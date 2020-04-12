 Враг дважды с начала суток открывал огонь на Донбассе, один воин ОС погиб, один - ранен, - пресс-центр

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил, сразу после полуночи российские оккупационные войска из ручных противотанковых гранатометов и пулеметов крупного калибра обстреляли позиции ВСУ близ Тарамчука в Донецкой области, а утром - возле Крымского в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

Отмечается, что в результате обстрелов Украина потеряла одного защитника, еще один воин получил боевое поражение.

"Преступные действия российских наемников не остались безнаказанными - из имеющихся огневых средств наши военнослужащие дали жесткий и решительный ответ. Потери противника уточняются", - говорится в сообщении.

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На трех участках разведения ситуация стабильна, режим "Тишина" соблюдается. Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Напомним, 11 апреля незаконные вооруженные формирования 8 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, трое украинских военнослужащих получили ранения.