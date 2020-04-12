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Темы дня: Коронавирус и карантин Подозрение Чорновол Денис Ермак и Гео Лерос Российские террористы сбили Боинг
 Происшествия
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Все про:Луганщина (4322) обстрел (8900) ранение (2381) потери (1841) операция Объединенных сил (2287)

 Один защитник Украины погиб и один ранен в результате обстрела на Луганщине, - штаб ООС

Вооруженные формирования Российской Федерации открыли по позициям ООС огонь из ручных противотанковых гранатометов.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу командования операции Объединенных сил.

"Несмотря на большой христианский праздник — Вербное воскресенье, враг открыл огонь из ручных противотанковых гранатометов по позициям подразделений Объединенных сил, что на Луганщине. К сожалению, в результате обстрела Украина потеряла одного своего мужественного защитника, еще один воин получил боевое поражение", — сказано в сообщении.

В командовании ООС выразили глубокие соболезнования родным и близким погибшего героя.

"Коварные действия оккупантов не останутся безнаказанными. За свои преступные действия враг понесет заслуженное наказание", — добавили в штабе.

Также на Цензор.НЕТ: Враг вчера 8 раз обстрелял позиции ОС, активно применяя крупный калибр: ранены 3 бойца

Один защитник Украины погиб и один ранен в результате обстрела на Луганщине, - штаб ООС 01

Источник: https://censor.net.ua/n3188463
 
 
 Топ комментарии
 
Надіюся на адекватну відповідь ЗСУ
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А ми вас, 73/43%зебілів, рік тому попереджали, що по факту ви за поневолення України Хуйлом топите!
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ГЕРОЇ не вмирають !!!
Один захисник України загинув і одного поранено унаслідок обстрілу на Луганщині, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 7336

..Царство Небесне!
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Зараз солнцелікій адекватно відповість - відведе війська
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Как он там говорил после посещения фронта - мне нравится результат, но надо ещё лучше...
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"Принуждение" ФСБагента ЗЕдебила до миру продовжується!!!
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А ми вас, 73/43%зебілів, рік тому попереджали, що по факту ви за поневолення України ****** топите!
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І знову загиблий, і знову обстріли без упину. Скільки вже наших воїнів загинуло і було покалічено після "відведення військ"? Що там, Малорос Уханський, нове відведення не планує?
Один захисник України загинув і одного поранено унаслідок обстрілу на Луганщині, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 4154
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планує... бо йому здається що менше стали стріляти... (а всім думаючим відомо - може і меньше (хоча сумнівно), але влучніше (нажаль).. бо пристрілялися п*скуди - раз, і заборонили бити на підходах - два... добре - що хоч набої не відібрали ще поки... а то одні дулі тикати зостанеться
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Почему молчали путинские снайпера на такую цель , ведь вислюк был в прицеле
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Плитоноска без плити, біла маска, купа журналістів
Перша лінія Ізюмського фронту +
Один захисник України загинув і одного поранено унаслідок обстрілу на Луганщині, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 6787
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Какие снайпера? Кто то верит, что это сцыкливое чмо, заехало дальше третей линии?
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Передайте припіздєнту що бронік захистить його лише від сглазу. І то десь 50/50.
А все тому що там немає бронеплит. А немає їх - бо вони важкі. А він не любить коли важко. Я вже не кажу про шеврон 72-ки. Постановочне фото. Постановочний президент.

Один захисник України загинув і одного поранено унаслідок обстрілу на Луганщині, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 6039
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ДВА ДЕБИЛА ЭТО СИЛА!


11 АПРЕЛЯ 18:03 "Я рад, что разведение сил помогло уменьшить обстрелы, - Зеленский." Президент отметил, что рад снижению количества обстрелов и добавил, что видит заметный результат. Он заявил, что его команда работает над согласованием новых точек для разведения сил. Суббота, 11.04.2020 Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак выразил обеспокоенность усилением обстрелов украинских позиций со стороны боевиков и заверил, что украинская сторона на заседаниях ТКГ постоянно ставит вопрос о невыполнении договоренностей.
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Срочно, срочно разведение - что бы полицаи и свинособаки не "обиделись"!
Пусть убивают - лишь бы были довольны и лишь бы желание мира (руцкага мыры) в их глазах не гасло для нашего Зебила!
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Царство небесное погибшему ! Раненым героям выздоровления! Зато Ермак обеспокоен.
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Вот и славно, трам-пам-пам
если не соврали что быспрятать

Один захисник України загинув і одного поранено унаслідок обстрілу на Луганщині, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 3427
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Президент Украины с руками в карманах играет в бильярд на могиле защитников страны.

Один захисник України загинув і одного поранено унаслідок обстрілу на Луганщині, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 318
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Быдло, оно и с ксивой преЗедента - быдло!
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Швидшого одужання нашому захиснику, смерті і важких поранень ворогам!

Один захисник України загинув і одного поранено унаслідок обстрілу на Луганщині, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 2183

Один захисник України загинув і одного поранено унаслідок обстрілу на Луганщині, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 2955
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Главнае пиристать стрилять и падальше ат границы атвисти вайска.
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А гавнопрезидент еще больше хочет миру
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На его месте должен был быть гавнокомандующий!!!!
Почему лучшие люди погибают, а всякое дерьмо - только п.и.дит и продает эту самую Украину, за которую погибают лучшие люди!!!!!??????
Ненавижу зебилов!!!!
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Кокой трудоголик у нас ПреЗе!
За 10часов он пообщался с президентом Кореи,
премьерном Италии,
возложил цветы в Киеве,
посетил госпиталь,
линию фронта,
возложил цветы к памятнику погибшим,
и выдал военную тайну в Бердянске.
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Патриёты при Порошенко - предатель Порошенко не даёт освободить и зачистить Донецк! Патриёты при Зеленскам - герой Зеленскай правильно все делает.
Нужно отступать!
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Зеленский: "Рад, что разведение сил помогло уменьшить обстрелы. Мы видим результат. Мы работаем над тем, чтобы согласовать новые участки и чтобы на земле Донбасса воцарился мир"
За весь 2019 - 111 погибших,
на 10 апреля 2020 - уже 44.
Мы тоже видим результат, тварь.
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Та шо твориться ? Опять не выполняют договоренности ? Никогда такого не было и опять.... Пожурить надо шалунов. Ить подрывают рейтинг миротворца... Может обратиться в Лигу сексуальных реформ или пожаловаться Сивухе ? Не к добру это...
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С днем космонавтики ! Там наша доля Украины.

Один захисник України загинув і одного поранено унаслідок обстрілу на Луганщині, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 6993
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Так только Зеклоун только побывал там и сказал, что все ок. А тут такие новости, непорядок.
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