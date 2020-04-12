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 Общество, Здоровье
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 Пик коронавируса ожидаем 17 апреля, после число новых заражений должно начать снижаться, - Ляшко

По прогнозам Министерства здравоохранения, пик эпидемии коронавируса в Украине должен наступить уже в пятницу, 17 апреля.

Как информирует Цензор.НЕТ, такое заявление в интервью LB.ua сделал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

По его словам, если украинцы будут придерживаться карантинных мероприятий, пик эпидемии наступит на невысоких показателях.

"Ожидается, что он будет 17-го апреля. Но динамика может быть разная. Это новый вид возбудителя, он может повести себя неожиданно. Сейчас мы накладываем наш сценарий на тот сценарий, который был в европейских странах, и четко видим, что благодаря тому, что ввели превентивные меры, от 100 до 1000 случаев мы шли больше дней, чем, например, Италия. От 1000 до 10 000 тоже идем медленнее, увидим, как дойдем", - отметил чиновник.

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Ляшко объяснил, что для ослабления карантинных мероприятий в Украине должна наблюдаться положительная динамика.

"После пика, который прогнозируется на 17 апреля, должно быть стабильное снижение количества новых случаев. Отменять жесткие карантинные меры будем поэтапно, выпуская людей на работу, открывая проведение ВНО. Мы это сейчас уже выписываем с Министерством образования новые нормативы, как будет проходить ВНО. А для детей до 9-11-го класса, я думаю, учебный год уже закончился, они уже не будут выходить на один месяц", - отметил он.

Источник: https://censor.net.ua/n3188481
 
 
 Топ комментарии
 
Да хоть этот идиот сам верит в то что говорит?Все еще только начинается а ресурсы уже на пределе,дай то Бог чтобы к середине лета эпидемия пошла на спад.
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Не-а. Разве что будете выделять "нужное" количество тестов. Пик коронавируса ожидаем 17 апреля, после число новых заражений должно начать снижаться, - Ляшко - Цензор.НЕТ 4730
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для снижения пика заболеваемости Ляшко активно продает тесты фарм жуликам
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Не-а. Разве что будете выделять "нужное" количество тестов.
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Во-во. Только на неделе начали наконец-то проверять все случаи пневмоний. Но учитывая качество тест систем на одно обнаружение уходит 5-10 тестов. А некоторые определяют только в киевских лабораториях. Николаев показатель.
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Не-а. Знову за риби грошi. Зачем Вам тесты нужны? Без теста заболеют, без теста вылечатся (или как бог даст). Дома и так все сидят. Посевная без теста прошла. Коровы доятся, уголь добывается. В доме вода, интернет, электричество есть. Что для Вас изменит наличие 30 миллионов тест - систем?
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тесты мне нужны не очень. а вот изменяя их количество можно манипулировать статистикой. я об этом.
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Статистикой нельзя манипулировать, оно всё равно выплывет. Не будет тестов - не будет диагноза короновируса. Выростит количество диагнозов, кневмония, грипп и др. Что изменится.
Для статистики. После ракетного удара Ирана по американской базе в Ираке пострадавших не было. Но через 2 дня в Афгане разбился вонно транспортный самолёт с жертвами. В итоге баланс совпал.
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для снижения пика заболеваемости Ляшко активно продает тесты фарм жуликам
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И эти тесты -- дерьмо. Проверено нашими врачами на опыте. Они не определяют больных в разной стадии, даже с явными симптомами.
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Да хоть этот идиот сам верит в то что говорит?Все еще только начинается а ресурсы уже на пределе,дай то Бог чтобы к середине лета эпидемия пошла на спад.
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с такими темпами, пока мы все не переболеем, ничего на спад не пойдёт ..
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на чем зиждется такая уверенность, или просто тесты закончатся?
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Дело не в тестах а в росте заболеваемости тем более что лечить-то нечем,витамины и вентиляция легких и на всех ,,вентиляторов,,просто не хватит.И это правительство прекрасно знает,не зря же сказали что средства защиты будут отменены не раньше осени.
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У него что-то "должно"))) Ну вы поняли зеленый интеллект КОВИД-95 квартал...
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Скорее наоборот, пик вируса будет через 21 день после Пасхи. И ето еще если народ возьмется за ум
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у минимум 75% нирида нет никакого ума.. ну а остальных они уже по инерции перезаражают ...
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Головой ударился? Все толпой пойдут пасочки святить, после этого заболеваемость 2 недели расти будет. А у него снижение заболеваемости.
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Т.е побьеда уже через 4 дня? А дальше всем счастье и много денег???
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Пик будет черкз неделю-полтора после въезда в страну последнего туриста-заробитчанина.
Имхо, конец апреля
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Это новый вид возбудителя, он может повести себя неожиданно. Сейчас мы накладываем наш сценарий на тот сценарий... идем медленнее, увидим, как дойдем ...
Источник: https://censor.net.ua/n3188481
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Заскриним и журналисты запомнят.
17 апреля Ляшко скорее всего будет прятаться от журналистов или рассказывать, что его не так поняли.
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число новых заражений должно начать снижаться (c)

Пик коронавируса ожидаем 17 апреля, после число новых заражений должно начать снижаться, - Ляшко - Цензор.НЕТ 9623
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Гляжу я на этого парня , и отчетливо понимаю , что запросто мог бы быть министром здравоохранения .
Причём , даже лучшим , чем он или Супрун .
Я ещё понимаю , когда министр обороны баба или какой-то урюк , даже в армии не служивший , типа Шуйгу Куджубета .
Или министр спорта , или там культуры - ни то, ни другое в нашей жизни никакой значительной роли не играет .
Но вот министр здравоохранения , образования , финансы - тут-то нужен профессионал и организатор высочайшего уровня , ведь от них напрямую зависит качество нашей жизни !
Но нет , на посту какое-то прости Господи ...
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Центроболт

Гляжу я на этого парня , и отчетливо понимаю , что запросто мог бы быть министром здравоохранения .Т.е Вы посмотрели на главного санитарного врача и решили что запросто могли бы быть министром здравоохранения? Пик коронавируса ожидаем 17 апреля, после число новых заражений должно начать снижаться, - Ляшко - Цензор.НЕТ 4636
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Легко .
Уверяю , вы бы и разницы не заметили !
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Маски давай, а не язиком ля-ля, прогнозист-метеоролог. (Метеоролог - це лікар, який лікує хворобу під назвою метеоризм, хіба не так?)
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Чому ж? Чи навіщо?
Якщо прочитати статтю, все логічно він сказав...
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Ну не знаю, если при Пете воровали и олигархи так же были, то сейчас мало того шо грабят воруют и олигархи вообще уже царями стали, так ещё бонусом полностью профнепригодные бестолочи клоуны при власти. Ушатают страну совсем ЗЕбильные деганы.
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Читаешь заголовок, одно впечатление...
Читаешь статью - другое...

Да уж, умеют наши СМИ манипулировать и вырывать из контекста фразы
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Люди в здоровому розумі та при памяті невже ви не бачите. що ВАС ВСІХ ДУРЯТЬ І ЦЕ ВСЕ ФЕЙК??????
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Это фейк ровно до того момента пока ты или твои родственники не заболеют. Вирус невидимый потому....
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Так тогда и указывай своим родственникам что это фейк петух гамбургский.
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ога! фейк, конечно! И 2 тысячи смертей в сутки в США -это всё актёры переодетые.
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Пік зараження коронавірусом в Україні буде в 20 числах червня 2020 року.
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Потому что депутатские бизнесы начинают разорятся или какая причина если ничего моз не делает?
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Пики и не пики будут зависеть от публикаций мед руководства и наличие тестов .Это будет определять умирают люди или нет . А народ все глотнет .
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Ну, так. У Польщі пік епідемії очікують наприкінці квітня - початку травня. Наші коронаоптимісти, без лохдауну та масового тестування сподіваються "проскочити між крапельками"?
Думаю, начальнік Саночістки Нації помилився, як мінум, на місяць...

А ось що діється у братніх агресорів Запорєбрья від яких китайські "братья навєк" вже зі свого боку кордони затуляють:

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"Ходите в храм, причащайтесь, исповедуйтесь, и тогда будет все хорошо" - Паша Мерседес
Пік коронавірусу очікуємо 17 квітня, після цього кількість нових інфікувань має почати знижуватися, - Ляшко - Цензор.НЕТ 5440
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Он же говорил 14-го пик... хорошо, что я не поверил и именно в этом день спланировал выезд в Зону )
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кстати, в зоне, если б там не горело, хорошее место от вируса прятаться
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Я згоден, що в четвер буде максимум. Бо так лабораторії працюють...
А от чи піде на спад після четверга - невідомо... Хотілось би оптимізму, але...
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шЛяшко, тебе зебильный мародер такие сроки нарисовал?
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