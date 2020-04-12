 У сотрудника Закарпатской ОГА выявили Covid-19: госучреждение работает в строгом режиме карантина

Об этом сообщается на странице обладминистрации в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Человек с 1 апреля находится в отпуске. Руководители обладминистрации непосредственного контакта с лицом не имели. Круг контактных лиц установлен, у них отобраны биоматериалы для проведения ПЦР тестирования", - говорится в сообщении.
В облгосадминистрации сообщают, что работают в строгом режиме карантина: вход по удостоверениям, дезинфекция помещений, на коридорах установлены дезинфекционные растворы, работники носят защитные маски для лица и перчатки. Структурные подразделения продолжают работать в режиме карантина.
По данным ОГА, у всех 12 человек, контактировавших с работником ОГА, тест не подтвердил наличие коронавируса.
Как сообщалось, в Украине по состоянию на 9:00 12 апреля в Закарпатской области подтверждены 82 случая заболевания, в том числе за минувшие сутки 22 новых случая, три человека выздоровели.
"Новим центром світової пандемії стали Сполучені Штати
...
До початку цього тижня, щоправда, з'ясувалося, що самі екстрені заходи, ухвалені федеральною владою і владою штату, виявилися не потрібними. Оптимісти пояснюють це тим, що через обмежувальні заходи епідемія вже досягла свого піку і пішла на спад. Песимісти говорять лише про тимчасовий перепочинок.
Але хай там як, новий госпіталь Javits New York Medical Station, відкритий на місці міського центру, де проводилися автошоу і інші заходи, і розрахований на 2 500 ліжок, поки допоміг лише 40-а пацієнтам.
Плавучий госпіталь ВМФ США Comfort, що прийшов до Нью-Йорка ще в кінці березня і має 1 000 лікарняних ліжок, до кінця минулого тижня прийняв на лікування лише 20 пацієнтів."
До речі, збудований у Китаї за тиждень госпіталь так і не довелося використати.
А політик із північної Італії Альфредо Базолі запитує: «Як це можливо, що пацієнтів з COVID-19 із Брешії везуть в Німеччину, коли у нас в сусідній Вероні дві третини місць інтенсивної терапії не зайняті?» https://www.tagesspiegel.de/politik/die-verlangsamung-ist-da-in-italien-zeichnet-sich-die-wende-in-der-coronakrise-ab/25698124.html
Отака вона ПАНДЕМІЯ.