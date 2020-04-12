 Экс-нардеп Артеменко, предлагавший сдать Крым в аренду РФ, сменил имя в США и стал лоббистом

Об этом сообщило издание Politico, передает Цензор.НЕТ.

В частности отмечается, что Андрей Деркач - украинский соратник юриста Трампа Руди Джулиани - нанял лоббистов Энди Виктора Кучму и Набиля Ахмада Бадера для организации встреч с чиновниками Белого дома и членами комитетов по международным делам обеих палат Конгресса США.

Как оказалось, под именем Энди Виктора Кучмы скрывается украинский экс-нардеп Андрей Артеменко, которого лишили мандата за иностранное гражданство.

Сам Артеменко заявил изданию, что официально изменил свое имя на Энди Виктора Кучму в 2017 году. Кучма - фамилия его жены, сказал он, добавив, что американцам легче понять новое имя.

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Напоминаем, издание The New York Times выяснило, что нардеп из фракции Ляшко Артеменко предлагал советнику Трампа план сдачи Крыма в аренду России на 100 лет. Такое заявление вызвало большой общественный резонанс. В частности, представитель Президента Герасимов заявил: "За этими вещами стоят россияне ". А глава комитета ВР по иностранным делам Гопко отметила: "Рада должна отреагировать на призывы парламентариев, поддерживающих позицию Кремля ". Нардеп (БПП) Лещенко заявил: "План Артеменко" - на самом деле план Левочкина-Бойко/Суркова ". А нардеп (БПП) Фриз направила в СБУ запрос относительно "плана Артеменко". Глава Меджлиса крымскотатарского народа Чубаров потребовал: "ГПУ надо выйти с предложением о снятии депутатского иммунитета с Артеменко и привлечь его к уголовной ответственности ". А фракция Радикальной партии исключила Артеменко из своего состава. А глава партии Ляшко потребовал от СБУ расследовать публикацию Артеменко о плане по передаче Крыма в аренду РФ. Сам Артеменко объяснил свой "план" следующим образом: "Это сделано для того, чтобы Путин и Трамп подписали мирное соглашение насчет Украины ".



Прокуратура Автономной Республики Крым, базирующаяся в Киеве, открыла уголовное производство по подозрению Артеменко в государственной измене.



Артеменеко в свою очередь заявил, что имел мандат от Ляшко на путешествия в США и мирный план. "Это была инициатива Радикальной партии", - сказал он.



С переводом полного текста статьи в The New York Times о "плане Артеменко" можно ознакомиться здесь.



Позже выяснилось, что у Артеменко есть гражданство Канады.



Ранее Рада досрочно прекратила депутатские полномочия Артеменко. А народный депутат Дмитрий Линько (фракция Радикальной партии Олега Ляшко) обнародовал на своей странице в Фейсбук копию указа о лишении украинского гражданства депутата Андрея Артеменко и бывшего исполняющего обязанности заместителя председателя Одесской ОГА Саши Боровика.