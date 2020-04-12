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 В Черногории митрополита Амфилохия и нескольких священников забрали в полицию после проведенной на фоне коронавируса литургии

Митрополит черногорский и приморский Амфилохий и несколько священников доставлены в полицейский Центр безопасности в Подгорице.

Священнослужители дали показания в связи с проведением литургии в Вербное Воскресенье в условиях сложной эпидемиологической ситуации в стране, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Десять священников митрополии дали показания инспекторам Центра безопасности в Подгорице и ожидают решения судьи", - говорится в сообщении.

Ранее в Черногорско-приморской митрополии журналистам неофициально сообщили, что среди находящихся в Центре безопасности и митрополит Амфилохий.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Область-лидер по коронавирусу в Вербное воскресенье: возле храмов в Черновцах собрались толпы прихожан. ФОТОрепортаж

В метрополии пояснили, что Амфилохий служил литургию в Златице, одном из районов Подгорицы.

Ранее на этой неделе в региональной прессе звучала критика в адрес православной церкви в Черногории, где, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, продолжали проводить обряды причастия.

Также на Цензор.НЕТ: Десятки верующих, священники без масок, - в Сети показали, как в УПЦ МП в Ривном освящают вербу. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3188497
 
   
 Топ комментарии
 
Это не верующие. Это разносчики заразы.
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оставьте уже в покое верующих
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Это не верующие. Это разносчики заразы.
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А ты сам, дятел, не потенциальный разносчик?
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Ты ложку с причастием уже облизал ?
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Гундяевский сектант из Немытой на ветке...)
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Оті "вєрующі" завтра заразять тисячі здорових людей.
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Так ето же бизнес. Попы же с мертвых еще больше денег заработают чем с живых. За отпевание покойника поп в среднем берет 1тыс.грн.
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Нехай сприяють рознесеннрю зарази?
Може приклад з Анти-лохієм якось вплине на зе-лохів?
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презумпцию невиновности отменили? человек без ярко выраженных симптомов не может разносить коронавирус (по мнению ВООЗ)
может, например, полицейские разносят больше, чем верующие, судя по всем новостям эти выродки в погонах больше остальных не соблюдают карантинные меры
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ну конечно твоя леттера43 знает лучше, чем ВООЗ
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Что ты несешь баран рпцшный? Ссылку на воз или брехло. Разносят бессимптомно аж бегом
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Паша-мерседес тебе в помощь, он тоже призывал игнорировать карантин пока сам в больницу не попал и сегодня его архимандрит Киево-Печерской лавры Нектарий не помер.

В Черногории митрополита Амфилохия и нескольких священников забрали в полицию после проведенной на фоне коронавируса литургии - Цензор.НЕТ 8199
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это не верующие- это дебильные козлы, разносящие заразу, после которой кто-то умрет, понял идиот?
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Оце скрєпно. І впаяти ще років по 5 строгача за навмисне поширення зарази.
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Ім'я Аимфілохій начебто на щось натякає... В Черногории митрополита Амфилохия и нескольких священников забрали в полицию после проведенной на фоне коронавируса литургии - Цензор.НЕТ 2736
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Подозреваю что бабосом и ништяками по жизни он нормально заряжен. Так что еще вопрос кто лох будет.
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А у нас кто их заберет, "националист" Аваков или прихожанин МП Баканов?
Ага. Щас...
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Вони б ще сюди заїхали, та позабирали їхню шоблу упц МП /РПЦ...
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митрополит Амфилохий - епископ Сербской православной церкви. Для Черногории такой же засланный казачок, как для Украины - митрополит Онуфрий. Не удивлюсь если и этот своих баранов из секты МП на Пасху выведет. Нашей полиции трудно будет

В Черногории митрополита Амфилохия и нескольких священников забрали в полицию после проведенной на фоне коронавируса литургии - Цензор.НЕТ 6604
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Тоді все ясно.
Незабаром буде приблизно таке фото:
В Черногории митрополита Амфилохия и нескольких священников забрали в полицию после проведенной на фоне коронавируса литургии - Цензор.НЕТ 1601
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А наши бараны будут блеять про невмешательство в церковные дела.
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А нашим похер, они только торговьіе лавки и обьічньій граждан могут штрафовать.
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А в нас по всій Україні московські попи в церкви зазивають,пох. карантин,і хоч би один мєнтяра протокол оформив ! Видно є вказівки від главмєнта...
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В воскресенье, 12 апреля, умер насельник Киево-Печерской Лавры, в которой перед этим была зафиксирована вспышка коронавирусной болезни COVID-19.

В то же время источник УП сообщил, что настоятель Киево-Печерской лавры отець Павло госпитализирован в Александровскую больницу и у него обнаружен коронавирус.
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По информации СМИ, 30 духовников из 44 получили положительные результаты. Над результатами тестов работали в лаборатории Диаген.
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Вчиться, а то Паша-мерседес, Паша-мерседес
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расходимся, их не арестовали, а вызвали на информационную беседу и опросили
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Действительно, у государства появилась отличная возможность поставить попов ВСЕХ конфессий в рамки...но **** государства нет.
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