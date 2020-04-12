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 Политика Украины, Здоровье
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 Украина сейчас идет по оптимистическому сценарию распространения COVID-19: он предусматривает до 2% заболевшего населения, - Ляшко

На сегодняшний день Украина движется по оптимистичному сценарию распространения коронавирусной болезни, который предусматривает инфицирование не более 2% населения.

Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко в интервью LB.ua, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас мы движемся по оптимистическому сценарию, и это, можно сказать, благодаря превентивным мерам, которые приняла наша страна. ... Сейчас мы идем по сценарию, который предусматривает, что за период вспышки будет инфицировано не более 2% населения. Почему 2% это оптимистичный сценарий? Потому что по нашим расчетам, при 2% инфицированного населения наша система здравоохранения безболезненно справится с тем количеством больных, которые будут поступать в отделения интенсивной терапии", - рассказал Ляшко.

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По его словам, коллапс медицинской системы в Украине может возникнуть, если коронавирусом заболеет 10% населения и более.

Источник: https://censor.net.ua/n3188503
 
 
 Топ комментарии
 
Ні в одній нормальній країні не обирають президентами нізькорівневих кловунів.
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Влада оголосила карантин помилково, ще до того як був досягнутий епідемічний поріг (визначений МОЗом) в 199 тис. хворих. А справжній епідемічний поріг це 1% від кількості населення, отже 320-420 тис. мешканців, дивлячись яку розрахункову цифру населення України брати за основу розрахунків. Поки що МОЗ вважає що в Україні живе не більше 20 млн.
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Вот оно вам надо? Сидят люди на карантине - ШО ВЫ БУЗИТЕ ?
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Населення за час карантину дійшло до голодної межі. Зараз потрібно вводити Воєнний стан та вводити карткову систему забезпечення населення харчами та продуктами першої необхідності, щоб всі кому потрібна допомога могли звернутись в органи соціального захисту населення і отримати продуктові та першочергові набори на себе та членів сім'ї які знаходяться на їх утриманні.
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Писателя-графомана, укушенного в мозг грицацуевым, не читая в спам!
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))) а где же он будет харчеваться? если онтоле его пинком под сраку )))
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В церковні благодійні їдальні останнього тижня почали звертатись звичайні люди з дітьми які втратили роботу чи доходи і яким немає що їсти! Тепер благодійні їдальні на наступний тиждень готують не тільки готову їжу для безхатченків а й набори для тих хто не має що їсти! Це вже край! Через тиждень будуть голодні погроми складів з харчами!
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Ну от бери і годуй. Разом з твоїм Онатолем безтолковим і зеленою шоблою за яких ти тут розпинався.
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это пианисты от пенсионного фонда и ему подобных. выполняют заказ шефов. их нужно просто игнорировать по старому правилу "не стреляйте в пианиста, он играет чем может" )
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Расскажи это американцам. Они тоже долго ждали этого порога, а теперь мрут тысячами в день и очень жалеют, что не ввели карантин заблаговременно.
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Игорь,вы не обратили внимание на цифру 2 %.В прошлом году в Украине было около 42 миллионов человек.42 000 000 делим на 100% и умножаем на 2 и получаем 840 000 инфицированных.Вот ещё раз эта цитата:"по нашим расчетам, при 2% инфицированного населения наша система здравоохранения безболезненно справится с тем количеством больных, которые будут поступать в отделения интенсивной терапии", - рассказал Ляшко.Источник: https://censor.net.ua/n3188503".
В США сейчас 530 000 человек и ситуация там ,по интервью с врачами, очень напряжённая.В моргах не успевают вскрытия делать..А у нас всё будет безболезненно(см.цитату).В прессе очень часто путают метры и килограммы.В этот раз кто плохо в школе учился ?
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а ничего что в США нормальная смертность 7200 человек в день?
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Та це ж піндоси брешуть, щоб у МВФ грошей узяти.
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пиндосы сами сколько захотят напечатают на своем печатном станке, чем они сейчас, кстати, активно занимаются
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Какой карантин? Твоё зелёное чмо сначала продало все средства защиты и антисептики, потом привезло под 200 тысяч народа из зараженных стран. Теперь чувака одного в парке менты пакуют, а в Черновцах танцы с бубнами и лозой возле каждой церкви московской. А виноват порох?
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"оптіміст" , де компенсація за тимчасове безробіття? Усі страни нормальні дають.
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Ні в одній нормальній країні не обирають президентами нізькорівневих кловунів.
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Он просто не смог высчитать на калькуляторе, сколько составляет 2%. Но бред заключается не в этом, а дальше по тексту. Прочтите внимательно где он говорит почему указывается именно такая цифра.
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проценты от числа в трускавце пока они не проходили ))
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Вы онлайн на "бирже" зарегистрированы и перестали получать?
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а как же прогнозы Академии наук Украины? что переболеют до 50-70% населения?
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Та хрен его знает, может они и болеют. Только кто-то заболел и несколько раз чихнул, а другой кто-то заболел и в резиновом мешке уехал. У кого какой организм к этому вирусу.
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Оптимиздический сценарий, по которому будет 2% инфицированных и еще 9 лет карантина...
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А оптимистическая трагедия это сценарий с хорошим концом?
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Сколько водки не бери - все равно 2 раза бегать. Бачив такий напис на одному з магазинів.
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Сколько тестов вы сейчас провели? Миллионы? Не смеши тут никого. Провели десятки тысяч тестов и радуются.
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Я так понимаю, сценарий 95тки, приготовленный для Зебила, теперь озвучивает Ляшко?
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2% если брать от 40 миллионов это 800 тысяч. А украинская медицина такое выдержит? И это оптимистический сценарий?
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Если это будет достаточно растянуто по времени - да.
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Екороміка першою помре від коронавірусу
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С тем же успехом можно назвать цифру в 1,5 или 2,5. Вот для чего этот бред сейчас нести нужно? Кто вам сценарии пишет?
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Попов посадите под домашний арест- пусть осваивают ПРОПОВЕДИ ОНЛАЙН с электронными браслетами на ногах
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А ведь все у нас было при Порохе! Кредиты, мощнейшая поддержка Запада!! Где это все?? Зелёный клоун все просрал..
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Все полетіло шкереберть. Слава зебілам.
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мои мысли прочитали!
только хотел написать - давай про оптимистический сценарий поговорим на финише...
и проценты просчитаем там же...
а то пик еще не прошли а уже самовыхваляются...
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На Пасху все съедутся и пойдут в церковь святить паски друг друга перезаражают и через 2недели все кто ходил сляжет а кто не ходил заразят те кто ходил . Вот майские будут веселые.
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Святять св'яченою водою, а якщо вірус буде в ній... Опа з літери Ж.
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Ну так это описали террористическую атаку.
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Первые и явные симптомы коронавируса:
1) До смерти хочется гречки
2) Хочется постоянно подтираться, даже если не ходил в туалет.
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Первые симптомы это падение мозговой деятельности! Год назад проявились у 73%!
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Слышал звон? Нах....ра столько бумаги туалетной АБИЗЯНЫ накупили?
В Ухани (в 4 раза больше Киева). Человек на улице НЕПРОИЗВОЛЬНО руками в перчатках дотрагивается до глаз и лица 100%. Выходя в магазин китаец за дверную ручку берётся через обрывок туалетной бумаги, и тут же выбрасывает её. Потом (выжившие) подберут. Но наши до конца не дослушав скупили рулоны и вопрос? И шо с этим делать?
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Вы серьезно? 2% это почти 800 000 заболевших.
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Исходя из текущей смертности в 4 % ожидают 32000 умерших?
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Сумно мені міряни от того, що нічого не можу зробити...
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Находясь между странами Африки по количеству проведённых тестов можно вещать что угодно.
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Можна сказати що кількість тестів на рівні Японії.
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Ляшка подло и нагло лжёт и врет "в глаза" и надеется на лучшее... ---- ну а с другой стороны, ну а шо ему ещё делать и как сказать всей стране шо "спасение утопающих --- дело рук самих утопающих". При всей моей любви к Батькивщине должен отметить шо "отсидеться" тут в этом случае не удасться, но и лишней паники конешно делать не надо...
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Думаете, это, что? А вот и нет, ошибаетесь. Это пыльца разных растений. Растений полезных и вредных, всяких. Многие аллергики страдают от неё. Так, вот её размеры и физические свойства очень близки к размерам корона вируса. И летает эта пыльца на десятки километров. И никакие маски ей не помеха, так же как и вирусам. Поэтому, эта блокада людей в четырёх стенах, бред. Наоборот прогулки на свежем воздухе, только укрепляют иммунитет.
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То есть 800000 челов заболеет и это в лучшем случае?
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А при 3% смертности (это самый оптимистический прогноз) умрет порядка 25 тысяч. Оптимисты блин! Україна зараз йде за оптимістичним сценарієм поширення COVID-19: він передбачає до 2% хворого населення, - Ляшко - Цензор.НЕТ 8240
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Логики 0. Какая может быть логика у зебила! Похоже, просто поступила команда сменить риторику.
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при власти зебилов с идиотом янелохом Украина не идет, а катится в ....ду.
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Угу. А після Паски вона піде по іншому сценарію - "динамічному".
Про які сценарії вони там можуть розсусолювати, якщо за весь період епідемії провели стільки тестів, скільки поляки або чехи роблять протягом двох-трьох днів? Про Південну Корею я вже й не згадую - до неї не тільки полякам далеко...
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Кому не повезло умирают независимо от проведённых тестов. Есть тесты - есть умершие от короновируса. Нет тестов - где сотни умерших от пневмонии и гриппа?
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официально в Украине зарегино 42млн населения. ляшку не приходило в его тупую башку пересчитать сколько это будет 2% от этого числа? потянет легко такое число болных кляча украинской медицины? за 10% это вообще жесть!
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А с чего бы ей остановиться на 2%? Даже если вырабатывается иммунитет, пока он не будет хотя бы у половины населения - хрен что затихнет. Україна зараз йде за оптимістичним сценарієм поширення COVID-19: він передбачає до 2% хворого населення, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2793
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Посмотрите как готовятся страны к коронавирусу: они строят специальные больницы для борьбы с короной, организовывают массовое производство тестов
У нас же стадо тупорылого 73% быдла выбрало импотентного клоуна, который практически нихера не делает, а только запускает туристов и заробичтачан с короной
Местные власти сами с помощью меценатов и волонтеров вынуждены выкручиваться из ситуации
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