 "Советую подождать с такими планами", - глава Еврокомиссии фон дер Ляйен рекомендует европейцам не планировать летний отпуск

Об этом она сказала в интервью немецкому изданию Bild am Sonntag, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
"Советую подождать с такими планами. Пока никто не может делать достоверные прогнозы на июль и август", — отметила фон дер Ляйен.
Глава Еврокомиссии также ожидает, что ограничения на посещение домов престарелых, введенные из-за коронавируса, сохранятся и в следующем году.
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"Без вакцины контакты пожилых людей должны быть ограничены настолько, насколько это возможно. Я знаю, что это трудно, а одиночество — это угнетение. Но это касается жизни", — сказала она.
По оценке главы Еврокомиссии, вакцина от COVID-19 может быть доступна в конце года.
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Про який вік говорить Урсула?
Не нравится ответ?
Но он правильный.
Старики, как дети...
Об этом на закрытой видеоконференции с руководителями профсоюзов рассказал президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает BFM со ссылкой на собственный источник.
По словам главы государства, он пессимистично настроен и просит приготовиться к длительному периоду изоляции Европы. Макрон пояснил, что на такие меры, возможно, придется пойти из-за разницы протекания эпидемии в различных регионах Европы и мира.
В понедельник, 13 апреля, президент Франции запланировал обращение к согражданам. Вероятно, там будет объявлено о сроках закрытия границ, в том числе между странами ЕС. Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/ru/news/evropa-prigotovilas-zakryt-granicy-do-oseni-672703.html
https://www.youtube.com/watch?v=uqKB4yILOqs
В общем, нам "повезло", что с заказчиками, что с исполнителями.
Но мы - не лучше. Так просто, без Воли Божией, ничего не бывает.
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