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 Враг дважды с начала суток открывал огонь на Донбассе, один воин ОС погиб, один - ранен, - пресс-центр

В течение 12 апреля вооруженные формирования Российской Федерации дважды нарушили режим прекращения огня.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил, сразу после полуночи российские оккупационные войска из ручных противотанковых гранатометов и пулеметов крупного калибра обстреляли позиции ВСУ близ Тарамчука в Донецкой области, а утром - возле Крымского в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

Отмечается, что в результате обстрелов Украина потеряла одного защитника, еще один воин получил боевое поражение.

"Преступные действия российских наемников не остались безнаказанными - из имеющихся огневых средств наши военнослужащие дали жесткий и решительный ответ. Потери противника уточняются", - говорится в сообщении.

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На трех участках разведения ситуация стабильна, режим "Тишина" соблюдается. Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Напомним, 11 апреля незаконные вооруженные формирования 8 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, трое украинских военнослужащих получили ранения.

Источник: https://censor.net.ua/n3188507
 
 
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Загиблому воїну світла та вічна пам'ять.........Хай покоїться з миром.......
Родині та близьким щирі співчуття.......
Пораненому: одужання та сил.......
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та щож це таке - це зелене падло тільки вчора нявкало як все добре з розведенням, як усі щасливі і живі... і ні одна куля не влучила у цього шмаркатого клоуна
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бідна Україна і її армія, хто тільки не глумився над нею останні роки, від трохкратних зеків до ярих уклоністів, і кожного разу ти повстаєш ще сильнішою і вмотивованішою. Слава україні!
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Немає у орків нічого святого. Одужання пораненому захиснику
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А у оманского осла от этого жгучее желание...
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Погибшему - царство небесное! Раненым - скорейшего одужання! В годы войны с фашизмом в СССР в 1941-1945 г.г., говорят, что была примета - там где Жуков, там победа. У нас в Украине новая примета - там, где на фронте появляется рояльный паганини, жди усиления обстрелов и прибавления жертв со стороны ВСУ. Может быть, не пускать его больше на Донбасс, пусть сидит в своём ресепшене? Ребята целее будут, ей-ей!
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Зельо - президент мира и гражданин мира, любимый всей украиной
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Желаем нашим раненым воинам быстрого выздоровления, полного восстановления и скорейшего возвращения в строй, а расеянским ******* и сепаротеррорюгам побольше мучительных смертей и тяжелых ранений с травматическими ампутациями конечностей и в брюшную полость.

Враг дважды с начала суток открывал огонь на Донбассе, один воин ОС погиб, один - ранен, - пресс-центр - Цензор.НЕТ 4034

Убей русского оккупанта- очисти Землю от скверны!
Враг дважды с начала суток открывал огонь на Донбассе, один воин ОС погиб, один - ранен, - пресс-центр - Цензор.НЕТ 842
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