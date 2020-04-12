 COVID-19 станет сезонным заболеванием и будет возвращаться циклически, - Ляшко

Об этом замминистра здравоохранения, главный санитарный врач страны Виктор Ляшко сказал в интервью LB.ua, информирует Цензор.НЕТ.
"Думаю, к октябрю все страны уже будут подготовлены (к коронавирусу. — Ред.) совсем иначе. Почему я говорю об октябре — по моему личному мнению, коронавирусная болезнь все же станет сезонным заболеванием и будет возвращаться циклически", — сказал Ляшко.
По его словам, все будет зависит от того, как именно станет мутировать вирус и как с этими мутациями будет справляться иммунитет.
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"Если мы будем иметь стойкий иммунитет к этому вирусу и мутации не будут вызывать болезнь — это один вариант развития событий. Если каждая новая мутация будет приводить к возникновению новой болезни, что ж, тогда нам придется жить в новых биологических реалиях. И забыть о кофе в парке, и общаться только через скайп", — сказал он.
"Но я надеюсь, что все же будет вакцина или препараты для лечения", — добавил Ляшко.
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"Я вам открою секрет. Президент попросил меня, чтобы я написал письма нашим академикам и пообещал, что если кто-то изобретет вакцину или лекарство, то получит, не знаю из какого фонда, минимум миллион долларов", - заявил он.1. ... не знаю из какого фонда ... - загадка однако. )))
2. ... минимум миллион долларов ... - а почему так мало? 10% от каждого флакона и получится раз в 100 больше.
І цеж наче навіть не середина процесу....
Он так много для врача знает про грипп...
Дійсно фаховий медик.
У 2003 році закінчив Національний медичний університет ім.О.О. Богомольця.
Чи це твій ще один акк?
Так что бацка просто пи.дит!
Чи санітар сильно здоровий амбал?
Ну и мудак. Кофе в парке. За за..ись тогда, что этого кофе сраного в парке не будет!
Оно министр кофе в парке, я так понимаю?
Что оно мелет???