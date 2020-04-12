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 Общество, Фоторепортаж
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Все про:Киев (18937) церковь (1089) Богачук Олег (1001)

 Вербное воскресенье в Михайловском, Владимирском соборах и церкви св. Василия Великого. ФОТОрепортаж

12 апреля православные христиане и греко-католики празднуют Вербное воскресенье.

Фоторепортер Цензор.НЕТ побывал в трех храмах Киева.

На территории Михайловского собора открыт малый храм. Главный храм, где проходила служба предстоятеля ПЦУ Епифания, закрыт, но у входа стоял священник, который святил вербу всем желающим.

Вербное воскресенье в Михайловском, Владимирском соборах и церкви св. Василия Великого 01
Вербное воскресенье в Михайловском, Владимирском соборах и церкви св. Василия Великого 02
Вербное воскресенье в Михайловском, Владимирском соборах и церкви св. Василия Великого 03Вербное воскресенье в Михайловском, Владимирском соборах и церкви св. Василия Великого 04
Вербное воскресенье в Михайловском, Владимирском соборах и церкви св. Василия Великого 05
Вербное воскресенье в Михайловском, Владимирском соборах и церкви св. Василия Великого 06
Вербное воскресенье в Михайловском, Владимирском соборах и церкви св. Василия Великого 07Вербное воскресенье в Михайловском, Владимирском соборах и церкви св. Василия Великого 08
Вербное воскресенье в Михайловском, Владимирском соборах и церкви св. Василия Великого 09Вербное воскресенье в Михайловском, Владимирском соборах и церкви св. Василия Великого 10
Вербное воскресенье в Михайловском, Владимирском соборах и церкви св. Василия Великого 11Вербное воскресенье в Михайловском, Владимирском соборах и церкви св. Василия Великого 12
Вербное воскресенье в Михайловском, Владимирском соборах и церкви св. Василия Великого 13

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Церковь святого Василия Великого сегодня полностью закрыта для прихожан. 

Вербное воскресенье в Михайловском, Владимирском соборах и церкви св. Василия Великого 14
Вербное воскресенье в Михайловском, Владимирском соборах и церкви св. Василия Великого 15

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Вход во Владимирский собор был открыт, люди могли зайти, чтобы помолиться и поставить свечку.

Вербное воскресенье в Михайловском, Владимирском соборах и церкви св. Василия Великого 16
Вербное воскресенье в Михайловском, Владимирском соборах и церкви св. Василия Великого 17
Вербное воскресенье в Михайловском, Владимирском соборах и церкви св. Василия Великого 18
Вербное воскресенье в Михайловском, Владимирском соборах и церкви св. Василия Великого 19
Вербное воскресенье в Михайловском, Владимирском соборах и церкви св. Василия Великого 20
Вербное воскресенье в Михайловском, Владимирском соборах и церкви св. Василия Великого 21

Фото - Олег Богачук

Источник: https://censor.net.ua/n3188478
 
 
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Надпись кратко гласит: Зачинено/Closed. И это, пожалуй, самое информативное.
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и правильно

пойдем в церьковь после карантина
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коронавирус - это не чума или эбола, он не опаснее гриппа! это такое же ОРЗ, которые ВСЕГДА были опасны для людей из "группы риска", и всегда от них умирали люди: например, в 2018 году в Украине по этой причине умерло 13000 человек

на пике эпидемии по всей Европе нет никаких рекордных показателей смертности:
https://www.euromomo.eu/outputs/number.html
под видом карантина по всему миру вводят режим "онлайн-концлагеря" с ограничением элементарных конституционных прав

что еще известно о коронавирусе после 3 месяцев эпидемии?

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1299982506877560&id=100005974690927
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иди оближи поручни в супермаркете, дебил Вербна неділя в Михайлівському, Володимирському соборах і церкві св. Василія Великого - Цензор.НЕТ 1094
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сам дебил, если такое пишешь и если начал мыть руки только месяц назад
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ВОЗРАДУЕМСЯ БРАТЬЯ И СЁСТРЫ ГОСПОДУ БОГУ НАШЕМУ ИИСУСУ ХРИСТУ !!!
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***
верба хай бьє з усієї сили -
нехай здоров"я додає..
усі щоб Паски відкусили !!!
таке вітаннячко моє )))

Вербна неділя в Михайлівському, Володимирському соборах і церкві св. Василія Великого - Цензор.НЕТ 5592

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