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 Политика Украины
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 У сотрудника Закарпатской ОГА выявили Covid-19: госучреждение работает в строгом режиме карантина

У штатного сотрудника Закарпатской областной государственной администрации методом ПЦР-диагностики подтвержден коронавирус.

Об этом сообщается на странице обладминистрации в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Человек с 1 апреля находится в отпуске. Руководители обладминистрации непосредственного контакта с лицом не имели. Круг контактных лиц установлен, у них отобраны биоматериалы для проведения ПЦР тестирования", - говорится в сообщении.

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В облгосадминистрации сообщают, что работают в строгом режиме карантина: вход по удостоверениям, дезинфекция помещений, на коридорах установлены дезинфекционные растворы, работники носят защитные маски для лица и перчатки. Структурные подразделения продолжают работать в режиме карантина.

По данным ОГА, у всех 12 человек, контактировавших с работником ОГА, тест не подтвердил наличие коронавируса.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на 9:00 12 апреля в Закарпатской области подтверждены 82 случая заболевания, в том числе за минувшие сутки 22 новых случая, три человека выздоровели.

Источник: https://censor.net.ua/n3188511
 
 
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https://www.bbc.com/ukrainian/amp/features-52256286

"Новим центром світової пандемії стали Сполучені Штати
...
До початку цього тижня, щоправда, з'ясувалося, що самі екстрені заходи, ухвалені федеральною владою і владою штату, виявилися не потрібними. Оптимісти пояснюють це тим, що через обмежувальні заходи епідемія вже досягла свого піку і пішла на спад. Песимісти говорять лише про тимчасовий перепочинок.
Але хай там як, новий госпіталь Javits New York Medical Station, відкритий на місці міського центру, де проводилися автошоу і інші заходи, і розрахований на 2 500 ліжок, поки допоміг лише 40-а пацієнтам.
Плавучий госпіталь ВМФ США Comfort, що прийшов до Нью-Йорка ще в кінці березня і має 1 000 лікарняних ліжок, до кінця минулого тижня прийняв на лікування лише 20 пацієнтів."

До речі, збудований у Китаї за тиждень госпіталь так і не довелося використати.

А політик із північної Італії Альфредо Базолі запитує: «Як це можливо, що пацієнтів з COVID-19 із Брешії везуть в Німеччину, коли у нас в сусідній Вероні дві третини місць інтенсивної терапії не зайняті?» https://www.tagesspiegel.de/politik/die-verlangsamung-ist-da-in-italien-zeichnet-sich-die-wende-in-der-coronakrise-ab/25698124.html
Отака вона ПАНДЕМІЯ.
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Мечта чиновников сбылась, к ним никого не пропускают.
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я думал в ога только воруют, оказывается работают.
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Работник первого этажа. Возможно, охранник. Нигде не пишут
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