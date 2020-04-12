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 Апелляцию на арест Антоненко назначили на 5 мая при том, что рассмотреть ее должны через 3 дня после подачи, - адвокат Маслов

В вопросе о продлении ареста музыканту Андрею Антоненко, которого подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета, продолжается правовой беспредел.

Об этом написал в Фейсбуке Леонид Маслов — юрист, привлеченный адвокатами Антоненко в качестве специалиста, информирует Цензор.НЕТ.

"Рассмотрение апелляционной жалобы адвоката Дмитрия Кругового по заключению Андрея Антоненко назначено на 05.05.2020 в 13.30. Их чести закон не писан. Апелляционная жалоба на постановление следственного судьи рассматривается не позднее чем через три дня после ее поступления в суд апелляционной инстанции (ч.2 ст. 422 УПК Украины)", — написал он.

По словам Маслова, в деле Антоненко не впервые затягивают рассмотрение апелляции на продление сроков содержания под стражей.

Читайте на Цензор.НЕТ: Многие сомневаются в невиновности Антоненко, Кузьменко и Дугарь из-за непонимания сути обвинений, - Маслов изложил детали дела Шеремета

"Апелляционная жалоба на постановление от 5 февраля о продлении срока содержания под стражей Андрея Антоненко рассматривалась больше месяца. Свое решение от 12 марта по этому поводу Киевский Апелляционный суд сторонам сих пор не направил. Как так? А вот так. Просто взял и не направил", — написал он.

Есть и другие нарушения. Так, следственный судья Белоцерковец в постановлении о продлении ареста от 3 апреля указал, что полный текст решения будет готовить 7 дней, а не 5, как того требует закон.

"Ну, нет, пожалуй времени, у бедолаги. Covid не позволяет писать. Но и через семь дней ничего не сделал и не провозгласил. Его решение сейчас оспаривается только по вступительной и резолютивной части", — написал Маслов.

Апелляцию на арест Антоненко назначили на 5 мая при том, что рассмотреть ее должны через 3 дня после подачи, - адвокат Маслов 01

Также на Цензор.НЕТ: Маслов об обысках: Дешевое бычье жлобство - прийти к свидетелю защиты, чтобы якобы изъять у него вещдоки

Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

4 февраля 2020 года Печерский суд продлил арест Кузьменко на 2 месяца. 5 февраля Печерский суд продлил арест Антоненко на 2 месяца. В этот же день суд принял решение оставить Дугарь под ночным домашним арестом по месту службы.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

Апелляцию на арест Антоненко назначили на 5 мая при том, что рассмотреть ее должны через 3 дня после подачи, - адвокат Маслов 02
Апелляцию на арест Антоненко назначили на 5 мая при том, что рассмотреть ее должны через 3 дня после подачи, - адвокат Маслов 03
Апелляцию на арест Антоненко назначили на 5 мая при том, что рассмотреть ее должны через 3 дня после подачи, - адвокат Маслов 04
Апелляцию на арест Антоненко назначили на 5 мая при том, что рассмотреть ее должны через 3 дня после подачи, - адвокат Маслов 05

Источник: https://censor.net.ua/n3188477
 
 
 Топ комментарии
 
Никто не слышал - Реформа Портновских низовых судов, которая должна была начаться по плану в 2020 году, уже началась?
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Думаю, що Антоненко з Кузьменко вийдуть, як Юля вийшла у 2014му. Тоді втік Янек, а сьогодні втече Зєля. Бо між ними нема ніякої різниці.
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СБУ, чому зрадник Портнов, ще випадково не здох?
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Думаю, що Антоненко з Кузьменко вийдуть, як Юля вийшла у 2014му. Тоді втік Янек, а сьогодні втече Зєля. Бо між ними нема ніякої різниці.
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наверное судьи с Коронйо и вирусом под ИВЛ лежат не могут бедняги написать ахинею.... ждут кто раньше Зеля Q Аваков.. или все разом??!!!
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Ти ж ще чотирі місяці тому писав тут ;Давай, Вовік, так їх!;.
Що сталося? Юля відчула можливість дострокових і свиснула своїй ботофермі?
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Шеремет - кремлівський агент, до чого так тхне лайном всі ці роки.
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Никто не слышал - Реформа Портновских низовых судов, которая должна была начаться по плану в 2020 году, уже началась?
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"Чомусь вже ніхто не питає Зелю "ДЕ РЕФОРМИ?!!!" ".
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Справді, цікаво, де Бєлєцкій зі своїми нацжонами подівся?
Саакашвілі так той зараз зайнятий- нерухомість по всій Україні скуповує. Схоже, боротьба з ;баригамі; доволі прибуткова справа.
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СБУ, чому зрадник Портнов, ще випадково не здох?
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а скільки тих апеляцій можна подавать? вже 6 разів розглядали ті апеляції)))
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Необхідні процедури, щоб не виникало перепон при розгляді в ЄСПЛ.
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Пан абвокат, закончится карантин, примут решение. В чем проблема?
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Нічого страшного, слідчі потім вибачаться (якщо ще зволять), не вперше.
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Если так считаешь, подай в суд на суд. В чем проблема, недоверчивый?
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Так судді на курсах в Трускавці не були, звідки їм знати про ті строки.
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Хто знає, Ізраїль видає своїх громадян, звинувачених у злочинах?
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Ізраїль не видає своїх громадян.
Хоч би вони вбили тисячі.
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