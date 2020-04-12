 У нас есть кандидаты на должность министра энергетики, - Шмыгаль

Об этом Премьер-министр заявил в эфире программы "Свобода слова", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Экономическую правду.
"Мы искали человека, который будет профессионалом. Это несколько направлений. То есть, это будет очень профессиональный человек, который имеет опыт в каждой из этих отраслей. Довольно трудно такого человека найти", - обьяснил Денис Шмыгаль.
По его словам, есть "хорошие сильные кандидатуры" на должность министра энергетики и защиты окружающей среды, который должен решать существующие проблемы в энергетической сфере.
Чи вже померла від коронавірусу ?
Но он единственный из пост совецких , который добился чего-то действействительно хорошего и чего можно попробовать руками , пощупать .
Так вот , он сказал , что если вновь избранный президент через три месяца не смог добиться чего-то реально заметного , нового и хорошего , то дальше уже ничего не будет .
Не помню дословно .
Прошёл год . я разочарован . Меня снова обманули .
Нет , я попрежнему считаю Пэдра феноменально жадным вором и барыгой , человеком без совести и чести , но и в Зеленском разачоровался .
Нас снова обманули .
Печалька ...
-Это что, скоро мы будем смеяться над отключением света?