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 Политика Украины, Здоровье
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 Прокуратура Закарпатья проверяет факт сокрытия главврачом Иршавской райбольницы информации о COVID-19 у пациентки, которая впоследствии умерла

На Закарпатье прокуратура расследует возможное сокрытие медиком наличия коронавируса у пациентки, которая впоследствии умерла.

Об этом сообщили в областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.

Инцидент произошел в Иршавском районе.

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"Зарегистрировано уголовное производство по сообщению о возможном непринятии медицинскими работниками районной больницы мероприятий по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19 на территории района. Данную информацию обнаружено прокуратурой в ходе мониторинга средств массовой информации", - рассказали в прокуратуре.

В сообщении, в частности, говорится о том, что медицинский работник районной больницы, умышленно скрыл наличие COVID-19 в одной из пациенток, которая впоследствии умерла.

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Предварительная правовая квалификация по ч.1 ст. 325 УК Украины (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней).

Источник: https://censor.net.ua/n3188504
 
 
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Я не понимаю, какой интерес врачу скрывать диагноз?
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чтоб не попадать в жесткий карантин, не отправлять людей на самоизоляцию, не сдавать всех с кем контактировала ( и их отправлять туда же)...короче хотела скрыть проблему а проблема разрослась в лавину... (еще и накажут по УК Украины)
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Кто не в состоянии решать проблемьі, он их будет всегда скрьівать, что бьі не потерять удобньій стул под собой.
Учитьівая, что у нас 99% назначенчев-ставлеников по принципу подлиза и лояльности, можно сразу садить всех, остальньім 1% войдут просто в статистическую погрешность)))
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