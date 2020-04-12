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 Микрокапли с коронавирусом после кашля и чихания остаются в воздухе более 5 минут, - финские ученые. ВИДЕО

Ученые из Финляндии при помощи суперкомпьютера смоделировали распространение коронавируса в воздухе. Расчеты показали, что вылетающие изо рта и носа зараженного микрокапли остаются в воздухе больше пяти минут и опасны для окружающих.

Предварительные результаты работы представлены в сообщении Университета Аалто — одного из нескольких вузов страны, участвующих в исследовательском проекте, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Проект посвящен изучению распространения микроскопических аэрозольных капель, выброшенных из дыхательных путей заболевшего при кашле, чихании или просто во время разговора. Именно такие капли выступают ключевыми распространителями инфекции Covid-19, и, чтобы точно смоделировать их поведение, к задаче подключились порядка 30 исследователей из Аалто, а также Университета Хельсинки и Финского метеорологического института — вирусологи, инженеры, социологи, специалисты по гидро- и аэродинамике.

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Для точных расчетов и визуализации использовался суперкомпьютер CSC, и в качестве первого этапа работы ученые смоделировали на нем движение воздушных капель человеком, кашляющим в проходе между полками супермаркета. Работа показала, что они остаются в воздухе куда дольше, чем можно было бы ожидать, представляя опасность для остальных покупателей, — больше пяти минут.

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Более того, модель демонстрирует поведение капель размерами менее 20 микрометров. При сухом кашле, характерном для заболевания Covid-19, типичный размер таких частиц не превышает 15 микрометров, благодаря чему они могут оставаться в воздухе еще дольше. Они легко увлекаются и распространяются даже слабыми потоками воздуха, унося в себе новые частицы вируса.

Источник: https://censor.net.ua/n3188460
 
 
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Если, шо нужно быстро научится задерживать дыхание на 5 минут, а лучше на 7-8 чтоб наверняка.
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Тому і маска потрібна. Прювєт всім антимасочникам
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А тим часом китайози поправились від пандемії і поодовжують жрати всяку дрянь...
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Посланец физики, отважный мореход,
Преодолев и горы, и моря.
Влача квадрант средь снега и болот,
Почти что превратившись в лопаря,
Узнал ты после множества потерь,
Что знал Ньютон, не выходя за дверь.

--
Вольтер

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Иметь такого неадекватного беспредельщика как россия под боком, которые наводнили своими танками и буками оккупированные территории, так ещё и неадекватные ковиды любят гулять!

Можно же угомониться и посидеть дома!

Эта информация про то, что 5 минут держится зараза в воздухе ужасна. То есть ты можешь пройти пустое место и заразиться. Это звиздец.
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вот такие то дела....это не РАСКРУЧЕННЫЙ ДОКТОР КОМАРОВСКИЙ РАССКАЗЫВАЕТ И ДРУГИЕ НАШИ НЕДОПРОХВЕСОРА ЧТО МОЖНО ХОДИТЬ БЕЗ МАСОК ЧТО В МАСКАХ ЕЩЁ ОПАСНЕЕ .А ОНО ОН КАК...ИДЁШЬ СЕБЕ ПО УЛИЦЕ НА ДИСТАНЦИИ С ВЕТЕРКОМ МИМО КТО ТО КАШЛЯНУЛ ЧИХАНУЛ А ТУТ ПРОХОЖИЕ И ВДЫХАЮТ... каждый новые доказательства и проверки открытия...а такие как комаровские ********* и другие что они понимают вообще в современной медицине без западной техники. открытий и знаний...?
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Кароче, базари, де краплі здуває вітром, закрили, а магазини працюють. *********.
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Наверное правильно что перед Пасхой нагнетают. Додиков которые собрались в церковь еще не мало!
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а где сравнение с вариантом в маске ?
радуцкий с зеленским запретили ?
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