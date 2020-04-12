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 Экономика
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 После завершения карантина мы увидим "эпоху Ренессанса", - Криклий

Министр инфраструктуры Владислав Криклий считает, что за потерями в сферах туризма, авиации и услуг после завершения карантина ожидается бум роста. При этом только на восстановление пассажирских авиаперевозок понадобится не меньше двух лет.

Об этом министр рассказал в интервью "Радіо Свобода", информирует Цензор.НЕТ.

"Мы ожидаем, что сразу после завершения карантина будет такой бум роста. Понятно, что за этот период экономика существенно потеряет, особенно отдельные отрасли. В нашем случае это авиационная сфера, туризм, сфера услуг. Но в дальнейшем, я думаю, мы увидим "эпоху Ренессанса"", — сказал Криклий.

При этом только на восстановление пассажирских авиаперевозок понадобится не меньше двух лет, считает министр.

"Надо понимать, когда это закончится, как начнут открывать свои "воздушные ворота" другие страны. Потому что, к сожалению, нужно, чтобы было, куда летать. И если в других странах будет, как в Италии или в Испании, бурлить коронавирус, понятно, что туризм не будет развиваться. Более того, там тоже туризм пострадал, авиационные компании обанкротились. Поэтому это определенный процесс", — сказал он.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Укрзализныця" пока не планирует повышение стоимости билетов, - министр инфраструктуры Криклий

Сколько именно продлятся карантинные ограничения — министр прогнозировать не берется.

"Я не понимаю, сколько продлится карантин, откровенно говоря. И сегодня вам никто не даст точный ответ на это, сколько мы будем выходить из этой динамики распространения этой вирусной болезни и по количеству летальных исходов, заболевших, и так далее", — пояснил Криклий.

Источник: https://censor.net.ua/n3188480
 
 
 Топ комментарии
 
В принципі, логічно. Після повної зупинки економіки навіть дві гривні за рік в бюджет- уже буде зростання.
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Боже, какие дебилы дорвались до власти из-за инфантилизма 73% дебилов.
Зебилы, вы хотя бы понимаете всю глубину жопы?
Они не понимают, - все еще в счастливом неведении..
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В принципі, логічно. Після повної зупинки економіки навіть дві гривні за рік в бюджет- уже буде зростання.
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Ну да. Эффект низкого старта Если удастся куда то отправить 10 рейсов, рост авио перевозок будет в 10 раз.
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Эпоха ренессанса это когда Бубочка сыграет писюном на скрипке Страдивари?
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В епоху відродження не було залізниць.
Ви так далека в колишньому бачити нашу країну,?
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Так медицина для більшості людей приблизно на тому ж рівні що і в епоху Ренесансу, є свої феодали і.т.д.
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С вами только эпоха вырождения возможна
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Боже, какие дебилы дорвались до власти из-за инфантилизма 73% дебилов.
Зебилы, вы хотя бы понимаете всю глубину жопы?
Они не понимают, - все еще в счастливом неведении..
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Чем там понимать...? Там только свинарчуки, роттердам+, барыга-мародёр и другой мусор, который им вложил в пустую черепушку телевизор...
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А вот при Пэдре был такой взлёт , такой ренессанщице , такое всеведение , что ажно мурашки по телу ...
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Окончание эпохи бедности v.2.0...
Для особо отсталых, до кого в первый раз не дошло...
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Что, в 15 век окунемся? Как то слишком пессимистично, я все же думаю ниже 18-го века не упадем...
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коронавирус - это не чума или эбола, он не опаснее гриппа! это такое же ОРЗ, которые ВСЕГДА были опасны для людей из "группы риска", и всегда от них умирали люди: например, в 2018 году в Украине по этой причине умерло 13000 человек

на пике эпидемии по всей Европе нет никаких рекордных показателей смертности:
https://www.euromomo.eu/outputs/number.html

что еще известно о коронавирусе после 3 месяцев эпидемии?

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1299982506877560&id=100005974690927
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Читал га русском BBC интервью с выздоровевшими от короны московитами. Они все почти в унисон говорили что при хорошем здоровье и добросовестном уходе за больным это месяц лечения. Это не включая реабилитацию потом и если не будет отравления лекарствами. Хотя у них же были случаи что родители больны были, а у ребенка только немного горло поболело и всё.
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Вы неправильно поняли .
Просто министр каких-то там инфраструктур полагает, что после карантина ему отвалят немножко бабла , и лично его ждёт финансовое возрождение
А когда лично министру хорошо , то как бы и вокруг сплошное благоволение в человецах , этакий Ренессанс ...
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Та вже волають, по волоссю плачуть безголові.
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Где их всех таких полезных идиотов берут?! То Омелян ГиперЛуп был...теперь вот ЭТО убогое, говорят по квоте Авакова...Всех своих проституток уже устроил на зарплаты по сотни тысяч???
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Министр инфраструктуры В. Криклий заработал в марте 2020 - 51 тыс. плюс еще почти 46 тыс. грн.... Отметим, что Криклия переназначили на должность при смене правительства, поэтому он получил... две зарплаты. После завершения карантина мы увидим "эпоху Ренессанса", - Криклий - Цензор.НЕТ 6019
Об этом говорится в ответе министерства на запрос «Слово и дело».
Оклад министра составил 7 тыс. 665,72 грн (и 45 тыс. 994,29 грн - на новой должности) надбавка экспертам по вопросам тайны - 1 тыс. 533,14 грн,
за работу в условиях режимных ограничений - 1 тыс. 149,86 грн,
компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении - 32 тыс. 608,8 грн,
пересчет зарплаты - 8 тыс. 110,25 грн. После завершения карантина мы увидим "эпоху Ренессанса", - Криклий - Цензор.НЕТ 6019

Первый заместитель министра Дмитрий Абрамович заработал 56 тыс. 500,01 грн
Зарплата замминистра Олега Ющенко составила 52 тыс. 352,8 грн.
Замминистра Наталья Форсюк тоже была переназначена на свою должность и тоже получила две зарплаты - 73 тыс. 383,34 грн и 39 тыс. 968,49 грн. После завершения карантина мы увидим "эпоху Ренессанса", - Криклий - Цензор.НЕТ 6019

вот такая она... "эпоха Ренессанса" ))))) После завершения карантина мы увидим "эпоху Ренессанса", - Криклий - Цензор.НЕТ 917
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задрали ви вже вашими "епохами" блазі лелені
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Согласен. На картинах эпохи Ренессанса все голож*опые, так и здесь все будут без штанов с политикой зебилов.
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А взагалі-то куда там Козьмі Пруткову до "перлів" наших державоперетворців.
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мы увидим "эпоху Ренессанса", - Криклий.-Всё та же метода Гончарука: прокукарекал а там хоть не рассветай.Будет происходить, Гончарук ./ Гончарук призывает./Гончарук поручил /Гончарук : станет еще сильнее /не будет, - Гончарук/ Гончарук пообещал / намерен бороться, - Гончарук/ Гончарук поедет /предлагаю, - Гончарук /Сейчас есть все, чтобы экономика Украины стремительно росла в ближайшие несколько лет, - Гончарук/ Гончарук : " у нас есть план"/ предлагает, - Гончарук/ Поручил, - Гончарук/получит - Гончарук/ Гончарук поручил обеспечить работу /поможет искоренить коррупцию, - Гончарук/ получат, - Гончарук. / мы преодолеваем, - Гончарук.
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