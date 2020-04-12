 Пик коронавируса ожидаем 17 апреля, после число новых заражений должно начать снижаться, - Ляшко

Как информирует Цензор.НЕТ, такое заявление в интервью LB.ua сделал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

По его словам, если украинцы будут придерживаться карантинных мероприятий, пик эпидемии наступит на невысоких показателях.

"Ожидается, что он будет 17-го апреля. Но динамика может быть разная. Это новый вид возбудителя, он может повести себя неожиданно. Сейчас мы накладываем наш сценарий на тот сценарий, который был в европейских странах, и четко видим, что благодаря тому, что ввели превентивные меры, от 100 до 1000 случаев мы шли больше дней, чем, например, Италия. От 1000 до 10 000 тоже идем медленнее, увидим, как дойдем", - отметил чиновник.

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Ляшко объяснил, что для ослабления карантинных мероприятий в Украине должна наблюдаться положительная динамика.

"После пика, который прогнозируется на 17 апреля, должно быть стабильное снижение количества новых случаев. Отменять жесткие карантинные меры будем поэтапно, выпуская людей на работу, открывая проведение ВНО. Мы это сейчас уже выписываем с Министерством образования новые нормативы, как будет проходить ВНО. А для детей до 9-11-го класса, я думаю, учебный год уже закончился, они уже не будут выходить на один месяц", - отметил он.