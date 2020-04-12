 В ВСУ 18 случаев заболевания COVID-19, 1 человек умер и 1 выздоровел, - командование Медсил

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Командование Медицинских сил ВСУ.

"На изоляции (в том числе самоизоляция) — 180 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие 3 суток — 20 человек", — сказано в сообщении.

В командовании Медсил отметили, что люди чаще всего заражаются при встречах с друзьями и родными, с которыми не живут вместе и не общаются ежедневно.

"Не подвергайте себя и свою семью опасности лишними контактами", — призвали в командовании Медсил.

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