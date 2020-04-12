 Наша задача - возрождение ракетно-космической промышленности, - Ермак

Об этом написал в фейсбуке глава Офиса президента Андрей Ермак, сообщает Цензор.НЕТ.
"Сегодня весь мир отмечает первый космический полет с участием человека. Украина сделала огромный вклад в развитие космонавтики. Именно Сергей Королев, родившийся в Житомире, сконструировал первый пилотируемый космический аппарат, который вывел человека в космос. Украинские ракетоносители и сейчас вызывают восхищение у профессионального сообщества.
Я хотел бы, чтобы мы всегда стремились к большему и ставили перед собой амбициозные задачи. Возрождение нашей ракетно-космической промышленности - именно такая задача", - отметил Ермак.
22 години назад
Фінансування зупинено, ми були змушені звільнити 687 осіб, - директор заводу, що виробляє ракетне паливо, Шиман
Государство не выделило финансирование на Павлоградский химический завод, который производит, перерабатывает и утилизирует ракетное топливо. Остановка завода будет означать остановку всей ракетной отрасли, в том числе производство ракет "Вільха".
Об этом Цензор.НЕТ Источник: https://censor.net.ua/n3188391
Три дня назад 09.04.2020 Космический корабль доставил на станцию членов новой длительной экспедиции - космонавтов Роскосмоса Анатолия Иванишина и Ивана Вагнера, а также астронавта NASA Криса Кэссиди.
Запуск «Союза МС-16» прошел по шестичасовой схеме. «Союз МС-16» стал первым пилотируемым кораблем, который отправился на орбиту на ракете-носителе «Союз-2.1а» с полностью российской системой управления. До этого все пилотируемые пуски осуществлялись на ракете «Союз-ФГ» с украинской системой управления".
Ура, товарищи клоуны!
Отже, над штрафним (тобто апріорі несвободним) населенням червоної імперії "пращур скорость искушает". Пращур - це Гагарін: згадуємо комікси "привет, потомки..."
І він тоді офіційно начебто побив рекорд досягнутої людиною швидкості. Але в СРСР подвиг відчужений від населення - між швидкістю (фактом польоту) і ватою ("радянським народом") лисо майорить якийсь "свиновереск". Для українця ясно, що вереск - це "візг", рослина верес тут жодним боком. Хто ж цей "лисий свиновізг"? Істерично верескливий Хрущов, покірний "косной" (грубо-матеріальній) мумії в мавзолеї - тобто пов'язаний з кадавром Членіна ідеологічними, некроенергетичними й езотеричними зв'язками.
Але найголовніше - минуло 30 років, і якось опівночі дупою гавкнуло комуняцьке кредо разом з СРСР...