче и основатель партии рыгов врать не может!
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
********* спамят правду. Бо ответить то и нечего.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Порошенко звинуватив ДБР у брехні про події на Майдані 18 лютого 2014 року: "Побоїще в Маріїнському парку почалося почалося не по обіді, а вранці" - Цензор.НЕТ 4975

винницкий хряк!!
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
чому без кіпи? непорядок )))
 показать весь комментарий
 
 
Зебуин это ты у криворожского юден спроси
 показать весь комментарий
 
 
Как только мир поймёт, что сейчас к власти пришёл подрастающий диктатор, то весь мир отвернётся от Украины и будем мы в изоляции с рашкой
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Ужас! І зразу путен нападе? )
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Так. Якщо не свиночолий гетьман буде у корита влади!
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
О, бачимо що цензор кишить порохоботами, слугами іуди та зрадника! Читайте коментарі тих кого кидають в спам і всім все відразу стане зрозуміло.
 показать весь комментарий
 
 
вот таким он и останется в памяти украинцев
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Парашенка лох)))
Обтекай казлина
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Свиноботы,передерните друг другу на патрет Сывачелого,та лягайте спочивать
 показать весь комментарий
 
 
Все события Майдана и не только записывали в прямом эфире БИБИСИ и ФОКС НьюС США с первого дня.Хранится этот материал в библиотеке Конгресса США.Быдлоо кремлевское не парьтесь особо....,стадо идиотов... Порошенко звинуватив ДБР у брехні про події на Майдані 18 лютого 2014 року: "Побоїще в Маріїнському парку почалося почалося не по обіді, а вранці" - Цензор.НЕТ 262
 показать весь комментарий
 
 
все события Майдана записаны на ЖЕСТКИХ дисках оччень многих украинцев
и ответка тоже будет ЖЕСТКОЙ

ждите прилета ..итары ! Порошенко звинуватив ДБР у брехні про події на Майдані 18 лютого 2014 року: "Побоїще в Маріїнському парку почалося почалося не по обіді, а вранці" - Цензор.НЕТ 8501
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Чому адмін спамить негативні відгуки про Петю? Тут жорстка Цензура?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
да тут адептов свиного шоколадного корыта не счесть, легион!!
 показать весь комментарий
 
 
а говорят, что только 8% украинцев

где 73% ЗЕленых макак, а Вань ? Порошенко звинуватив ДБР у брехні про події на Майдані 18 лютого 2014 року: "Побоїще в Маріїнському парку почалося почалося не по обіді, а вранці" - Цензор.НЕТ 5951
 показать весь комментарий
 
 
Так выборы же прошли и теперь Лахте тут почти нечего делать...
 показать весь комментарий
 
 
Ты свои прокацапские высеры гебнявой пропаганды называешь негативными отзывами???
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
А ти що не знав? Тут як і кругом не ******* правду, бо вона гірка, тут ******* локшину на вухах і лизати зад хазяїну.
 показать весь комментарий
 
 
Так же как ты ЗЕбил малоросс любишь ЗЕкаманду?? и видосики кловуна??
 показать весь комментарий
 
 
Зебіли і антимайданівці одне і теж саме.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
здесь сборище проплаченных писак. некоторые пишут под несколькими никами одновременно. кто заказчик - понятно. платят за это бутусу - вопрос.
 показать весь комментарий
 
 
А ты ЗЕбил значит на голом интузиазме за прокацапских ЗЕсепаров топишь, как идейный малоросский холоп???
 показать весь комментарий
 
 
И кто из непроплаченных и неписак сказал Фи ГБР?
 показать весь комментарий
 
 
Аль Капучіно, ето Цензор, а не Голубая Луна Порошенко звинуватив ДБР у брехні про події на Майдані 18 лютого 2014 року: "Побоїще в Маріїнському парку почалося почалося не по обіді, а вранці" - Цензор.НЕТ 1878
ты не туда попал, ....итор !!!!
 показать весь комментарий
 
 
Цікаво, чому перше, що тобі спало на розум, - це галубая луна? Ти латентний передаст ?
 показать весь комментарий
 
нет, это ты латентный прокацапский любитель ЗЕсепар команды Ермака и бородатой бабушки...
 показать весь комментарий
 
 
У Зебилоидов, как у собаки Павловна, при упоминании Порошенко возникают обильные выделения отовсюду.
 показать весь комментарий
 
 
У меня вопросик по аналогии с церковью МП когда будет гореть ГБР я согласен пусть даже в аду ничего не имею против Порошенко звинуватив ДБР у брехні про події на Майдані 18 лютого 2014 року: "Побоїще в Маріїнському парку почалося почалося не по обіді, а вранці" - Цензор.НЕТ 2110
 показать весь комментарий
 
 
УРОК ІСТОРІЇ УКРАЇНИ...ну что т.н. государственные мужи, стоило в 2014 -м замочить сотню другую отпетых сепаров, коллаборантов и их кремлёвских спонсоров, как причину, чтобы в 2020-м не появилось четырнадцать тысяч убитых, как следствие?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Классический ход от Порошенко по вбрасыванию кости, отвлекая от главного. Дело открыли не по времени начала побоища., что есть малозначимым. А по пожару, на котором погиб мужчина. Дайте разобраться следакам - Таню могут ведь оправдать.
 показать весь комментарий
 
 
Зебилоиды от чего вас отвлекать? От жрать, поср@ть или от чего?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Сывочелый поднял мыло в тюремной банеПорошенко звинуватив ДБР у брехні про події на Майдані 18 лютого 2014 року: "Побоїще в Маріїнському парку почалося почалося не по обіді, а вранці" - Цензор.НЕТ 9685
 показать весь комментарий
 
 
кто про что а Ваньки Ивановы про мыло в бане...
 показать весь комментарий
 
 
Путін боявся Порошенка, як чорт ладана ! Порошенко увійшов у історію як такий, який зумів протистояти клятій московській навалі, зупинити її, не дати українцям зігнутися перед клятим ворогом, сміливо казав на весь світ, що Путін то є фашист. . А ким увійде в історію Зеленський ?
 показать весь комментарий
 
 
Чого це він боявся Петьку? Податки справно платились - чого боятиьс?
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Таня,спили мушку!
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Сывочелый.Эвроинтеграция.Порошенко звинуватив ДБР у брехні про події на Майдані 18 лютого 2014 року: "Побоїще в Маріїнському парку почалося почалося не по обіді, а вранці" - Цензор.НЕТ 7849
 показать весь комментарий
 
ЗЕбилы на половых фронтах контуженные. На другие фронты их ничем не заманишь.
 показать весь комментарий
 
пипец у ЗЕбилоскота горит от Порошенко... никак кацапские швали не успокояца что Порошенко послал их подальше. Ну как же...Порошенко кацапским ЗЕскотам на вЯличие наступил..то ли дело ЗЕкловун готовый лизать сапоги кремляди - свой парень!
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Какия мы вумныя, после того как!
Сбитый льотчик учит как парашютом пользоваться??
Вообще-то, построить собачью будку - это мелочь, а вот построить собачью жизнь для народа - тут незауряные способности нужно иметь...

🤣
 показать весь комментарий
 
 
Тогда скажи ты - ГБР преследует Майдан или нет?
 показать весь комментарий
 
 
У Вас какое-то извращенное понимание вопроса.
 показать весь комментарий
 
А как тогда понимать то, что заявляло (правда, Портнов их опередил, заявляя то же самое, но он, как бы, не у власти официально) и делает ГБР по отношению к участникам Майдана?
 показать весь комментарий
 
Аполитично рассуждаешь, клянусь, честное слово. Не понимаешь политической ситуации. Ты жизнь видишь только из монитора своего персонального компьютера, клянусь, честное слово!
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
увесь світ визнав рехформы порошенко?((ротердам+??????головна мабуть рехформа
 показать весь комментарий
 
))) да не, скоро вы зебилы признаете все рехформы от янелоха оманского) а главная будет от бородатой бабушки, под названием дефолт!!!!!
 показать весь комментарий
 
 
Ротердам + который был по 1700 за тонну это сейчас Беня + по 2300 за тонну . Но тебя ЗЕбила по 1700 не устраивало и ты до сих пор кудахтаешь про Ротредам, а вот по 2300 смотрю тебя устроилот и ты сразу заткнулся. Чего сейчас не кудахтаешь про Ротердам??
 показать весь комментарий
 
 
Что там ГБР, когда сам Зеленский - это сплошная ложь от начала до конца.
 показать весь комментарий
 
 
уже все высказались , а это гнилое дерьмо Зеля молчит
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Чому адмін спамить негативні відгуки про Петю? Тут жорстка Цензура?
 показать весь комментарий
 
ЗЕбил иди уже на сру весну и не ной тут. Надоел со своими высерами прокацапскими...тебя сами люди и спамят. от тебя кацапсиной воняет за милю.
 показать весь комментарий
 
Сегодня купил конфеты Ромашка от Рошен и съел
 показать весь комментарий
 
в 2019 зебилы, смертельный риск был- выбрать клоуна, несмертельный- оставить Порошенко на второй срок, но контролировать его на исправлении его просчётов и ошибок! вы предпочли - клоуна, чтобы тот закончил войну... прекрасно, прошел год , сравните экономику и количество погибших...
 показать весь комментарий
 
 
ЗЕбилы сидят на карантине без работы и без будущего и без денег, и смотрят Г+Г. Там щас вся ЗЕлёная шобла усилено рассказывает про будущие побьеды и небывалый рост экономики. Так шо ЗЕскот может сытно покушать свежую ЗЕлапшу...
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Ну "Петра" в своём репертуаре, ну а как ему иначе ---- брешет шо собака в будке... Я-ж эту паскуду ещё с 2004 помню (а уж лично знаю так с 1996 (шо конешно не прибавлят мне очков)) --- брешет тварь, не было его там! Я приехавший "с за три-девять земель" был, а еги там не было и не могло быть. Он в этот момент с Витюней тёплые штаны в АП просиживал и задницу свою грел --- ну а шо ещё от "Петюни" ожидать было --- та не, ну хто "киянын" скажите мне, шо забыли как потом после "померанчевой революции" к каждому приходили за деньгами и возглашали "мы вид Порошенка"? Шо забыли как уже и Ющенко собирался Конституцию менять бо СНБО (Прошенко) туды уже "не вмешався"? Не, Вы не молчите, Вы скажите... может-ж я так и да, неправ...
 показать весь комментарий
Страница 4 из 4
<<<1 2 3 4
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх