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 Политика Украины
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Все про:космос (627) Ермак Андрей (247)

 Наша задача - возрождение ракетно-космической промышленности, - Ермак

Возрождение ракетно-космической промышленности является амбициозной задачей нынешней власти.

Об этом написал в фейсбуке глава Офиса президента Андрей Ермак, сообщает Цензор.НЕТ.

"Сегодня весь мир отмечает первый космический полет с участием человека. Украина сделала огромный вклад в развитие космонавтики. Именно Сергей Королев, родившийся в Житомире, сконструировал первый пилотируемый космический аппарат, который вывел человека в космос. Украинские ракетоносители и сейчас вызывают восхищение у профессионального сообщества.

Я хотел бы, чтобы мы всегда стремились к большему и ставили перед собой амбициозные задачи. Возрождение нашей ракетно-космической промышленности - именно такая задача", - отметил Ермак.

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Наша задача - возрождение ракетно-космической промышленности, - Ермак 01

Источник: https://censor.net.ua/n3188479
 
 
 Топ комментарии
 
И именно поэтому они гробят производство ракетного топлива, и для обороны страны тоже

Наша задача - возрождение ракетно-космической промышленности, - Ермак - Цензор.НЕТ 1937
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и для этого не выплатили зарплату рабочим завода по производству ракетного топлива
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Сразу же после 40% роста экономики , как Гончарук завещал .
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И именно поэтому они гробят производство ракетного топлива, и для обороны страны тоже

Наша задача - возрождение ракетно-космической промышленности, - Ермак - Цензор.НЕТ 1937
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ермак говорит прямым текстом: будут грабить ракетно-космическую промышленность
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и для этого не выплатили зарплату рабочим завода по производству ракетного топлива
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Почему же? Он правду говорит, они ставят себе задачи, грандиозные, это их цель, поставить побольше задач, но он же не говорит, что они будут их выполнять, а это разные вещи.
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Сразу же после 40% роста экономики , как Гончарук завещал .
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,,Поезд уже ушел,, скоро уже Маск выйдет на такой уровень что и НАССА за ним не угнаться.А украинское ракетостороение уже поховано на километры под землей.Конечно возрождать будут а где еще будут неучтенные миллиарды для разворовывания.
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Фантазёр....А ещё можно о караблестроении, желдор транспорте, авиастроении. автомобилестроении, электронной промышленности, тракторах, комбайнах, автобусах, станкостроении....Сколько всего загубили за 30 лет...А "зарубежные партнёры" одобрили, разрешили? Или как обычно...бла...бла...бла...Как ежедневные проповеди Зеленского кому и как себе вести с родственниками, балконы убирать, книги читать и путешествовать по интернетным музеям...Скажите где людям заработать на еду!!!Ну и коммуналку, которую Вы не снизили и не отменили на время эпидемии.
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Все остальные промышленности восстановили, осталось только эту)
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Саме тому не фінансується павлоградський завод ракетного палива
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Ага! Ну конечно! А это что?
Государство не выделило финансирование на Павлоградский химический завод, который производит, перерабатывает и утилизирует ракетное топливо. Остановка завода будет означать остановку всей ракетной отрасли, в том числе производство ракет "Вільха".
Об этом Цензор.НЕТ Источник: https://censor.net.ua/n3188391
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Это нужно было Украине ещё позавчера, авиации мало в Украине,а военные заводы должны работать в четыре смены и выпускать ракеты "Земля -Воздух" в больших количествах,а кругом мы видим саботаж
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Финансирование остановлено, мы были вынуждены уволить 687 человек, - директор производящего ракетное топливо завода Шиман
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Ну кондитер в кресле президента тебе очень нравился
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Поэтому решили прекратить финансирование?
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Поздравляю всех с космическим Праздником! 39 лет назад 12 апреля 1981 года стартовал первый пилотируемый полёт по американской программе «Спейс Шаттл»!
Наша задача возрождение ракетно-космической промышленности, - Ермак - Цензор.НЕТ 4145
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И новая веха в украинской космонавтике!
Три дня назад 09.04.2020 Космический корабль доставил на станцию членов новой длительной экспедиции - космонавтов Роскосмоса Анатолия Иванишина и Ивана Вагнера, а также астронавта NASA Криса Кэссиди.
Запуск «Союза МС-16» прошел по шестичасовой схеме. «Союз МС-16» стал первым пилотируемым кораблем, который отправился на орбиту на ракете-носителе «Союз-2.1а» с полностью российской системой управления. До этого все пилотируемые пуски осуществлялись на ракете «Союз-ФГ» с украинской системой управления".
Ура, товарищи клоуны!
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як би то так було то ще місяць перед тим і мічсяць після того москалі би хвалились
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Да олигархи уже так страну разворовали, что скоро на подводах все будут ездить. А он тут размечтался, хоть бы бестолковой хоть чуть чуть думал.
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У дениса есть несколько предложений по этому вопросу, и кандидаты достойные уже дали хорошие бизнес предложения.
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Опись долбо_бов, в которые верят в сказки от зеленого ворья, сразу под этим постом... Погнали... Наше завдання - відродження ракетно-космічної промисловості, - Єрмак - Цензор.НЕТ 4622
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Нема жодного документального підтвердження пілотованих польотів Востоків та Восходів. Я жодного документального відео з борту не знайшов. Очевидно, що першим радянським космонавтом, що приземлився живим, був великий друг сім'ї Януковичів, військовий льотчик українець Береговий на Союз 3.
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Якось мені генератор поезії (до речі, нарешті знову працює!) ось такий віршик видав...
Отже, над штрафним (тобто апріорі несвободним) населенням червоної імперії "пращур скорость искушает". Пращур - це Гагарін: згадуємо комікси "привет, потомки..."
І він тоді офіційно начебто побив рекорд досягнутої людиною швидкості. Але в СРСР подвиг відчужений від населення - між швидкістю (фактом польоту) і ватою ("радянським народом") лисо майорить якийсь "свиновереск". Для українця ясно, що вереск - це "візг", рослина верес тут жодним боком. Хто ж цей "лисий свиновізг"? Істерично верескливий Хрущов, покірний "косной" (грубо-матеріальній) мумії в мавзолеї - тобто пов'язаний з кадавром Членіна ідеологічними, некроенергетичними й езотеричними зв'язками.
Але найголовніше - минуло 30 років, і якось опівночі дупою гавкнуло комуняцьке кредо разом з СРСР...

Наше завдання - відродження ракетно-космічної промисловості, - Єрмак - Цензор.НЕТ 2997
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Такое ощущениё что свинарчук никуда и не уходил. Как их корыто в свиней превращает.
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Зачем этот зашкваренный навечно петух говорит о чём либо?
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Можно вопрос. Почем должность директора и зама?
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Ваша задача разобраться с братом и доложить общественности о последствиях.
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