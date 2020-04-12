 Полиция попросила чешских нудистов надеть маски

Инцидент произошел в небольшом городке Лазне-Богданеч, известном своими курортами. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на CNN.

Местные жители обратились в полицию с жалобами на то, что с приходом теплой погоды на местных озерах стали собираться нудисты без масок. Полицейские отправились по вызову и вынесли нарушителям устное предупреждение.

"Гражданам разрешается находиться без одежды в определенных местах, но они все равно должны прикрывать рты и собираться только в соответствующих количествах", — сказано в сообщении полиции.

На следующий день полицейские вновь провели рейд на озерах и на этот раз обнаружили, что любители обнаженного отдыха уже не собираются большими группами. Впрочем, половине из 150 встреченных им граждан все же пришлось напомнить о необходимости носить маску.

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"Мы понимаем, что у многих людей нет сада, и им хочется подышать свежим воздухом на природе, но призываем соблюдать правительственные постановления, чтобы меры против коронавируса можно было постепенно снять. А их не снимут, пока все не будут строго соблюдать ограничения", — добавили в чешской полиции.