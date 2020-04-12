 Зеленский пообещал "минимум миллион долларов" за вакцину или лекарство от коронавируса, - Ляшко

Об этом заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал в интервью LB.ua, информирует Цензор.НЕТ.

"Я вам открою секрет. Президент попросил меня, чтобы я написал письма на наших академиков и пообещал, что если кто-то изобретет вакцину или лекарство, то получит, не знаю из какого фонда, минимум миллион долларов", — сказал он.

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