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 На Одесчине зафиксирован первый летальный случай от Covid-19. Всего в области выявили 67 случаев коронавируса, - глава ОГА Куцый

Первый летальный случай от коронавирусной болезни Covid-19 зафиксирован в Одесской области, скончалась жительница г.Подольск

Об этом сообщил глава Одесской областной государственной администрации Максим Куцый, передает Цензор.НЕТ.

"К сожалению, в Одесской области зафиксирован первый летальный случай пациента с коронавирусом. Ушла из жизни пациентка 1959 г.р. в Подольске. Выражаю свои глубокие соболезнования близким и родным", - написал Куций.

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По его данным, 67 человек в Одесской области имеют подтвержденный диагноз заболевания COVID-19.

"По состоянию на 9:00 12 апреля мы получили от лабораторного центра Минздрава в Одессе еще 4 подтвержденных случая заболевания коронавирусом. Все новые случаи в городе Подольск. 4 женщины в возрасте от 38 до 65 лет. Таким образом, в населенных пунктах области зафиксированы 38 случаев заболевания COVID-19, а в Одессе - 29. Динамика распространения вируса в регионе - тревожная", - рассказал Куцый.

Он призвал жителей области не пренебрегать карантинными мерами и не приуменьшать угрозы, а при ухудшении самочувствия сразу обращаться к врачу.

На Одесчине зафиксирован первый летальный случай от Covid-19. Всего в области выявили 67 случаев коронавируса, - глава ОГА Куцый 01
На Одесчине зафиксирован первый летальный случай от Covid-19. Всего в области выявили 67 случаев коронавируса, - глава ОГА Куцый 02

Источник: https://censor.net.ua/n3188496
 
 
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Это не та женщина, которую , бедную, три часа в больницу везли ?
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Китай закрывает границу с Россией из-за массовости зараженных возвращающихся оттуда. Чего мы ждём? В коммерческом центре в Шанхае 51 гражданин Китая, прилетевший тем же рейсом из России, дал положительный результат
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Закрыть рашку нужно было, но они и сами закрываются, вроде бы. Китай уже бесполезно. Нужно было сразу перекрывать всем странам вместе Китай. А уж после того, как бахеула Европа, Китай перекрывать бессмысленно.
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