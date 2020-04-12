\\\\\\\\Спасатели каждый день фиксируют по 700-800 пожаров в экосистемах, иногда до 1200, - глава ГСЧС Чечеткин\\\\\

Об этом сообщил глава Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

По его словам, с начала недели, кроме пожара в зоне отчуждения вокруг Чернобыля, в Украине было еще два масштабных возгорания леса — в Житомирской и Черниговской областях. Поэтому за последнюю неделю было совершено 280 вылетов пожарной авиации, сброшено почти полторы тысячи тонн воды.

"Главный тезис, который я не устану повторять и который заложен в реформировании ГСЧС — это формирование высокого уровня культуры безопасности у нашего населения. Во многих странах на этих вопросах строится экономика", — сказал Чечеткин.

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В Чернобыльской зоне пожар бушует как раз на тех участках, на которых повышен радиационный фон. Поэтому при тушении этого пожара спасатели вынуждены раз в сутки менять личный состав, добавил Чечеткин.