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 Количество выздоровевших от COVID-19 второй день превышает количество умерших от этой болезни, - Ляшко

Среди 10 выздоровевших от коронавируса за минувшие сутки — 7 медработников и 1 ребенок. Коэффициент летальности — 3%, у 82% умерших от коронавируса были сопутствующие хронические заболевания.

Об этом заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил на брифинге, информирует Цензор.НЕТ.

"Показатель выздоровления второй день превышает количество людей, которые умерли от коронавирусных болезней", — сказал Ляшко.

При этом он отметил, что "коэффициент летальности в Украине на сегодняшний день составляет 3%". У 82% умерших были сопутствующие заболевания, в частности, сердечно-сосудистые, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек и легких.

Читайте на Цензор.НЕТ: На утро 12 апреля зафиксировано 266 новых случаев COVID-19 в Украине, всего - 2777, умерли 83 человека, 89 - выздоровели, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

"Наибольшее количество зарегистрированных случаев на сегодня отмечается в возрастной группе от 40 до 59 лет", — сказал главсанврач.

По его словам, на аппарате искусственной вентиляции легких в настоящее время находится 54 человека, из них ни одного ребенка. "Количество аппаратов искусственной вентиляции легких, задействованных сегодня в предоставлении медицинской помощи больным с коронавирусной болезнью, не превышает 10% от аппаратов, подготовленных для предоставления медицинской помощи", — отметил Ляшко.

Также на Цензор.НЕТ: Динамика заболевания COVID-19 позволяет системе справиться с нагрузкой, - Ляшко

Источник: https://censor.net.ua/n3188471
 
 
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А може Ви занижуєте показники, що більш ймовірно.
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Для дилетантов звучит хорошо, на самом деле ни о чём. Ничего ещё толком не сделано, а запас прочности уже почти исчерпан.
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это фуфло, а не статистика.Всё только начинается
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А кто их лечит? идет тупая иммитация лечения, во первых нечем, так что одна надежда на иммунитет человека.
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это просто назревшая необходимость. пришло время озвучивать число выздоровевших больше чем число умерших. иначе по "смертность vs выздоровление" вырвутся в мировые лидеры. колличество выздоровевших по алгоритму просто должно было начать превалировать. по другому- "вас не поймут".
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Если бы Зеленский не передал во все больницы Украины свой пламенный привет, страшно подумать, что было бы...
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не кому уже было бы писать на Цензоре.... Количество выздоровевших от COVID-19 второй день превышает количество умерших от этой болезни, - Ляшко - Цензор.НЕТ 1007
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Как удачно. Шмыгаль же сказал, что в мае Украина должна пойти на работу - вот вирус и прислушался. К маю как раз все и должно закончится.
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