 Зеленский пообещал "минимум миллион долларов" за вакцину или лекарство от коронавируса, - Ляшко

Об этом заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал в интервью LB.ua, информирует Цензор.НЕТ.
"Я вам открою секрет. Президент попросил меня, чтобы я написал письма на наших академиков и пообещал, что если кто-то изобретет вакцину или лекарство, то получит, не знаю из какого фонда, минимум миллион долларов", — сказал он.
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эту пургу несет дипломированный главный санврач Украины Ляшко
давайте вместе помолимся и попросим у Бога возвращения Святой Уляны и спасения Украины
после этой вакцины "хуже не будет", и лучше тоже
один кретин (Зеленский) не прочитав даже в гугле как делается вакцина "брякнул" миллион,
а другой кретин - Ляшко, дипломированный главный санврач разнес брехню по всей Украине и миру
ждите издевательств над этими убожествами
А им пробирки купить НЕ ЗА ЧТО!
Финансирование урезано в 20 РАЗ.
На чем они будут вакцину изобретать?
Да если кто-то создаст подобное сейчас , он станет миллиардером фунтовым .
Вот все «понимание» , и «размах» мысли Зеленского .
...из фонда Порошенко)))))))
Миллионера и миллиардеры со всего мира просто отдают сумасшедшие деньги в медицинские фонды, которые затем распределяют среди ведущих биолабораторий на лекарство от коронавируса, а тут опять Лига Смеха
Есть сильное сомнение - он ли это.
Вот красивое слово , эффектный жест - это да , это по нашему ...
Не знали учёные всех академий.
Откуда он взялся, откуда он вырос,
Загадочный вирус, загадочный вирус?
Нашедший вакцину получит Нобелевскую премию...
Лям баксов нашедшему - его не видно - но он есть! Так что ищем, ищем щетильней! Не отвлекаемся!
А в это время.....
Бедные госслужащие с подтянутыми поясами : разве можно прожить на 47 тыс грн?
Как его там? Голобородько?
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Как можно быть настолько дебилом?
Как можно быть настолько дебилами, чтобы избрать такого дебила?
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"Как жалок шут на троне короля! Как глуп народ, который то позволил!"
(с) Роберт Бернс
А он вообще в курсе, что в Украине расчеты в долларах запрещены ?
https://youtu.be/2B_03y-9exc
За одну вакцину - мільйон, а вам за мільйон постів, ...лише сто баксів, і то, мабуть не всім
...
в первой новичок, другая с короной, а в третьей -вакцина,
но пуйло вакцину для пуйла бережёт-
и своим дебилам ни глотка не даёт!
Хотя популистический бред это их конек, в конце концов они получили 100% власть на этом. А денежки можно успешно освоить.