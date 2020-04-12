 У сотрудника Закарпатской ОГА выявили Covid-19: госучреждение работает в строгом режиме карантина

Об этом сообщается на странице обладминистрации в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Человек с 1 апреля находится в отпуске. Руководители обладминистрации непосредственного контакта с лицом не имели. Круг контактных лиц установлен, у них отобраны биоматериалы для проведения ПЦР тестирования", - говорится в сообщении.

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В облгосадминистрации сообщают, что работают в строгом режиме карантина: вход по удостоверениям, дезинфекция помещений, на коридорах установлены дезинфекционные растворы, работники носят защитные маски для лица и перчатки. Структурные подразделения продолжают работать в режиме карантина.

По данным ОГА, у всех 12 человек, контактировавших с работником ОГА, тест не подтвердил наличие коронавируса.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на 9:00 12 апреля в Закарпатской области подтверждены 82 случая заболевания, в том числе за минувшие сутки 22 новых случая, три человека выздоровели.