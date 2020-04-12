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 В ВСУ 18 случаев заболевания COVID-19, 1 человек умер и 1 выздоровел, - командование Медсил

По состоянию на 7:00 12 апреля в Вооруженных силах Украины зарегистрировано 18 случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Командование Медицинских сил ВСУ.

"На изоляции (в том числе самоизоляция) — 180 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие 3 суток — 20 человек", — сказано в сообщении.

В командовании Медсил отметили, что люди чаще всего заражаются при встречах с друзьями и родными, с которыми не живут вместе и не общаются ежедневно.

"Не подвергайте себя и свою семью опасности лишними контактами", — призвали в командовании Медсил.

Читайтет также: У ВСУ недостаточно индивидуальных средств защиты для обеспечения личного состава, - глава Минобороны Таран

Источник: https://censor.net.ua/n3188461
 
 
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У новосибірському центрі вірусології "Вектор", де 16 вересня 2019 року стався вибух, були штами коронавірусу. Таку заяву в інтерв'ю виданню "ГОРДОН" зробив колишній радянський розвідник, однокурсник президента Росії Володимира Путіна по інституту КДБ Юрій Швець.

"Судячи з усього, вибух на "Векторі" став російським Чорнобилем. Після нього очевидці відчували "запах диму і нечистого повітря". Цілком імовірно, що стався викид в атмосферу штамів коронавірусу і, не виключено, ще якоїсь хріні, про яку ми поки що не знаємо", - сказав він.

Швець не пояснив, чим пахнуть штами коронавірусу, як вони переміщуються в атмосфері і чому це могло становити небезпеку.

До висновку про штучну природу COVID-19 розвідника підштовхнула інформація про те, що в січні 2020 року "Вектор" повідомив про розроблення двох вакцин проти коронавірусу. До березня цей центр залишався єдиним у Росії, який міг офіційно проводити тести на коронавірус.

Однокурсник Путіна Швець: Якщо спецслужби РФ занесли коронавірус в Ухань - це шанс для "наступників" прибрати Путіна, звинувативши його в злодійстві. Читайте повну версію інтерв'ю

Спалах коронавірусної інфекції COVID-19 виник грудні 2019 року в Ухані (Китай). 11 березня Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила поширення коронавірусу пандемією.
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Скоро треба буде заводити окрему статистику для ЗСУ

в Україні - 288 нових випадків
в ЗСУ - 18 випадків
З нашими підрахуями можливо й таке що в ЗСУ буде більше ніж в Україні.
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Армію готують до придушення майдану? Гайки закручені!
https://www.youtube.com/watch?v=b_TTYVnquYI
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Там вже проводяться певні негласні чистки...
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У новосибірському центрі вірусології "Вектор", де 16 вересня 2019 року стався вибух, були штами коронавірусу. Таку заяву в інтерв'ю виданню "ГОРДОН" зробив колишній радянський розвідник, однокурсник президента Росії Володимира Путіна по інституту КДБ Юрій Швець.

"Судячи з усього, вибух на "Векторі" став російським Чорнобилем. Після нього очевидці відчували "запах диму і нечистого повітря". Цілком імовірно, що стався викид в атмосферу штамів коронавірусу і, не виключено, ще якоїсь хріні, про яку ми поки що не знаємо", - сказав він.

Швець не пояснив, чим пахнуть штами коронавірусу, як вони переміщуються в атмосфері і чому це могло становити небезпеку.

До висновку про штучну природу COVID-19 розвідника підштовхнула інформація про те, що в січні 2020 року "Вектор" повідомив про розроблення двох вакцин проти коронавірусу. До березня цей центр залишався єдиним у Росії, який міг офіційно проводити тести на коронавірус.

Однокурсник Путіна Швець: Якщо спецслужби РФ занесли коронавірус в Ухань - це шанс для "наступників" прибрати Путіна, звинувативши його в злодійстві. Читайте повну версію інтерв'ю

Спалах коронавірусної інфекції COVID-19 виник грудні 2019 року в Ухані (Китай). 11 березня Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила поширення коронавірусу пандемією.
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Якщо поцікавилися як відбувався науковий обмін між "Вектором" та інститутом вірусології Уханя після вересня 2019 року, то стане цікавіше!
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У меня сосед по даче тоже что то вонючее жег и дым черный шел.
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Власти нужно каким-то образом оправдать свою преступную деятельность по нарушению Конституции Украины, её законов, прав и свобод украинцев, поэтому я уверен власть цифры нарочито завышает.
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это блин армия, боевые действия, убитые каждый день. там может быть вирус (в теории) - только из-за допросов\захвата пленных кацапов. все остальное - это огромный ***** и диверсия генштаба гавнокомандующего и ко. хотя после Санжар конечно в адекватности кого-либо есть большие сомнения, но бесплатная работа на оккупантов судя по всему тоже идет полным ходом.
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Согласно данным из других стран, то для выздоровления нужно минимум 20 дней... А как в ВСУ мог уже 1 выздороветь, если первый случай дней 10-12 назад был только выявлен?
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