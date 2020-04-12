 Ни дефицита хлеба, ни скачка цен на продукты не будет, - министр экономики Петрашко

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Минэкономики.
По словам Петрашко, ведется ежедневным мониторинг цен на продукты, внутренний продовольственный рынок наполнен всеми категориями товаров, а ценовая ситуация — стабильная и контролируемая.
"Обеспеченность пшеницей и хлебом — важный вопрос, который беспокоит украинцев. Две недели назад Минэкономики подписало меморандум с основными участниками зернового рынка относительно предельных объемов экспорта пшеницы. По состоянию на самую низкую точку, то есть, до того, как начнет поступать зерно — в 2 раза больше чем в прошлом году, что полностью обеспечит нам продовольственную безопасность. Поэтому никакого дефицита хлеба не будет", — сказал Петрашко.
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Министр отметил, что цены на продукты не росли в последние 10 дней.
Среди причин, по которым они росли до этого, Петрашко называет традиционное подорожание отдельных видов продуктов перед Пасхой, девальвацию валюты и спекуляцию.
Чи на цьому не можна робити акцент
То Криклій, то Ляшко, тепар цей ідіот.
- Финансовый кризис нас не затронет. Потому что. Я вам точно говорю.
Население, знающее толк в заявлениях официальных лиц, выматерилось негромко и отправилось закупать соль,спички и сахар.
На следующий день в телевизоре появился смущенный донельзя Министр Торговли и сказал:
- Запасы хлеба и товаров первой необходимости позволяют нам с гордостью утверждать, что голод и товарный дефицит нам не грозит. Вот вам цифры.
- Ох! - сказало население и докупило еще муку и крупы.
Министр Сельского Хозяйства для убедительности сплясал на трибуне и сказал радостно:
- Невиданный урожай! Надежды на экспорт! Возрождаемся! Закрома трещат!
- Во даже как! - ужаснулось население и побежало конвертировать сбережения в иностранную валюту.
- Цены на недвижимость упадут! Каждому студенту по пентхаузу! В ближайшем будущем! - не поморщившись выпалил Министр Строительства.
- Да что ж такое, а? - взвыло население и побежало покупать керосин, керосиновые лампы, дрова и уголь.
- Современная армия на контрактной основе. Уже завтра. И гранаты новой системы. В мире таких еще нет. - солидно сказал Министр Обороны. - Ну а чего нам? Денег же - тьма тьмущая. Резервы, запасы и вообще профицит.
- Мама!.. - пискнуло население и начало копать землянки.
- Все о-фи-ген-но! Вы понимаете?! О-ФИ-ГЕН-НО!!! - внушал Президент. - Мы уже сегодня могли бы построить коммунизм. Единственное что нас останавливает - нам всем станет нефиг делать. Потому можете спать спокойно! Стабильнее не бывает! Пенсионеры покупают икру ведрами! Предвижу качественный скачок, рывок и прыжок. А количественный - вообще бег! Семимильными шагами к достатку и процветанию. Карибы становятся ближе. Отсель грозить мы будем миру. По сто тридцать центнеров роз с каждой клумбы. Надои будем вообще сокращать. Коровы не могут таскать вымя. Население возмущено дешевизной. Южная Америка просится в состав нас на правах совхоза. Ура!
- Да что ж вы там такое готовите, звери?! - закричало население и на всякий случай переоделось во все чистое. Анекдот від Михайла Жванецького: - https://anekdotov.me/zlobodnevno/54408-odnazhdy-v-televizore-poyavilsya-blednyj-kak-smert.html