 После завершения карантина мы увидим "эпоху Ренессанса", - Криклий

Об этом министр рассказал в интервью "Радіо Свобода", информирует Цензор.НЕТ.
"Мы ожидаем, что сразу после завершения карантина будет такой бум роста. Понятно, что за этот период экономика существенно потеряет, особенно отдельные отрасли. В нашем случае это авиационная сфера, туризм, сфера услуг. Но в дальнейшем, я думаю, мы увидим "эпоху Ренессанса"", — сказал Криклий.
При этом только на восстановление пассажирских авиаперевозок понадобится не меньше двух лет, считает министр.
"Надо понимать, когда это закончится, как начнут открывать свои "воздушные ворота" другие страны. Потому что, к сожалению, нужно, чтобы было, куда летать. И если в других странах будет, как в Италии или в Испании, бурлить коронавирус, понятно, что туризм не будет развиваться. Более того, там тоже туризм пострадал, авиационные компании обанкротились. Поэтому это определенный процесс", — сказал он.
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Сколько именно продлятся карантинные ограничения — министр прогнозировать не берется.
"Я не понимаю, сколько продлится карантин, откровенно говоря. И сегодня вам никто не даст точный ответ на это, сколько мы будем выходить из этой динамики распространения этой вирусной болезни и по количеству летальных исходов, заболевших, и так далее", — пояснил Криклий.
Ви так далека в колишньому бачити нашу країну,?
Зебилы, вы хотя бы понимаете всю глубину жопы?
Они не понимают, - все еще в счастливом неведении..
Для особо отсталых, до кого в первый раз не дошло...
на пике эпидемии по всей Европе нет никаких рекордных показателей смертности:
https://www.euromomo.eu/outputs/number.html
что еще известно о коронавирусе после 3 месяцев эпидемии?
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1299982506877560&id=100005974690927
Просто министр каких-то там инфраструктур полагает, что после карантина ему отвалят немножко бабла , и лично его ждёт финансовое возрождение
А когда лично министру хорошо , то как бы и вокруг сплошное благоволение в человецах , этакий Ренессанс ...
Министр инфраструктуры В. Криклий заработал в марте 2020 - 51 тыс. плюс еще почти 46 тыс. грн.... Отметим, что Криклия переназначили на должность при смене правительства, поэтому он получил... две зарплаты.
Об этом говорится в ответе министерства на запрос «Слово и дело».
Оклад министра составил 7 тыс. 665,72 грн (и 45 тыс. 994,29 грн - на новой должности) надбавка экспертам по вопросам тайны - 1 тыс. 533,14 грн,
за работу в условиях режимных ограничений - 1 тыс. 149,86 грн,
компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении - 32 тыс. 608,8 грн,
пересчет зарплаты - 8 тыс. 110,25 грн.
Первый заместитель министра Дмитрий Абрамович заработал 56 тыс. 500,01 грн
Зарплата замминистра Олега Ющенко составила 52 тыс. 352,8 грн.
Замминистра Наталья Форсюк тоже была переназначена на свою должность и тоже получила две зарплаты - 73 тыс. 383,34 грн и 39 тыс. 968,49 грн.
вот такая она... "эпоха Ренессанса" )))))