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 Зеленский пообещал "минимум миллион долларов" за вакцину или лекарство от коронавируса, - Ляшко

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал академикам награду как минимум в сумме $ 1 000 000, если те смогут найти вакцину или лекарство от коронавируса.

Об этом заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал в интервью LB.ua, информирует Цензор.НЕТ.

"Я вам открою секрет. Президент попросил меня, чтобы я написал письма на наших академиков и пообещал, что если кто-то изобретет вакцину или лекарство, то получит, не знаю из какого фонда, минимум миллион долларов", — сказал он.

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Источник: https://censor.net.ua/n3188482
 
 
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"письма на наших академиков и пообещал,..... не знаю из какого фонда", -

эту пургу несет дипломированный главный санврач Украины Ляшко Зеленський пообіцяв "мінімум мільйон доларів" за вакцину або ліки від коронавірусу, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2720


давайте вместе помолимся и попросим у Бога возвращения Святой Уляны и спасения Украины Зеленський пообіцяв "мінімум мільйон доларів" за вакцину або ліки від коронавірусу, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2627
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я вот одно знаю:
после этой вакцины "хуже не будет", и лучше тоже
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И по 200 тыс. за пострадавших в катастрофе и много еще чего. Современная реинкарнация Пиноккио

Зеленский пообещал "минимум миллион долларов" за вакцину или лекарство от коронавируса, - Ляшко - Цензор.НЕТ 6671
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А где Бубочка возьмёт лимон баксов. Он же голодранец. Может опять Ленка или султанат Оман. .
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Не идиот, он продаст ее в китай за 5 миллионов
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Не хочу обидеть врачей, но наша медицина на уровне 17 века, вакцины еще не открыты. То же самое что заплатить Васе трактористу чтоб он изобрел ракету, он же как вроде с техникой дело имеет.
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продать то он продаст, но кто купит эту "вакцину", сделанную в гараже на коленке Зеленский пообещал "минимум миллион долларов" за вакцину или лекарство от коронавируса, - Ляшко - Цензор.НЕТ 7914



один кретин (Зеленский) не прочитав даже в гугле как делается вакцина "брякнул" миллион,
а другой кретин - Ляшко, дипломированный главный санврач разнес брехню по всей Украине и миру


ждите издевательств над этими убожествами
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😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
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ЛОЛ!
А им пробирки купить НЕ ЗА ЧТО!
Финансирование урезано в 20 РАЗ.
На чем они будут вакцину изобретать?

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по мнению зели, они будут экспериментировать с лопухами и зверобоем.
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лопухи прикладывать ко лбу, а зверобоем бить зловредную тварь-вирус Зеленський пообіцяв "мінімум мільйон доларів" за вакцину або ліки від коронавірусу, - Ляшко - Цензор.НЕТ 3760
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...здит и обещает,обещает и ...здит.Сказочный долб...
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Он думает что вакцина это как стих, надо придумать. Нет ее надо создавать, испытывать, а для этого надо оборудование, биолаборатория, ученые, опыт.
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в том и дело, что он ничего не думает, из за отсутствия соответсвующего органа ..
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Говорят тринитропурген помогает от вируса. Пару таблеток сразу после еды и вирус из организма как из пушки вылетает
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во всяком случае кашлять будет ну ооочень стрёмно!
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)))))))))))
Да если кто-то создаст подобное сейчас , он станет миллиардером фунтовым .
Вот все «понимание» , и «размах» мысли Зеленского .
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Да, за мой счёт мог бы 10 лямов наобещать. Ведь не со счетов кипрской офшорной компании ТОВ "Квартал 95" платить, ежели действительно найдут вакцину.
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"""...Я написал письма на наших академиков и пообещал, что если кто-то изобретет вакцину или лекарство, то получит, НЕ ЗНАЮ из какого фонда, минимум миллион долларов", - сказал он."""

...из фонда Порошенко)))))))
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за такую вакцину без проблем гиганты медецины готовы платить сотни милиардов а янелох предлогает сто тысяч раз меньше -он точно идиот с рождению и это уже не исправить.
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вообще-то изобретель будет тянуть на "чистый нобель" со всеми вытекающими для него бонусами и ништяками в будущем )))
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Ахаха
Миллионера и миллиардеры со всего мира просто отдают сумасшедшие деньги в медицинские фонды, которые затем распределяют среди ведущих биолабораторий на лекарство от коронавируса, а тут опять Лига Смеха
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А лига смеха зелебобика сколько выделила на помощь? А 95 квартал?
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Можно он масочку снимет, где-нибудь на людях ?
Есть сильное сомнение - он ли это.
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То , что в науку , в том числе и медицинскую , нужно вкладывать деньги всегда и много - это не , не наш метод .
Вот красивое слово , эффектный жест - это да , это по нашему ...
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Таких эпидемий, таких эпидемий
Не знали учёные всех академий.
Откуда он взялся, откуда он вырос,
Загадочный вирус, загадочный вирус?
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а ежели академики не помогуть....то, в растове, грят, есть адин прахфессар... тот любую вакцину закалотить- не атличишь ат настаящей, даже не отходя от кассы...
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это уже полная и безоговорочная шизофрения ...
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"Не знаю из какого фонда" - я думал Зеля из своего кармана обещает...
Нашедший вакцину получит Нобелевскую премию...
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У этого убого кремлевского долбодятла обещалка еще не сломалась? Он целыми днями обещает, обещает, и тут же забывает, что он обещал, и врет и врет и врет до бесконечности... В у него мозгах от рождения ничего не водилось , кроме тараканов, а от кокса осталась одна зеленая жижа, мстительная, тупая жадная жижа, и все!
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Чудят...сценаристы Квартал 95 такие выдумщики. Все уже устали от этой хрени. Это в то время когда Мировые ФармКорпарации уже давно работают над этим! Пиаро-Бред!!!
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Дурачек, если кто то и придумает вакцину против вируса то аж никак ее не продаст за такие смешные деньги. Фармацевты на вакцине заработают миллиарды.
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очевидно, он просто обращался к своему 95 кварталу ...
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Им уже дааавно выделили миллиарды....Совещание представителей Большой Семёрки и 20ки.....Зе просто не знал...Богдан, Ермак и шМендель ему не сказали. Зеленский пообещал "минимум миллион долларов" за вакцину или лекарство от коронавируса, - Ляшко - Цензор.НЕТ 6252
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К тому же лучше бы он вложил эти деньги в наши институты, в оборудование вначале, а не предлагал неизвестно кому за фуфломицин. Китайцы скоро уже разработают, вот пусть за эти деньги и покупает вакцину для населения. Так же как и остальные. Развивать надо эту отрасль, а не морковкой махать.
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Ура! Все на поиски вакцины!
Лям баксов нашедшему - его не видно - но он есть! Так что ищем, ищем щетильней! Не отвлекаемся!
А в это время.....
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"Знаєте, у кого розчарування? У тупих. Розумна людина зрозуміє, що Вова - чесна людина, і бажання він продемонстрував. Він затримався там з Путіним на півгодини, випросив три зони. Про що ви говорите? Які люди розчаровані? Біомаса ця?" -сказав Олександр Семенович.
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Міліон за вакцину для себе і своїх рідних!?
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Еще одна цитата великого Зеленского: "Подтянуть пояса должны все госслужащие. Уже с апреля, независимо от ранга и их должности, их зарплата не будет превышать 47 тысяч гривен. Это касается всех: судей, народных депутатов, прокуроров, работников Национального банка Украины, Центризбиркома и многих других чиновников. Такие же ограничения касаются и членов наблюдательных советов»
Бедные госслужащие с подтянутыми поясами : разве можно прожить на 47 тыс грн?
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Клоун с интеллектом 10-ти летнего ребенка. До сих пор ощущает себя персонажем сериала "слуга народа"..
Как его там? Голобородько?
====
Как можно быть настолько дебилом?
Как можно быть настолько дебилами, чтобы избрать такого дебила?
===

"Как жалок шут на троне короля! Как глуп народ, который то позволил!"
(с) Роберт Бернс
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Оригинальное обещание, миллион долларов из бюджета!
А он вообще в курсе, что в Украине расчеты в долларах запрещены ?
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Когда оманский осел говорит...складывается впечатление что он бредит..
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Пацан сказав - пацан сдє... Коротше, пацан сказав.
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Кретин останется кретином. Это пожизненно......
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А чего так мало ?вон у кобылева в разы больше
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Квартал 95 будет репризу делать как с Парубия, Кличко, Яценюка, Кивы, Порошенко, Тимошенко???
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Шо, порохоботи, заздрість? Зеленский пообещал "минимум миллион долларов" за вакцину или лекарство от коронавируса, - Ляшко - Цензор.НЕТ 984
За одну вакцину - мільйон, а вам за мільйон постів, ...лише сто баксів, і то, мабуть не всім Зеленский пообещал "минимум миллион долларов" за вакцину или лекарство от коронавируса, - Ляшко - Цензор.НЕТ 4269
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1. К кому он обращается? Пойду в гараж - попробую сварить вакцину. 2. Миллион чей?Чьи деньги,Зина? Это,бл.ть нескончаемый квартал.Один миллионы раздаёт , другой ракетный комплекс возрождаете, третий ждёт ренессанса?
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А про пол-царства в придачу забыл?
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Ну зачем же так пугать? Таким обещанием можно все дело испортить.
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у пуйла есть две полных бочки и ещё половина:
в первой новичок, другая с короной, а в третьей -вакцина,
но пуйло вакцину для пуйла бережёт-
и своим дебилам ни глотка не даёт!
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Зеленский пообещал "минимум миллион долларов" за вакцину или лекарство от коронавируса/ Мысли у Буратины маленькие-маленькие, коротенькие-коротенькие, пустяковые-пустяковые.
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Сейчас вор радуцкий чего нить там сваяет...а будет та вакцина работать или нет не важно...осел сказал за вакцину...а какую не уточнил...
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Н-да. Президент, которого мы заслужили Зеленський пообіцяв "мінімум мільйон доларів" за вакцину або ліки від коронавірусу, - Ляшко - Цензор.НЕТ 1554. Приматам 73% надо вообще запретить голосовать, во веки веков, аминь.
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а в чём проблема с пообещать? та любой чел с улицы может пообещать и 330 млн. каждому кто изобретёт. обещания очень удобны. они ничё "не весят" и их можно раздавать скоко хошь, налево и направо ))
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"Я вам открою секрет. Президент попросил меня, чтобы я написал письма на наших академиков и пообещал, что если кто-то изобретет вакцину или лекарство, то получит, не знаю из какого фонда, минимум миллион долларов", - сказал он.Источник: https://censor.net.ua/n3188482 Тут бурное продолжительное ржание Зеленський пообіцяв "мінімум мільйон доларів" за вакцину або ліки від коронавірусу, - Ляшко - Цензор.НЕТ 433
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дибилоид зебильный, мародер Оманский, тьфу дегенерат с пердячим голоском
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Нет, я конечно понимаю что Зеленский не обязан знать как появляются новые лекарства и вакцины. Как это вообще работает, сколько стоит, сколько требует времени, какой требует базы и т.д. Но он мог запросить данные у консультанта?
Хотя популистический бред это их конек, в конце концов они получили 100% власть на этом. А денежки можно успешно освоить.
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Вдруг, случится чудо и какой нибудь врач действительно найдет вакцину или лекарство. Тогда получится как всегда А я ничего не обещал. Это все Ляшко. Денег нет. А вы лержитесь....
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Тому, кто ее изобретет, этот миллион будет на карманные расходы
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