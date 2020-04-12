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 Полиция попросила чешских нудистов надеть маски

Стражи порядка напомнили любителям обнаженного отдыха, что рот и нос в условиях разгула коронавируса все же должны быть прикрыты.

Инцидент произошел в небольшом городке Лазне-Богданеч, известном своими курортами. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на CNN.

Местные жители обратились в полицию с жалобами на то, что с приходом теплой погоды на местных озерах стали собираться нудисты без масок. Полицейские отправились по вызову и вынесли нарушителям устное предупреждение.

"Гражданам разрешается находиться без одежды в определенных местах, но они все равно должны прикрывать рты и собираться только в соответствующих количествах", — сказано в сообщении полиции.

На следующий день полицейские вновь провели рейд на озерах и на этот раз обнаружили, что любители обнаженного отдыха уже не собираются большими группами. Впрочем, половине из 150 встреченных им граждан все же пришлось напомнить о необходимости носить маску.

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"Мы понимаем, что у многих людей нет сада, и им хочется подышать свежим воздухом на природе, но призываем соблюдать правительственные постановления, чтобы меры против коронавируса можно было постепенно снять. А их не снимут, пока все не будут строго соблюдать ограничения", — добавили в чешской полиции.

Источник: https://censor.net.ua/n3188490
 
   
 Топ комментарии
 
на какую именно голову их попросили маски одеть?!
Полиция попросила чешских нудистов надеть маски - Цензор.НЕТ 7166
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Голыми письками можно сверкать. Голыми носами нет....
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на какую именно голову их попросили маски одеть?!
Полиция попросила чешских нудистов надеть маски - Цензор.НЕТ 7166
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Голыми письками можно сверкать. Голыми носами нет....
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вочевидь - перші , зараз , менше не безпечні ... ))
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(и не кашляет)))) в обычном понимании этого слова)))))))
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Але іноді робить сморк-сморк... через кілька днів після невдалого сексу...
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Но периодически пАднимает голову и плюётся Поліція попросила чеських нудистів надіти маски - Цензор.НЕТ 3129
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это да, сволочь такая)))...но хоть не кашляет и не чихает))) (повторюсь)))))
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как на слет венерологов попал, хоть бы ничего не подхватить.
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ну так нудисты, импотенты без воображения... тему подкинули...
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нет там все по закону только durexом ограничились.
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Ну для любителей посветить гениталиями, маска не помеха. Это же не труселя Поліція попросила чеських нудистів надіти маски - Цензор.НЕТ 7766
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Жандармов из Сен-Тропе надо звать. Они бы справились.
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Нудисти в масках?
Та які ж вони нудисти після цього ?
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не надо было просить - просто надо было натянуть им их же трусы на морду...
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это же не педагогично, и могут окно в Європу закрыть до наступления ренессанса.
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так и ото ...на всеобщем обозрении...хоть и демократично...но тоже не сильно педагогично))))
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Ренессанас - это когда марлезонский балет? от фр. Le ballet de la Merlaison, букв. «Балет дроздования» Поліція попросила чеських нудистів надіти маски - Цензор.НЕТ 3935
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