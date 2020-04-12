 Наша задача - возрождение ракетно-космической промышленности, - Ермак

Об этом написал в фейсбуке глава Офиса президента Андрей Ермак, сообщает Цензор.НЕТ.

"Сегодня весь мир отмечает первый космический полет с участием человека. Украина сделала огромный вклад в развитие космонавтики. Именно Сергей Королев, родившийся в Житомире, сконструировал первый пилотируемый космический аппарат, который вывел человека в космос. Украинские ракетоносители и сейчас вызывают восхищение у профессионального сообщества.

Я хотел бы, чтобы мы всегда стремились к большему и ставили перед собой амбициозные задачи. Возрождение нашей ракетно-космической промышленности - именно такая задача", - отметил Ермак.

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