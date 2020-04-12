 Количество выздоровевших от COVID-19 второй день превышает количество умерших от этой болезни, - Ляшко

Об этом заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил на брифинге, информирует Цензор.НЕТ.

"Показатель выздоровления второй день превышает количество людей, которые умерли от коронавирусных болезней", — сказал Ляшко.

При этом он отметил, что "коэффициент летальности в Украине на сегодняшний день составляет 3%". У 82% умерших были сопутствующие заболевания, в частности, сердечно-сосудистые, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек и легких.

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"Наибольшее количество зарегистрированных случаев на сегодня отмечается в возрастной группе от 40 до 59 лет", — сказал главсанврач.

По его словам, на аппарате искусственной вентиляции легких в настоящее время находится 54 человека, из них ни одного ребенка. "Количество аппаратов искусственной вентиляции легких, задействованных сегодня в предоставлении медицинской помощи больным с коронавирусной болезнью, не превышает 10% от аппаратов, подготовленных для предоставления медицинской помощи", — отметил Ляшко.

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