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 Политика Украины, Экономика
  2019  51
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 Увеличенный втрое дефицит, отказ от приватизации и Фонд борьбы с коронавирусом: предложенные Кабмином изменения в Госбюджет-2020

В законопроекте относительно изменений Госбюджета на 2020 год, который ВР должна рассмотреть в ближайший понедельник, предусматривается создание Фонда борьбы с Covid-19 размером 64 миллиарда, увеличение более чем втрое дефицита и отмена программы масштабной приватизации.

В изменениях в Госбюджет доходы бюджета уменьшили на 119,7 млрд, или -11%, и теперь они составят 975,8 млрд. В то же время расходы госбюджета увеличились на 82,4 млрд (+7%), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Экономическую правду.

Прежде всего на 145,4 млрд урезали налоговые поступления, в основном за счет уменьшения внутренних налогов на товары и услуги и НДС по импорту.

Расходная часть госбюджета выросла за счет создания Фонда борьбы с коронавирусом, бюджет которого составляет 64,67 млрд.

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Предельный объем дефицита возрастет при этом более чем втрое и составит 298,4 млрд. Правительство планирует покрыть его за счет займов на сумму 296,7 млрд, а также поступлений от приватизации в размере 0,5 млрд.

В этом году правительство не планирует проводить масштабную приватизацию. Поступления от приватизации уменьшились на 11,5 млрд: с 12 млрд в утвержденном бюджете до 0,5 млрд.

Наиболее увеличили финансирование таких направлений:

  • дополнительные расходы на Национальную службу здоровья в размере 15,8 млрд грн для реализации программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения (расходы на экстренную медицинскую помощь в размере 0,9 млрд грн централизовали и перевели под управление Аппарата МОЗ);
  • увеличение на 29,7 млрд грн расходов Пенсионного фонда для выплат пенсий, надбавок и повышений к пенсиям (планируется доплата в размере 1 тысячи гривен лицам, размер пенсии которых меньше 5 тыс грн);
  • рост расходов на обслуживание государственного долга на 3,3 млрд грн;
  • увеличение Резервного фонда на 3 млрд грн (распределение средств фонда осуществляется по решению правительства).

Для частичной компенсации значительного роста расходной части госбюджета, правительство пересмотрело расходы по многим бюджетным программам. Больше всего сократили такие направления:

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  • выплата льгот и жилищных субсидий (-8,2 млрд грн);
  • финансирования Государственного фонда регионального развития (-2,6 млрд грн);
  • развитие физической культуры и спорта (-2,3 млрд грн);
  • субвенция на развитие объединенных территориальных общин (-2,1 млрд грн);
  • функционирования Фонда энергоэффективности (-1,6 млрд грн);
  • субвенция на социальную защиту педагогических работников (-1,55 млрд грн);
  • выплата помощи многодетным и малообеспеченным семьям, лицам с инвалидностью и т.д. (-1,3 млрд грн);
  • статистические наблюдения, то есть перепись населения (-1,2 млрд грн);
  • субвенция на местные выборы (-1,15 млрд грн);
  • субвенция на реализацию программы "Способная школа для лучших результатов" (-1,0 млрд грн).

Вместе - это половина предложенной суммы сокращения расходов госбюджета.

Гарантированный объем государственного долга при этом увеличился до 2 386,8 млрд.

Источник: https://censor.net.ua/n3188501
 
 
 Топ комментарии
 
Зебилы, а почему при Порохе доходы в бюджет 5 лет подряд росли, а при зебиле уже упали и будут падать 5 лет подряд ? Увеличенный втрое дефицит, отказ от приватизации и Фонд борьбы с коронавирусом: предложенные Кабмином изменения в Госбюджет-2020 - Цензор.НЕТ 7733
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А ЗЕторчку дозу кокса не урезали?
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A в бюджет заложили новые уроки в Трускавце для дебилов от народа?
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A в бюджет заложили новые уроки в Трускавце для дебилов от народа?
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Зебилы, а почему при Порохе доходы в бюджет 5 лет подряд росли, а при зебиле уже упали и будут падать 5 лет подряд ?
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Патаму ша Порох варавал а валодінька ніт.
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Объясняю тебе утырок доходы росли потому курс национальной валюты Украины девальвировать постоянно. Но вам не понять. Потому что вы Европа средних веков
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Курс доллара держался на одном уровне несколько лет.
Никакого "постоянно" не бьіло.
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Дурында. Открой курсы валют и посмотри что в марте 2016 курс был 27 грн/ долл. Увеличенный втрое дефицит, отказ от приватизации и Фонд борьбы с коронавирусом: предложенные Кабмином изменения в Госбюджет-2020 - Цензор.НЕТ 3594
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Ну кАнЄШна, куда уж нам... Єто тоКА кАзлАмордим пАдсілу...
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64 миллиарда.. Плесень зелёная, разворовали абсолютно все!!!
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На борьбу с короной это немного. Куда больше пугает рост в три раза дефицита бюджета. Это навскидку до 300 млрд грн.
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- рост расходов на обслуживание государственного долга на 3,3 млрд грн........
То есть о снижении валютного курса они даже не мечтают, скорее всего заложили даже с учетом роста. Ну что сказать........
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Скорее бы Порох вернулся.. Страна не выживет с этим клоуном!
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Если Пороха на нары то ты будешь есть своих детей!
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Секта 8% нашла Зраду ! Свежая зрадонька .Налетай !
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Секта ,,життя по -новому" Помните такую ?
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Разве это секта? Я знаю сетку "За всё хорошее и учителям зарплату 4000$"
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Это фейк из сериалов про Голобородька а не реальная программа
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Порох порівняно з нинішнімі новимі ліцами. безневинний херувім з білими крилами.
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Даже предположить не берусь, чем руководствуясь, они верстали этот секвестр.
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Круто!
Зеленський обісрався навіть дужче, ніж я очікував.
Зебіли, а пам'ятаєте що в 1933 було?
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Субсидии урежут, учителям урежут, многодетньім урежут... Зачет)))
Про себя не забьіли? Нет?
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Мне понравилось
выплата льгот и жилищных субсидий (-8,2 млрд грн);Источник: https://censor.net.ua/n3188501

выплата помощи многодетным и малообеспеченным семьям, лицам с инвалидностью и т.д. (-1,3 млрд грн);Источник: https://censor.net.ua/n3188501

А как вишенка на тортик
субвенция на социальную защиту педагогических работников (-1,55 млрд грн);Источник: https://censor.net.ua/n3188501

Удар по ЗЕбильному лохоэлекторату!
Увеличенный втрое дефицит, отказ от приватизации и Фонд борьбы с коронавирусом: предложенные Кабмином изменения в Госбюджет-2020 - Цензор.НЕТ 7977

ЗеБилы дустом вас дустом!
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Аби не Порошенко. І гіпше не буде. Чи буде? ау зебіли
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І де вони візьмуть той бюджет, якщо я, та тисячі ФОП не заплатять ЄСВ в цьому кварталі? Мені нема чим платити.
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Не переживайте, скорее всего сейчас будет не последний секвестр этого сезона Слуги народа. Позже еще что-нибудь обрежут.
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Выработка бюджета есть искусство равномерного распределения разочарований.
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Добре, що в такий скрутиний момент коли і Коронавірус і Світова Економічна Криза, якої давно не бачили, в президентське крісло вліпили такого справного парубка янєлоха. Велика подяка 73%!
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Госбюджет -2020 отличная тема для информационного манипулирования массами в интересах отдельных ОСОБО заинтересованных олигархов ....
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М-да, усыновление (удочерение) теперь дело накладное и даже разорительное, а вот взять попечительство над одиноким пенсионером по нынешним временам очень даже перспективно...
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С.уки, конченные полудурки!
Ползите на коленях к ЕС и просите, чтоб нормальные люди согласились разгребать ваше дерьмо!
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В ЕС у людей такие же проблемы как и у нас , а под П.Е.С.ика ползи сама , хоть на коленях хоть раком
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Ползешь уже? Проползай мимо, не задерживайся...
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Це ти пропонуєш те що мрієш зробити перед Овочем.
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Казлы, а где урезание зарплат судьям и прочей воровской шушере???
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Я вже колись розповідав. Пам'ятаю в прошлому році на весні прийшлось їхати не на авто, а електричкою на свою дачу. Якраз це було перед виборами. Сидять тітоньки та бабусі і обговорюють майбутні вибори. І одна тітонька так вАлодЬЮ нахвалювала, так нахвалювала... Каже, ви дівчата ях хочете, а ми всією вулицею за вОлОдЬЙУ йдем голосувати... Та ще й так рукою махнула, як відрізала Так хочеться її зараз побачити та нагадати їй проце...
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>за счет займов на сумму 296,7 млрд

гениально! вместо урезания расходов - занять 10 лярдов и попилить на всякие ролики и прочую дижитализацию
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Бачили очі що купували, їжте хоч повилазьте.
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Госбюджет доходы бюджета составят 975,8 млрд,
объем дефицита составит 298,4 млрд.

Источник: https://censor.net.ua/n3188501Источник: https://censor.net.ua/n3188501
дефицит 30,5 % ???
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сократите расходы на Охфис презедента, на кабмин и депутатов, урежьте им зарплаты-приплаты-бонусы-тонусы, отмените на этот преддефолтный период заоблачные зарплаты и пенсии золотым менеджерам Укрпочты, Нафтогаза и Укрзализныци и проч. вспомните про офшоры и своих любимых миллионерах-миллиардерах (там есть скрытые резервы))), сократите количество околоплодной обслуги у каждого из чинуш... если государство бедное он и должно жить по средствам, и оно не может себе позволить содержать гнид-вшей-клещей-глистов...оно должно их скинуть, чтоб не сдохнуть...
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