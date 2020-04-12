 Область-лидер по коронавирусу в Вербное воскресенье: возле храмов в Черновцах собрались толпы прихожан. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает местное издание АСС, передает Цензор.НЕТ.
"Вербное воскресенье в Украине отмечают 12 апреля. Православные христиане отмечают в этот день Вход Господень в Иерусалим. Главной традицией этого праздника является освящение веточек вербы. Для этого прихожане идут на утреннюю службу в церковь, а потом приносят эти веточки в дом, чтобы защитить его от бед, нищеты и сохранить благосостояние в семье. В 2020 году вся Украина на карантине из коронавируса. Однако не все прихожане соблюдают карантина и все же решили освятить вербу в храмах", - отмечает издание.
Христианство - это ваще грустная религия, пришедшая из Индии, обработанная египтянами и извращенная евреями.
Сходи, несмотря ни нашо, облабызай иконку и хлебни винца
Просто ужас!
вот только после, Глав.попов положат в элитные палаты, а простые прихожане будут умирать у себя дома, ожидая сутками приезда скорой помощи...
(чи це не Clive Barker's Jericho?)
Другие предприниматели сидят, не могут работать, а этим можно.
Церковь отделена от государства, говорите?
Тогда и лечите своих верующих, зараженных в церквях, за свои деньги.
А то ведь поп паша-Мерседес куда поперся лечиться? В Александррвскую больницу.
Занял койко-место хорошего человека. Бесплатно, за счет государства.
Табу для нашої влади.
(здавалося б, якого зуя? але потім за сюжетом виходило так, що Кот-д'Івуар після тотального хмиздецю банально виявився єдиною країною, яку хмиздець чисто випадково обійшов стороною...)
Церковь на самом высоком месте и рядом кладбище. Было так.
А выкопать 50 ям перед церковью слабо попам?
От нищеты защитит(бох даст бабла, правда попам), а от вируса - нет) бох против вируса - как птенец против льва)
О Мьямне и коронавирусе сказать, не могу, а в Анголе служили знакомые. Основное правило - пить только кипяченую воду, есть только свежеприготовленную еду или только что открытые консервы итд и тп. На вопрос: почему местные пьют из лужи и едят прямо с пальмы и ничего - простой ответ: им ничего, потому что кто не приспособился - уже умер маленьким. Думаю, этим закаленным людям коронавирус пойдет как приправа.
Я часто запитую - чому туди - це ж кацапія...- чому не в ПРАВОСЛАВНУ Україньську , таких в Чернівцях багато...- відповідають, що в Українській немає Божого Благословення ...- усе ...Занавес ...
Некогда им, у самих делов полно.
https://glavcom.ua/country/politics/trofimov-vvazhaje-pereymenuvannya-mp-v-rosiysku-cerkvu-tiskom-672609.html
Тому мабуть у Володимирському народу буде повно. Але в той же час патріарх якось не поспішає заїхати в Олександрівку і показати, як віра рятує від корони.
Чому ви обурюєтеся ?
А покладатися на піпл взагалі нема чого !