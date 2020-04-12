 Пик коронавируса ожидаем 17 апреля, после число новых заражений должно начать снижаться, - Ляшко

Как информирует Цензор.НЕТ, такое заявление в интервью LB.ua сделал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
По его словам, если украинцы будут придерживаться карантинных мероприятий, пик эпидемии наступит на невысоких показателях.
"Ожидается, что он будет 17-го апреля. Но динамика может быть разная. Это новый вид возбудителя, он может повести себя неожиданно. Сейчас мы накладываем наш сценарий на тот сценарий, который был в европейских странах, и четко видим, что благодаря тому, что ввели превентивные меры, от 100 до 1000 случаев мы шли больше дней, чем, например, Италия. От 1000 до 10 000 тоже идем медленнее, увидим, как дойдем", - отметил чиновник.
Ляшко объяснил, что для ослабления карантинных мероприятий в Украине должна наблюдаться положительная динамика.
"После пика, который прогнозируется на 17 апреля, должно быть стабильное снижение количества новых случаев. Отменять жесткие карантинные меры будем поэтапно, выпуская людей на работу, открывая проведение ВНО. Мы это сейчас уже выписываем с Министерством образования новые нормативы, как будет проходить ВНО. А для детей до 9-11-го класса, я думаю, учебный год уже закончился, они уже не будут выходить на один месяц", - отметил он.
Для статистики. После ракетного удара Ирана по американской базе в Ираке пострадавших не было. Но через 2 дня в Афгане разбился вонно транспортный самолёт с жертвами. В итоге баланс совпал.
Имхо, конец апреля
Источник: https://censor.net.ua/n3188481
17 апреля Ляшко скорее всего будет прятаться от журналистов или рассказывать, что его не так поняли.
Причём , даже лучшим , чем он или Супрун .
Я ещё понимаю , когда министр обороны баба или какой-то урюк , даже в армии не служивший , типа Шуйгу Куджубета .
Или министр спорта , или там культуры - ни то, ни другое в нашей жизни никакой значительной роли не играет .
Но вот министр здравоохранения , образования , финансы - тут-то нужен профессионал и организатор высочайшего уровня , ведь от них напрямую зависит качество нашей жизни !
Но нет , на посту какое-то прости Господи ...
Гляжу я на этого парня , и отчетливо понимаю , что запросто мог бы быть министром здравоохранения .Т.е Вы посмотрели на главного санитарного врача и решили что запросто могли бы быть министром здравоохранения?
Уверяю , вы бы и разницы не заметили !
Якщо прочитати статтю, все логічно він сказав...
Читаешь статью - другое...
Да уж, умеют наши СМИ манипулировать и вырывать из контекста фразы
Думаю, начальнік Саночістки Нації помилився, як мінум, на місяць...
А ось що діється у братніх агресорів Запорєбрья від яких китайські "братья навєк" вже зі свого боку кордони затуляють:
А от чи піде на спад після четверга - невідомо... Хотілось би оптимізму, але...