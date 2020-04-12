 Украина сейчас идет по оптимистическому сценарию распространения COVID-19: он предусматривает до 2% заболевшего населения, - Ляшко

Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко в интервью LB.ua, передает Цензор.НЕТ.
"Сейчас мы движемся по оптимистическому сценарию, и это, можно сказать, благодаря превентивным мерам, которые приняла наша страна. ... Сейчас мы идем по сценарию, который предусматривает, что за период вспышки будет инфицировано не более 2% населения. Почему 2% это оптимистичный сценарий? Потому что по нашим расчетам, при 2% инфицированного населения наша система здравоохранения безболезненно справится с тем количеством больных, которые будут поступать в отделения интенсивной терапии", - рассказал Ляшко.
По его словам, коллапс медицинской системы в Украине может возникнуть, если коронавирусом заболеет 10% населения и более.
В США сейчас 530 000 человек и ситуация там ,по интервью с врачами, очень напряжённая.В моргах не успевают вскрытия делать..А у нас всё будет безболезненно(см.цитату).В прессе очень часто путают метры и килограммы.В этот раз кто плохо в школе учился ?
только хотел написать - давай про оптимистический сценарий поговорим на финише...
и проценты просчитаем там же...
а то пик еще не прошли а уже самовыхваляются...
1) До смерти хочется гречки
2) Хочется постоянно подтираться, даже если не ходил в туалет.
В Ухани (в 4 раза больше Киева). Человек на улице НЕПРОИЗВОЛЬНО руками в перчатках дотрагивается до глаз и лица 100%. Выходя в магазин китаец за дверную ручку берётся через обрывок туалетной бумаги, и тут же выбрасывает её. Потом (выжившие) подберут. Но наши до конца не дослушав скупили рулоны и вопрос? И шо с этим делать?
Про які сценарії вони там можуть розсусолювати, якщо за весь період епідемії провели стільки тестів, скільки поляки або чехи роблять протягом двох-трьох днів? Про Південну Корею я вже й не згадую - до неї не тільки полякам далеко...
У нас же стадо тупорылого 73% быдла выбрало импотентного клоуна, который практически нихера не делает, а только запускает туристов и заробичтачан с короной
Местные власти сами с помощью меценатов и волонтеров вынуждены выкручиваться из ситуации