 Прокуратура Закарпатья проверяет факт сокрытия главврачом Иршавской райбольницы информации о COVID-19 у пациентки, которая впоследствии умерла

Об этом сообщили в областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.

Инцидент произошел в Иршавском районе.

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"Зарегистрировано уголовное производство по сообщению о возможном непринятии медицинскими работниками районной больницы мероприятий по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19 на территории района. Данную информацию обнаружено прокуратурой в ходе мониторинга средств массовой информации", - рассказали в прокуратуре.

В сообщении, в частности, говорится о том, что медицинский работник районной больницы, умышленно скрыл наличие COVID-19 в одной из пациенток, которая впоследствии умерла.

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Предварительная правовая квалификация по ч.1 ст. 325 УК Украины (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней).