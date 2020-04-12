 В Черногории митрополита Амфилохия и нескольких священников забрали в полицию после проведенной на фоне коронавируса литургии

Священнослужители дали показания в связи с проведением литургии в Вербное Воскресенье в условиях сложной эпидемиологической ситуации в стране, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Десять священников митрополии дали показания инспекторам Центра безопасности в Подгорице и ожидают решения судьи", - говорится в сообщении.

Ранее в Черногорско-приморской митрополии журналистам неофициально сообщили, что среди находящихся в Центре безопасности и митрополит Амфилохий.

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В метрополии пояснили, что Амфилохий служил литургию в Златице, одном из районов Подгорицы.

Ранее на этой неделе в региональной прессе звучала критика в адрес православной церкви в Черногории, где, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, продолжали проводить обряды причастия.

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