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 Политика Украины
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Все про:Кабмин (11994) Министерство энергетики и защиты окружающей среды (20)

 У нас есть кандидаты на должность министра энергетики, - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что в Верховной Раде вскоре представят кандидатов на должность министра энергетики и защиты окружающей среды.

Об этом Премьер-министр заявил в эфире программы "Свобода слова", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Экономическую правду.

"Мы искали человека, который будет профессионалом. Это несколько направлений. То есть, это будет очень профессиональный человек, который имеет опыт в каждой из этих отраслей. Довольно трудно такого человека найти", - обьяснил Денис Шмыгаль.

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По его словам, есть "хорошие сильные кандидатуры" на должность министра энергетики и защиты окружающей среды, который должен решать существующие проблемы в энергетической сфере.

Источник: https://censor.net.ua/n3188492
 
 
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Думаю и на твою должность уже есть кандидат. Возможно - Тигипко.
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Что ж не назначаете, пока ждете от Ермака проведения аукциона?
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А економіка ще жива ?
Чи вже померла від коронавірусу ?
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А разве в "студии 95 квартал" ещё остались не пристроенные?
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на министерство энергетики возьмут электрика с "Лиги смеха"
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Страна уже больше месяца без трети министров !!! Власть дебилов, прости Господи за ругательство в большой праздник....
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Зачем.У нас такая практика по 1-2 года-без министров работать.
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Мене візьміть, яка різниця? А я хоч копійку яку спі**у.
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Никто уже и не вспомнит,когда кабмин-в полном составе был.
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Премьер ахметова .рыжему и решать кто будет .
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Можно хаять Михо Саакашвили сколь угодно , и есть за что .
Но он единственный из пост совецких , который добился чего-то действействительно хорошего и чего можно попробовать руками , пощупать .
Так вот , он сказал , что если вновь избранный президент через три месяца не смог добиться чего-то реально заметного , нового и хорошего , то дальше уже ничего не будет .
Не помню дословно .
Прошёл год . я разочарован . Меня снова обманули .
Нет , я попрежнему считаю Пэдра феноменально жадным вором и барыгой , человеком без совести и чести , но и в Зеленском разачоровался .
Нас снова обманули .
Печалька ...
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если ты понял, что ты тупой - не ходи больше на выборы.
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Ну конечно кто энергетику развалил тот уйдет в отставку и от наказания а из нового то что возьмешь все сделали папередники.
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Зато громадян штрафують за карантин а це все лайно втече в Італію..
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Та нікуди не втече,принаймі рік буде воняти в Україні та ще і требувати соцвиплати.
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Страной управляют клоуны. Законы пишут клоуны. Даже уроки для детей, сидящих на карантине, готовят клоуны.-Задачка- найти клоуна, профессионально разбирающегося в энергетике.
-Это что, скоро мы будем смеяться над отключением света?
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Можете не юморить, Шмыга поставит крепкого хвахівця с ахметовского ДТЭК-а. Энергетика это кормушка рыжего татарина.
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Беда Украины действительно в том, что ею руководят те, кому она не нужна..
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брату удалось сторговать кандидатов )))
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