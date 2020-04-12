 Все умершие в Украине от пневмонии проверяются на коронавирус, - Ляшко. ВИДЕО

Об этом на брифинге в воскресенье в Киеве сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.
"В стандарты предоставления медицинской помощи внесены изменения, и у всех, кто умер от пневмонии, забирается секционный материал и передается для исследования в вирусологическую лабораторию", - сказал он.
Кроме того, Ляшко пояснил, что в настоящее время на коронавирусную болезнь проверяют всех людей с симптомами коронавирусной болезни. "Самые критичные первые три симптома – это высокая температура, кашель и затрудненное дыхание", - отметил он.
По словам замглавы Минздрава, также забирается материал от людей контактных, от людей с коронавирусной болезнью и от людей, которые путешествовали за пределы страны и имеют симптомы коронавирусной болезни.
Ляшко отметил, что ПЦР-тесты делаются людям с симптомами коронавирусной болезни, а также два раза для подтверждения выздоровления.
"Сегодня проведено более 30 тыс исследований, из них 12 тыс проведено людям, у которых есть подозрение. Остальным проводят с целью установления выздоровления или подтверждения", - заключил он.
А потом этот зеленый скот приводит статистику по количеству заболевших врачей...которые лечат пневмонию не зная что больной заражен вирусом..
- Скажите, больной перед смертью потел?
- Да.
- Это - хорошо!
Но бесспорным среди меня лидером стало:
"Пацаки! Почему не в намордниках? Приказ господина ПЖ - всем пацакам надеть намордники и радоваться."©
(Эцилопп, к/ф "Кин-дза-дза!")
2.Французское исследование пришло к выводу, что летальность COVID-19 существенно не отличается от ОРВИ, вызванных ранее известными коронавирусами. Исследование, опубликованное в журнале Nature Medicine, пришло к аналогичному выводу даже для китайского города Ухань.
3. От 50% до 80% пациентов с положительным результатом теста не имеют симптомовболезни, более 90% людей с положительным результатом теста обходятся без тяжёлых симтомов. Поэтому нет повода говорить об «отсутствии иммунитета» у населения.
4. Средний возраст умершего в большинстве стран (включая Италию) составляет более 80 лет, и только у 1% умерших ранее не было серьезных заболеваний. Таким образом, профиль смертности в основном соответствуют естественной смертности.
5. Многие сообщения СМИ о молодых и здоровых людях, умерших от COVID-19, оказались ложными при ближайшем рассмотрении. Многие из этих людей либо умерли не от COVID-19, либо у них действительно были серьезные предпосылки (например, не диагностированный лейкоз).
6. В США и большинстве европейских стран общая смертность остаётся в пределах серьёзных сезонных эпидемий ОРВИ и гриппа. Обычная общая смертность в США составляет приблизительно 8000 человек в день, в Германии - 2600, а в Италии - 1800.
7. Сильно возросшие локальные показатели смертности, как в северной Италии, могли быть вызваны дополнительными факторами: сильное загрязнение воздуха, заражение легионеллой, предшествующая вакцинация, а также коллапс систем здравоохранения и ухода за престарелыми из-за массовой паники и карантинных мер.
8. В таких странах, как Италия и Испания, и в некоторой степени Великобритания и США, перегрузка системы здравоохранения, особенно гриппом, не является чем-то необычным. Кроме того, до 15% врачей и медсестер в настоящее время находятся на карантине, даже если у них нет симптомов.
9. Важно различать, умирают ли люди от коронавируса или просто с коронавирусом. Вскрытия показывают, что во многих случаях предыдущие заболевания были важным или решающим фактором, но официальные данные обычно не отражают это.
10.Таким образом, для оценки опасности заболевания ключевым показателем является не часто упоминаемое количество положительных тестов и умерших с положительным результатом теста, а избыточное количество заболевших или умерших от пневмонии.
11. Часто демонстрируемые экспоненциальные кривые «заражений коронавирусом» вводят в заблуждение, поскольку число тестирований тоже увеличивается в геометрической прогрессии. В большинстве стран соотношение положительных тестов к общему количеству тестов либо остается постоянным от 5% до 15%, либо растёт очень медленно.
12. Страны без карантинов и запретов на контакты, такие как Япония, Южная Корея и Швеция, не испытали более негативного развития событий, чем остальные. Это может поставить под сомнение эффективность таких далеко идущих мер.
13. По мнению ведущих специалистов, искусственная вентиляция лёгких при COVID-19 часто является контрпродуктивной и наносит дополнительный вред. Эта процедура частично осуществляется из-за боязни распространения вируса через аэрозоли.
14. Вопреки первоначальным предположениям, в конце марта ВОЗ определила, что нет никаких свидетельств распространения вируса воздушно-капельным путём. Ведущий немецкий вирусолог не обнаружил ни воздушно-капельный, ни контактный путь передачи в пилотном исследовании.
15. Во многих клиниках в Европе и США недостаток пациентов, и некоторым больницам приходится сокращать рабочее время. Многочисленные операции и процедуры были отменены, даже требующие неотложной помощи пациенты иногда остаются дома из страха, что может привести к смерти.
16. Несколько СМИ были пойманы, пытаясь драматизировать ситуацию в клиниках, иногда даже с помощью манипулятивных фотографий и видео. Вообще, многие СМИ не подвергают сомнению даже явно сомнительные официальные заявления и цифры.
17. Используемые на международном уровне тест-системы подвержены ошибкам и, как показали исследования, могут давать ложноположительный результат, реагируя на другие коронавирусы. Более того, используемый в настоящее время тест не был клинически подтвержден из-за нехватки времени.
18. Многие всемирно известные эксперты в области вирусологии, иммунологии и эпидемиологии считают принятые меры контрпродуктивными и рекомендуют быструю естественную иммунизацию населения в целом, одновременно защищая группы риска. [1][2] [3]
19. Число людей, страдающих от безработицы, психологических проблем и насилия в семье в результате принятых мер, резко возросло в США и во всем мире. Некоторые эксперты считают, что эти меры унесут больше жизней, чем сам вирус.
20. Информатор АНБ Эдвард Сноуден предупредил, что коронавирусный кризис используется для массового и постоянно расширяемого глобального наблюдения. Известный вирусолог Пабло Гольдшмидт заявил о «глобальном медийном терроре» и «тоталитарных мерах». Ведущий британский вирусолог профессор Джон Оксфорд указал на «эпидеми
Це не інформація - це суміш брехні, мракобісся та невігластва.
Ви іще до храмів рпц запросіть на свята ікони повилизувати.
Адепти пласкої землі на марші "безстидного полку".
Бо за офіційною статистикою Харкова в цьому році захворюваність пневмоніями на 88% вища середньостатистичної за попередні 5 років, а смертність в 4 рази ... НИЖЧА!
Хтось може пояснити ці дива інакше, ніж мухлюванням з причинами смерті?
Что мы тут можем решить. Все и так на самотек пущено. Но под эти зававывания нада свои делишки обделать. Олигархические ТВ тоже роль шаманов выполняют. Пора охоту на ведьм устраивать публично.
Taкие симптомы дают самые разные вирусные инфекции, включая корь и полиомиелит.