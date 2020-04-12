 После завершения карантина мы увидим "эпоху Ренессанса", - Криклий

Об этом министр рассказал в интервью "Радіо Свобода", информирует Цензор.НЕТ.

"Мы ожидаем, что сразу после завершения карантина будет такой бум роста. Понятно, что за этот период экономика существенно потеряет, особенно отдельные отрасли. В нашем случае это авиационная сфера, туризм, сфера услуг. Но в дальнейшем, я думаю, мы увидим "эпоху Ренессанса"", — сказал Криклий.

При этом только на восстановление пассажирских авиаперевозок понадобится не меньше двух лет, считает министр.

"Надо понимать, когда это закончится, как начнут открывать свои "воздушные ворота" другие страны. Потому что, к сожалению, нужно, чтобы было, куда летать. И если в других странах будет, как в Италии или в Испании, бурлить коронавирус, понятно, что туризм не будет развиваться. Более того, там тоже туризм пострадал, авиационные компании обанкротились. Поэтому это определенный процесс", — сказал он.

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Сколько именно продлятся карантинные ограничения — министр прогнозировать не берется.

"Я не понимаю, сколько продлится карантин, откровенно говоря. И сегодня вам никто не даст точный ответ на это, сколько мы будем выходить из этой динамики распространения этой вирусной болезни и по количеству летальных исходов, заболевших, и так далее", — пояснил Криклий.