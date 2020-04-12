 Вербное воскресенье в Михайловском, Владимирском соборах и церкви св. Василия Великого. ФОТОрепортаж

Фоторепортер Цензор.НЕТ побывал в трех храмах Киева.
На территории Михайловского собора открыт малый храм. Главный храм, где проходила служба предстоятеля ПЦУ Епифания, закрыт, но у входа стоял священник, который святил вербу всем желающим.
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Церковь святого Василия Великого сегодня полностью закрыта для прихожан.
Вход во Владимирский собор был открыт, люди могли зайти, чтобы помолиться и поставить свечку.
Фото - Олег Богачук
пойдем в церьковь после карантина
на пике эпидемии по всей Европе нет никаких рекордных показателей смертности:
https://www.euromomo.eu/outputs/number.html
под видом карантина по всему миру вводят режим "онлайн-концлагеря" с ограничением элементарных конституционных прав
что еще известно о коронавирусе после 3 месяцев эпидемии?
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1299982506877560&id=100005974690927
верба хай бьє з усієї сили -
нехай здоров"я додає..
усі щоб Паски відкусили !!!
таке вітаннячко моє )))
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