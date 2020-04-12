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Все про:пожар (4003) ГСЧС (2584) Чечеткин (95)

 Спасатели каждый день фиксируют по 700-800 пожаров в экосистемах, иногда до 1200, - глава ГСЧС Чечеткин

За неделю спасатели осуществили 280 вылетов пожарной авиации, сбросили почти 1500 тонн воды.

Об этом сообщил глава Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

По его словам, с начала недели, кроме пожара в зоне отчуждения вокруг Чернобыля, в Украине было еще два масштабных возгорания леса — в Житомирской и Черниговской областях. Поэтому за последнюю неделю было совершено 280 вылетов пожарной авиации, сброшено почти полторы тысячи тонн воды.

"Главный тезис, который я не устану повторять и который заложен в реформировании ГСЧС — это формирование высокого уровня культуры безопасности у нашего населения. Во многих странах на этих вопросах строится экономика", — сказал Чечеткин.

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В Чернобыльской зоне пожар бушует как раз на тех участках, на которых повышен радиационный фон. Поэтому при тушении этого пожара спасатели вынуждены раз в сутки менять личный состав, добавил Чечеткин.

Источник: https://censor.net.ua/n3188469
 
 
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дибилы тут в рф мор пошел .такого шанса у нас может не быть так что не то надо мониторить
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Может ли кто-то утверждать, что 800 пожаров в день не являются результатом организованной акции? Скорее наоборот. Тем более, что сообщения идут совсем не из Николаевской и Херсонской областей. Почему так, почему эпицентр на северо-востоке Украины?
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А что может ввести гигантские штрафы за это? По сто-двести тысяч.
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А шо, у нас по 800 поджигателей в день ловят?
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И обшественные работы для виновных по озеленению тех мест что выгорели из-за устроенного ими пожара.
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ПВО что говорит? Может это с дронов сбрасывают зажигающие заряды.

\\\\\\\\Спасатели каждый день фиксируют по 700-800 пожаров в экосистемах, иногда до 1200, - глава ГСЧС Чечеткин\\\\\

а в статье этого нет. да и звучит дико - сотни пожаров в день?
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700-800 пожаров єто преувєлічєніє...7-8 где-то так
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