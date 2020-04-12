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 Область-лидер по коронавирусу в Вербное воскресенье: возле храмов в Черновцах собрались толпы прихожан. ФОТОрепортаж

По последним данным МОЗ, Черновицкая область существенно опережает другие регионы по количеству больных Covid-19 (432 случая), однако 12 апреля в Вербное воскресенье возле храмов в Черновцах достаточно людно.

Об этом сообщает местное издание АСС, передает Цензор.НЕТ.

"Вербное воскресенье в Украине отмечают 12 апреля. Православные христиане отмечают в этот день Вход Господень в Иерусалим. Главной традицией этого праздника является освящение веточек вербы. Для этого прихожане идут на утреннюю службу в церковь, а потом приносят эти веточки в дом, чтобы защитить его от бед, нищеты и сохранить благосостояние в семье. В 2020 году вся Украина на карантине из коронавируса. Однако не все прихожане соблюдают карантина и все же решили освятить вербу в храмах", - отмечает издание.

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Область-лидер по коронавирусу в Вербное воскресенье: возле храмов в Черновцах собрались толпы прихожан 01
Область-лидер по коронавирусу в Вербное воскресенье: возле храмов в Черновцах собрались толпы прихожан 02
Область-лидер по коронавирусу в Вербное воскресенье: возле храмов в Черновцах собрались толпы прихожан 03
Область-лидер по коронавирусу в Вербное воскресенье: возле храмов в Черновцах собрались толпы прихожан 04
Область-лидер по коронавирусу в Вербное воскресенье: возле храмов в Черновцах собрались толпы прихожан 05
Область-лидер по коронавирусу в Вербное воскресенье: возле храмов в Черновцах собрались толпы прихожан 06
Область-лидер по коронавирусу в Вербное воскресенье: возле храмов в Черновцах собрались толпы прихожан 07
Область-лидер по коронавирусу в Вербное воскресенье: возле храмов в Черновцах собрались толпы прихожан 08
Область-лидер по коронавирусу в Вербное воскресенье: возле храмов в Черновцах собрались толпы прихожан 09
Область-лидер по коронавирусу в Вербное воскресенье: возле храмов в Черновцах собрались толпы прихожан 10

Источник: https://censor.net.ua/n3188491
 
 
 Топ комментарии
 
а пoчему пoлиция бездейсвует, пoчему не сoставляет прoтoкoлы за нарушение карантина?
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Обратите внимание - когда много народу аваковские мусора скромно наблюдают из далека. А вот когда дама с собачкой, или парень на самокате, или спортсмен на турнике, отец с коляской... вот тогда они кидаюся в десятером как тузик на грелку.
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А жене прикажи намордник и сверху и снизу носить, так защита от вируса на все сто работает.
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как посмотришь историю, так святая церковь (особенно християнская) всегда была за науку... То сожгут за круглую землю,то сожгут за медицину (ведьмы). Всегда способствовали распространению болезней - целуйте и поправитесь. На эту тему https://www.youtube.com/watch?v=UQNXJdI5ZP8 смотреть с 9-ой минуты
Христианство - это ваще грустная религия, пришедшая из Индии, обработанная египтянами и извращенная евреями. Область-лідер із коронавірусу у Вербну неділю: біля храмів у Чернівцях зібралися натовпи прихожан - Цензор.НЕТ 6637
Сходи, несмотря ни нашо, облабызай иконку и хлебни винца
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Я не могу ответить тебе в твоем хамском духе, меня тут же забанят как и во времена ТОМОБЕСИЯ. нО РАЗ ПОШЛА РЕЧЬ О НАУКЕ, то наука говорит - вирус неизбежно пройдет через каждого и это аксиома.
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и не отвечай, умнее будешь выглядеть Область-лідер із коронавірусу у Вербну неділю: біля храмів у Чернівцях зібралися натовпи прихожан - Цензор.НЕТ 8311
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В торговые точки хрен без маски войдешь, а тут сплошь и рядом без масок.
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Маска ни от чего не защищает. Правильно делают. А ты ходи дальше в наморднике.
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Тогда пусть врачи без масок в больнице работают Область-лідер із коронавірусу у Вербну неділю: біля храмів у Чернівцях зібралися натовпи прихожан - Цензор.НЕТ 47Еще раз убедился, что ты долбо...б. А я в маске хожу только в общественных местах.
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Врачам , и только им, маски, респираторы и остальное очень надо. При работе с особо опасными инфекциями. Ковид по опасности вообще никакой , но пусть ходят в масках медицинских. Остальным маски не нужны и определенно вредны.
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Маска нужна чтобы ты ******* не заразил своих родителей престарелых а не для того чтобы твою жопку от вируса защитить.
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Логика дятла без мозгов - в первой части предложения "маски защищают!", во второй -"маски ни от чего не защищают!" Собери половинки своих мозгов из раковины, попробуй вставить в череп и подумаю что ты написал.
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Маски на зараженных защищают других от заразы , а я посмотрю на тебя ,когда ты будешь лежать и задыхаться в полном сознании , а все врачи будут больны и лечить тебя не будут , потому что медицина захлебнется , хотя она и так не ахти. У меня среди знакомых есть уже случаи , скажу тебе не самые приятные ощущения!
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Дядя! Ты дурак полный! Маски не от чего не защищают а лишь уменьшают выхлоп зараженных на 50процентов. Понял дубина? На 50ПРОЦЕНТОВ! А вот респираторы вообще выпускают выхлоп без очистки. Так что носи намордник и радуйся.
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Мошковські попи чинять коронавірусну диверсію заради бабла , а люди їм по х-р .
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Неужели для того, что бы у наших людей включились мозги и появилось чувство ответственности, Украине нужно выйти на первое место по количеству смертей от этой заразы...
Просто ужас!
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ты не поверишь - т это ничему не научит....- у части это диагноз- как в кацапии..., да и "секта" это оНуфрия-гУндяевская- мОкшанская....- туда прутся в Черновцах особо упоротые...
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По информации СМИ, 30 духовников из 44 получили положительные результаты. Над результатами тестов работали в лаборатории Диаген.
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надо было попутно еще на ВИЧ обследовать. Результаты были бы сногсшибательны Область-лідер із коронавірусу у Вербну неділю: біля храмів у Чернівцях зібралися натовпи прихожан - Цензор.НЕТ 6216
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_Да что с вами не так?! Область-лідер із коронавірусу у Вербну неділю: біля храмів у Чернівцях зібралися натовпи прихожан - Цензор.НЕТ 8394 Что вы делаете, безумцы? Ва жить надоело? Ваших родных тоже не жаль под смерть подставить?
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Карантин карантином, но права умереть вас никто не лишал.
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Область-лідер із коронавірусу у Вербну неділю: біля храмів у Чернівцях зібралися натовпи прихожан - Цензор.НЕТ 1380

вот только после, Глав.попов положат в элитные палаты, а простые прихожане будут умирать у себя дома, ожидая сутками приезда скорой помощи...
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Ота зуйня, що вгорі праворуч - спочатку по ній спелл "Магія крові", а потім шквальний вогонь з усіх стовбурів...
(чи це не Clive Barker's Jericho?)
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На фотошопленій картинці графа краща, ніж у Cliv Barkers.... Dishonored більш до вподоби
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В Dishonоred теж є місцевий різновид чуми, трупні оси, озброєні релігійні фанатики із жагою до влади. Рекомендую
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Тут скоріше підходить картина " пір во время чуми "...
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все верующие хворые. хорошо, шо это не заразно
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самогубці ж наче по всім канонам не йдуть ані в пекло ані в рай. вони зависають десь посередині і висять вічно
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Ничего святого: просто поповский бизнес.
Другие предприниматели сидят, не могут работать, а этим можно.
Церковь отделена от государства, говорите?
Тогда и лечите своих верующих, зараженных в церквях, за свои деньги.
А то ведь поп паша-Мерседес куда поперся лечиться? В Александррвскую больницу.
Занял койко-место хорошего человека. Бесплатно, за счет государства.
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Лечимся сами. У меня лет двадцать уже медицинской карточки нет. А ты и дальше в сказки про бесплатную медицину веруй.
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Московицьких -ні.
Табу для нашої влади.
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Ну что там с нашей статистикой? Пик на 14-17 говорите? Не угадали. Теперь эти мракобесы понесут заразу своим деткам и внукам, а те пойдут снова в церковь на Пасху и на кладбище на Красную Горку. А потом уже будет первый пик... А менты спортсменов по спортплощадкам отлавливают.
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Наверное для этого Бог придумал этот вирус, что бы показать как не надо служить Богу. Кто не понял, заберет к себе раньше срока, на перевоспитание.
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ахаха, бох только по Писанине, убил миллионы, а сотона с десяток(сколько пальцев на ногах), но вирус все равно наслала сотона Область-лідер із коронавірусу у Вербну неділю: біля храмів у Чернівцях зібралися натовпи прихожан - Цензор.НЕТ 5294 Область-лідер із коронавірусу у Вербну неділю: біля храмів у Чернівцях зібралися натовпи прихожан - Цензор.НЕТ 9742
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Треба заборонити виїзд з області до повного подолання вірусу,якщо їм не доходить що треба сидіти в карантині. Область-лідер із коронавірусу у Вербну неділю: біля храмів у Чернівцях зібралися натовпи прихожан - Цензор.НЕТ 5849
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По фото не зміг визначити приналежність церкви.
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Помиляєшся , Віво . Саме вони й бігають в мошковські церкви Гундяю і його служкам гроші носити ... І не має значення чи та мошковська церква називається мошковська , чи українська мошковського патріархату - вони ще й пишаються тим , що носять гроші до мошковського паиріархату ...
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а куди ж вони ходять?? 73% томос термосом називають або регочуть з цього і не ходять в РПЦ?
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Впевнений - серед прихожан вистачає і вальцманутих, і ригоаналів, і прорумунських латентних сєпарів та інших ********
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Я не хочу обидеть всех верующих но поведение оных говорит об отсуствии определённого уровня интеллекта .....
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Тут нема чому дивуватися. Поліція це та сама міліція, з тим самим менталітетом, як і наш народ. Поки смажений півень в дупу не вальне, - нічого не зміниться. Погляньте в районних містечках, для прикладу, стоять собі валютчики, як і стояли ... І хай тепер хтось скаже, що щось на краще змінилося після Майдану у вас вдома, якщо не брати до уваги статки олігархів.
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В Индии таких палками бьют и разгоняют .
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Не розганяють , а збивать стадо кийками до купи , обливають з шлангів антисептиками , а потім вже відпускають сидіти вдома . По телевізору показували і в інтернеті є .
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Когда же уже люди поймут, что бог не в красивых ритуалах, а в своем духовном равновесии, понимании своего места в этом мире.
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Не расстраивайся, когда видишь, что другие люди не дорасли до твоих заблуждений.
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На одному з хоррор-сайтів була тема з похмурим ґапокаліптичним пророцтвом, де серед іншого було "у дві тисячі тридцять якомсь році найвеличнішою державою світу стане Кот-д'Івуар"
(здавалося б, якого зуя? але потім за сюжетом виходило так, що Кот-д'Івуар після тотального хмиздецю банально виявився єдиною країною, яку хмиздець чисто випадково обійшов стороною...)
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и такой народ мечтает хорошо жить)))) как были совками колхозниками так ими и остались. и кстати вот такие фанатики церкви в основном по жизни негодяи
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Та все норм, на все воля б-жа! У випадку чого - б-г на піднебінні все бачить, зарахує борошна коронавірусу і врятує від пекельних парфумів! Тому усі до церкви!!!111!1
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Обряд перетворення козака в івана-дурня

Область-лідер із коронавірусу у Вербну неділю: біля храмів у Чернівцях зібралися натовпи прихожан - Цензор.НЕТ 2084

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То в Усика гундяїніт головного мозку ... Заразився в Криму від гундяївського попа ... Кажуть , що ця зараза , як і коронавірус , нічим не лікується ... Це людина повинна перебороти тільки сама , виробивши в своєму організмі імунітет до мошковської церкви ... Якщо ж організм настільки слабкий , що не здатен виробити імунітет , то тоді повна трансформація ... Остаточний Іван - дурак ...
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Насколько я знаю...
Церковь на самом высоком месте и рядом кладбище. Было так.
А выкопать 50 ям перед церковью слабо попам?
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Антоне , мошковським попам і так дурні люде створюють казкові доходи , коли ті попи на мерседесах роз'їжджають . Не забирайте доходів гробокопачів - там в основному працюють люди убогі - їм теж на шматок хліба заробити треба ...
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Главной традицией этого праздника является освящение веточек вербы. Для этого прихожане идут на утреннюю службу в церковь, а потом приносят эти веточки в дом, чтобы защитить его от бед, нищеты Источник: https://censor.net.ua/p3188491\\\\\\\\\\\\

От нищеты защитит(бох даст бабла, правда попам), а от вируса - нет) бох против вируса - как птенец против льва)
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Так Бог чомусь в життєйських справах завжди Сатані поступався ... Кажуть , що його первісток , улюбленою дитиною був ... А люде , то так , опісля , з глини зліплені ... До того ж ще й согрішили , не послухавшись його наказу ... Та й ще під час причастя їдять тіло Господнє і п'ють кров його сина Христа ... Прямо якісь варвари-людоїди ...
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Книгу "Библейская правда" рекомендую - одесский юмор, смешанный с посрамлением попов. Вот где кладезь аргументов для борьбы с веропитеками)) Правда им хоть крест на голове теши - стыдятся признаться что они верят в полную чушь.
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Та там і в самій Біблії повно всяких аргументів . Треба тільки уважно читати й вникати в суть написаного ...
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старий заповіт? ага - масові вбивства, прокляття, шматування дітей, побивання камінням, мужеложство, педофілія...... я таке і Сталіну не радив би читати
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От мене постійно цікавить одне питання, як в Азії де проживає найбільше скупчення людей на квадратний кілометер, де вони практично один на одному їздять так швидко подолали спалах хвороби?! Як півтораміліардний Китай и тим паче півтораміліардна Індія і різні там Мянми, Вєтнами, Індонезії , Камбоджі, Лаоси і т.д. з херовою тучою людей, могли локалізувати коронавірус і перемогти "пандемію" ЯК?!!!! Що дуже дивне твориться у світі. Чому там постійно виникають різні чуми, атипові пневмонії, пташині та свинячі грипи, різні віруси, а вони спокійно переживають їх це при тому, що про якусь гігієну в побуті та харчуванні там навіть не чули. Чи може саме через це? І популяція їхня не зменшується, а світ вони при цьому страшно засирають викидами та відходами. Дивні речі творяться в цьому світі.
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і різні там Мянми, Вєтнами, Індонезії , Камбоджі, Лаоси і т.д. з херовою тучою людей, могли локалізувати коронавірус і перемогти "пандемію" ЯК?!!!!

О Мьямне и коронавирусе сказать, не могу, а в Анголе служили знакомые. Основное правило - пить только кипяченую воду, есть только свежеприготовленную еду или только что открытые консервы итд и тп. На вопрос: почему местные пьют из лужи и едят прямо с пальмы и ничего - простой ответ: им ничего, потому что кто не приспособился - уже умер маленьким. Думаю, этим закаленным людям коронавирус пойдет как приправа.
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Крім того , скажімо в Індії , мерців нижчих каст мабуть ніхто не рахує і не визначає , від чого ті померли . Втім і там міри безпеки від коронавірусу все ж застосовують . Всіх , хто не виконує наказу й не сидить вдома , поліціянти зганяють кийками в групи прямо на вулиці , під'їжджає цистерна з дезинфікуючим розчином і всіх гамузом поливають з шлангів під тиском , загадавши закрити очі і рота . Це напряму показували по телевізору , не пам'ятаю тільки , який канал ми по інтернету дивилися .
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Дикие люди,дети гор.Невероятная дремучесть сознания,самое смешное эти дикари,которые собрались у храма,самые невероятные язычники.К вере и Богу не имеют ни малейшего отношения,если они по воле Божий очистят этот мир большой потери не будет,жаль только,что они заразят других,нормальных людей.
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У НИХ ПРИМІТИВНЕ РОЗУМІННЯ БОГА.ВПЕВНЕНІ ЩО ЯКЩО В ПІСТ НЕ ЇСТИ КОВБАСИ НЕ ПРОПУСКАТИ В НЕДІЛЮ БОГОСЛУЖІНЬ І СПОВІДАТИСЬ ТО РАЙ ГАРАНТОВАНИЙ. СЬОГОДНІ ПЕРШЕ ВЕЛИКЕ ДОЗАРАЖЕННЯ.ЧЕРЕЗ ТИЖДЕНЬ КОНТРОЛЬНЕ.В ТРАВНІ БУДЕ АНШЛАГ НА КЛАДОВИЩАХ.
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э частина факт , и Молдовани - но ти не повіриш, яка там е частина іменованих "щироукраїнців"...- реально ...
Я часто запитую - чому туди - це ж кацапія...- чому не в ПРАВОСЛАВНУ Україньську , таких в Чернівцях багато...- відповідають, що в Українській немає Божого Благословення ...- усе ...Занавес ...
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От тепер потрібно перекрити всі виїзди з Чернівецької області. І нехай там сидять на своїх крашанках найближчі два тижні.
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Если это церкви МП, меня количество пришедших не удивляет. Это не люди, это зомби. Им гундяевцы дуют в уши, что вирус не опасен, что на Донбассе братоубийственная война между украинцами, и это лошье верит. Мне таких не жалко. Пусть Зеля их жалеет, это его лохторат.
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сектанти гундяївського сатанату, а не прихожани...фанатики фсб-ного патріархату...
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Треба було взяти доброго вербового дрина і з словами "Не я б'ю а верба ...."
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Ишото блин не одного мента - меты знают, что с утра нужно пройтись по проституткам - наркопритонам, торговым точкам, казино, барам, просто по бл*дям.
Некогда им, у самих делов полно.
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Должно было запретить эти ритуалы...на время карантина
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"Перейменування УПЦ (МП). На Банковій стали на захист Московської церкви в Україні "

https://glavcom.ua/country/politics/trofimov-vvazhaje-pereymenuvannya-mp-v-rosiysku-cerkvu-tiskom-672609.html
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Тут Філарет нещодавно виступав, закликав віруючих причащатися з однієї й тієї ж ложки, бо "хіба від Христа, від Його тіла і крові можна отримати ці віруси? Неможливо, тому що тіло і кров є життям, і від життя ви не можете отримати хворобу. А хто не вірить в це, нехай не причащається. А хто вірить, той ніколи не захворіє."

Тому мабуть у Володимирському народу буде повно. Але в той же час патріарх якось не поспішає заїхати в Олександрівку і показати, як віра рятує від корони.
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Це таке забезпечення дотримання постанови зе-уряду, як і зе-обсервації.
Чому ви обурюєтеся ?

А покладатися на піпл взагалі нема чого !
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Православнуті можуть заразити нормальних людей
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Ну вот и дождались..А как все возмущались задержанием пловца в Киеве.Как негодовали,аж страшно.И нарушение статей Конституции,и не легитивный премьер и министры,и полицейский произвол.Народ все четко впитал.И почему вы сейчас возмущаетесь?Это же свобода вероисповеданий.Вы как то определитесь,писаки,или трусы оденьте,или крестик снимите.
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Религия победила здравый смысл. В очередной раз.
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