 Один защитник Украины погиб и один ранен в результате обстрела на Луганщине, - штаб ООС

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу командования операции Объединенных сил.
"Несмотря на большой христианский праздник — Вербное воскресенье, враг открыл огонь из ручных противотанковых гранатометов по позициям подразделений Объединенных сил, что на Луганщине. К сожалению, в результате обстрела Украина потеряла одного своего мужественного защитника, еще один воин получил боевое поражение", — сказано в сообщении.
В командовании ООС выразили глубокие соболезнования родным и близким погибшего героя.
"Коварные действия оккупантов не останутся безнаказанными. За свои преступные действия враг понесет заслуженное наказание", — добавили в штабе.
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..Царство Небесне!
Перша лінія Ізюмського фронту +
А все тому що там немає бронеплит. А немає їх - бо вони важкі. А він не любить коли важко. Я вже не кажу про шеврон 72-ки. Постановочне фото. Постановочний президент.
11 АПРЕЛЯ 18:03 "Я рад, что разведение сил помогло уменьшить обстрелы, - Зеленский." Президент отметил, что рад снижению количества обстрелов и добавил, что видит заметный результат. Он заявил, что его команда работает над согласованием новых точек для разведения сил. Суббота, 11.04.2020 Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак выразил обеспокоенность усилением обстрелов украинских позиций со стороны боевиков и заверил, что украинская сторона на заседаниях ТКГ постоянно ставит вопрос о невыполнении договоренностей.
Пусть убивают - лишь бы были довольны и лишь бы желание мира (руцкага мыры) в их глазах не гасло для нашего Зебила!
если не соврали что быспрятать
Почему лучшие люди погибают, а всякое дерьмо - только п.и.дит и продает эту самую Украину, за которую погибают лучшие люди!!!!!??????
Ненавижу зебилов!!!!
За 10часов он пообщался с президентом Кореи,
премьерном Италии,
возложил цветы в Киеве,
посетил госпиталь,
линию фронта,
возложил цветы к памятнику погибшим,
и выдал военную тайну в Бердянске.
Нужно отступать!
За весь 2019 - 111 погибших,
на 10 апреля 2020 - уже 44.
Мы тоже видим результат, тварь.