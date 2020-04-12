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 Экономика
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Все про:продукты (1376) хлеб (184) цены (2133) Петрашко (11) Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства (25)

 Ни дефицита хлеба, ни скачка цен на продукты не будет, - министр экономики Петрашко

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко уверяет, что дефицита хлеба в Украине не будет, продовольственный рынок наполнен всеми категориями товаров, ценовая ситуация стабильная и контролируемая.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Минэкономики.

По словам Петрашко, ведется ежедневным мониторинг цен на продукты, внутренний продовольственный рынок наполнен всеми категориями товаров, а ценовая ситуация — стабильная и контролируемая.

"Обеспеченность пшеницей и хлебом — важный вопрос, который беспокоит украинцев. Две недели назад Минэкономики подписало меморандум с основными участниками зернового рынка относительно предельных объемов экспорта пшеницы. По состоянию на самую низкую точку, то есть, до того, как начнет поступать зерно — в 2 раза больше чем в прошлом году, что полностью обеспечит нам продовольственную безопасность. Поэтому никакого дефицита хлеба не будет", — сказал Петрашко.

Читайте на Цензор.НЕТ: Цены на продукты не растут уже неделю, - НБУ. ИНФОГРАФИКА

Министр отметил, что цены на продукты не росли в последние 10 дней.

Среди причин, по которым они росли до этого, Петрашко называет традиционное подорожание отдельных видов продуктов перед Пасхой, девальвацию валюты и спекуляцию.

Источник: https://censor.net.ua/n3188486
 
   
 Топ комментарии
 
Значит зеленые продали за бугор не только маски, но и зерно.
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Таких историй уже полно в сети

Ни дефицита хлеба, ни скачка цен на продукты не будет, - министр экономики Петрашко - Цензор.НЕТ 1283
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раз обещает, значит всё будет с точностью наоборот
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Только вот за что люди будут это все покупать?
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О, прожовження "чистый дедушка и пол-вареника 2. За молоко с молотком"
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Сходи на улицу и оглянись по сторонам. Люди, работавшие на минималку уже почти месяц сидят без работы. Где они возьмут средства покупать еду? Если по данным социологов у более 40% опрошенных были запасы прожить только 2 недели.Ты кормить людей будешь?
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Ви почекайте, з нашим 73% населення дуже швидко й канібалізм почнеться. І вийде з молотком він вже добувати собі не підлогу вареника, а когось заковбасити цим молотком, відтягти додому, розпиляти на частини і в холодильник.
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Так вони і при порохі були...
Чи на цьому не можна робити акцент Ни дефицита хлеба, ни скачка цен на продукты не будет, - министр экономики Петрашко - Цензор.НЕТ 200
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Вроде зеков начали отпускать из тюрем под причиной короновируса. И куда этому выпущеному податься? Карантин, работы нет даже для обычных людей, и накоплений у него тоже нет. Хорошо, если жилище есть и родные. И то неизвестно какие там отношения сложатся. Так что ожидаем повышение криминала. В 2014 году Янукович тоже выпускал.
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"надо просто не давать людям зарабатывать" (с)
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раз обещает, значит всё будет с точностью наоборот
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Значит зеленые продали за бугор не только маски, но и зерно.
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Так на "Цензоре" ж было о рекордном экспорте зерна в феврале. Сейчас отрапортуют, что и в марте рекорды побили. Но все, бл..ть, под контролем, "зеленый калидор"
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Ага....просто у дюдей Бабла не будет...покупать не смогут...вот продукты и будут. Нахозяйствовализи долпайпы.
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"народ потянулся за хлебом на сухари и скупкой продуктов на которые пока нет скачка" (С)
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Сьогодні зележопні явно розпечатали свіжі запаси божої роси...

То Криклій, то Ляшко, тепар цей ідіот.
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Поскольку экономика под управлением зелёных барыг летит штопором, то скоро ни хлеба, ни продуктов просто не будет... Соответственно, и роста цен на них не будет.
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"цены на продукты не росли в течении 10 дней"? А где нешановный министр живет? В какие такие магазины ходит (или экономка не докладывает об ежедневном росте цен?)
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Цены и без скачка растут....... плавно, но уверенно. Зачем заставлять скакать лошадь, которая везет.
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Тепла нет. Земля сухая. С марта месяца полив включать приходится. Картинка не в тему. Сами то картошку уже посадили?
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Начался карантин когда, в атб сразу акции на спиртное пропали. А сейчас опять появились. Значит продажи упали. Несмотря на то, что нарид пристрастился за время сидячки дома.
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Ни дефицита хлеба, ни скачка цен на продукты не будет/ Иван Петрович Сидоров партизанил в сайтах РФ. Среди комментаторов-какцапчиков было много вещунов, пророков, блаженных/Кто такие блаженные и за что их почитали. "Блаженными" назывались юродивые- пророки и чудотворцы. Юродивые бывали безумными или умственно отсталыми. Но они у многих пользовались уважением. Известно свыше четырехсот юродивых, почитаемых в Русской Православной Церкви.
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Схоже що цей міністр взагалі нічого не розуміє в економіці ,або його купив Беня.
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Та ти що,і який планується врожай пшениці в цьому році?Чи то дуже складно на три місяці вперед думати.
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Ціни на продукти вже давно підскочили, а брехня їхня вже за....драла.
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Однажды в телевизоре появился бледный как смерть Министр Финансов и заявил:
- Финансовый кризис нас не затронет. Потому что. Я вам точно говорю.
Население, знающее толк в заявлениях официальных лиц, выматерилось негромко и отправилось закупать соль,спички и сахар.
На следующий день в телевизоре появился смущенный донельзя Министр Торговли и сказал:
- Запасы хлеба и товаров первой необходимости позволяют нам с гордостью утверждать, что голод и товарный дефицит нам не грозит. Вот вам цифры.
- Ох! - сказало население и докупило еще муку и крупы.
Министр Сельского Хозяйства для убедительности сплясал на трибуне и сказал радостно:
- Невиданный урожай! Надежды на экспорт! Возрождаемся! Закрома трещат!
- Во даже как! - ужаснулось население и побежало конвертировать сбережения в иностранную валюту.
- Цены на недвижимость упадут! Каждому студенту по пентхаузу! В ближайшем будущем! - не поморщившись выпалил Министр Строительства.
- Да что ж такое, а? - взвыло население и побежало покупать керосин, керосиновые лампы, дрова и уголь.
- Современная армия на контрактной основе. Уже завтра. И гранаты новой системы. В мире таких еще нет. - солидно сказал Министр Обороны. - Ну а чего нам? Денег же - тьма тьмущая. Резервы, запасы и вообще профицит.
- Мама!.. - пискнуло население и начало копать землянки.
- Все о-фи-ген-но! Вы понимаете?! О-ФИ-ГЕН-НО!!! - внушал Президент. - Мы уже сегодня могли бы построить коммунизм. Единственное что нас останавливает - нам всем станет нефиг делать. Потому можете спать спокойно! Стабильнее не бывает! Пенсионеры покупают икру ведрами! Предвижу качественный скачок, рывок и прыжок. А количественный - вообще бег! Семимильными шагами к достатку и процветанию. Карибы становятся ближе. Отсель грозить мы будем миру. По сто тридцать центнеров роз с каждой клумбы. Надои будем вообще сокращать. Коровы не могут таскать вымя. Население возмущено дешевизной. Южная Америка просится в состав нас на правах совхоза. Ура!
- Да что ж вы там такое готовите, звери?! - закричало население и на всякий случай переоделось во все чистое. Анекдот від Михайла Жванецького: - https://anekdotov.me/zlobodnevno/54408-odnazhdy-v-televizore-poyavilsya-blednyj-kak-smert.html
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Блин, нашел, потом посмотрел ленту, а Вы уже выложили... Свою ссылку удаляю.
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Скачка не будет , так как уже цены скачут галопом .
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Якщо таке говорить то треба дійсно запасатися бо буде біда. Диму без вогню не буває.
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Був в понеділок на львівському Шуварі (оптовий ринок)...Мішок муки два місяці тому коштував триста вісімдесят гривень,зараз шістсот сорок...То є ще куди "стрибати" чи вже ні?..
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