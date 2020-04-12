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 Переболевшего COVID-19 премьера Великобритании Джонсона выписали из больницы

Борис Джонсон пока не вернется к работе и будет восстанавливать силы в своей официальной загородной резиденции Чекерс.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на британский телеканал Sky News.

"Премьер-министра выписали из больницы, чтобы он продолжил лечение в (резиденции. — Ред.) в Чекерс. По совету команды медиков премьер-министр пока что не будет возвращаться к работе", — сказал журналистам представитель Даунинг-стрит.

Переболевшего COVID-19 премьера Великобритании Джонсона выписали из больницы 01

Официальное поместье Джонсона

Джонсон поблагодарил всех врачей, лечивших его в больнице святого Томаса, и добавил, что его мысли — с теми, кого затронула эпидемия коронавируса.

Читайте на Цензор.НЕТ: В британском правительстве опасаются, что Джонсон сможет вернуться на работу не раньше, чем через месяц, - Sky News

Кэрри Саймондс, беременная невеста 55-летнего британского премьера, сказала журналистам, что будет в вечном долгу перед персоналом больницы, в которой выздоровел Джонсон. "Я никогда не перестану благодарить вас", — заверила она.

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Борис Джонсон с невестой Кэрри Саймондс

Джонсон заболел коронавирусом больше недели назад. Сначала он лечился дома. В конце прошлой недели премьер сообщил, что у него все еще не спадает температура. В воскресенье вечером стало известно, что Джонсон поступил в больницу. Тогда на Даунинг-стрит объяснили это мерами предосторожности. 6 апреля канцелярия премьера сообщила, что его состояние ухудшилось, и его перевели в палату интенсивной терапии. Там премьер-министр Великобритании провел 2 ночи, после чего был переведен в обычную палату.

Также на Цензор.НЕТ: Зеленский заявил, что молится за здоровье Джонсона. Ряд мировых лидеров желают ему выздоровления

В правительстве Великобритании опасаются, что Джонсон сможет вернуться к работе не раньше, чем через месяц.

Источник: https://censor.net.ua/n3188494
 
 
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Поместью Джонсона лет 300, да ещё и с привидениями
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первый случии в мире, когда так быстро вылечиваеться - кловнам математика не интересно
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Хорошая новость.
Теперь, очень важно, что бы Зеленский не позвонил Джонсону с наилучшими пожеланиями.
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Вочевидь - сам "короновірус" не такий вже і страшний - при якісному лікуванні він долається доволі швидко ... Не дарма ж в Україні всі люди з баблом успішно вилікувались ...
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так сильно переболел, бедняга... принц Чарльз, наверное, завидует
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а ни у кого не возникает вопрос, почему Б. Джонсона не подключали к аппарату ИВЛ? наверное, потому что пресыщение кислородом и отсутствие углекислого газа вызывает блокировку дыхательного центра? лучше уж и правда просто в масочку иногда подышать
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