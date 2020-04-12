 Апелляцию на арест Антоненко назначили на 5 мая при том, что рассмотреть ее должны через 3 дня после подачи, - адвокат Маслов

Об этом написал в Фейсбуке Леонид Маслов — юрист, привлеченный адвокатами Антоненко в качестве специалиста, информирует Цензор.НЕТ.

"Рассмотрение апелляционной жалобы адвоката Дмитрия Кругового по заключению Андрея Антоненко назначено на 05.05.2020 в 13.30. Их чести закон не писан. Апелляционная жалоба на постановление следственного судьи рассматривается не позднее чем через три дня после ее поступления в суд апелляционной инстанции (ч.2 ст. 422 УПК Украины)", — написал он.

По словам Маслова, в деле Антоненко не впервые затягивают рассмотрение апелляции на продление сроков содержания под стражей.

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"Апелляционная жалоба на постановление от 5 февраля о продлении срока содержания под стражей Андрея Антоненко рассматривалась больше месяца. Свое решение от 12 марта по этому поводу Киевский Апелляционный суд сторонам сих пор не направил. Как так? А вот так. Просто взял и не направил", — написал он.

Есть и другие нарушения. Так, следственный судья Белоцерковец в постановлении о продлении ареста от 3 апреля указал, что полный текст решения будет готовить 7 дней, а не 5, как того требует закон.

"Ну, нет, пожалуй времени, у бедолаги. Covid не позволяет писать. Но и через семь дней ничего не сделал и не провозгласил. Его решение сейчас оспаривается только по вступительной и резолютивной части", — написал Маслов.

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Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

4 февраля 2020 года Печерский суд продлил арест Кузьменко на 2 месяца. 5 февраля Печерский суд продлил арест Антоненко на 2 месяца. В этот же день суд принял решение оставить Дугарь под ночным домашним арестом по месту службы.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.







