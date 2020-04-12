 Микрокапли с коронавирусом после кашля и чихания остаются в воздухе более 5 минут, - финские ученые. ВИДЕО

Предварительные результаты работы представлены в сообщении Университета Аалто — одного из нескольких вузов страны, участвующих в исследовательском проекте, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Проект посвящен изучению распространения микроскопических аэрозольных капель, выброшенных из дыхательных путей заболевшего при кашле, чихании или просто во время разговора. Именно такие капли выступают ключевыми распространителями инфекции Covid-19, и, чтобы точно смоделировать их поведение, к задаче подключились порядка 30 исследователей из Аалто, а также Университета Хельсинки и Финского метеорологического института — вирусологи, инженеры, социологи, специалисты по гидро- и аэродинамике.

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Для точных расчетов и визуализации использовался суперкомпьютер CSC, и в качестве первого этапа работы ученые смоделировали на нем движение воздушных капель человеком, кашляющим в проходе между полками супермаркета. Работа показала, что они остаются в воздухе куда дольше, чем можно было бы ожидать, представляя опасность для остальных покупателей, — больше пяти минут.

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Более того, модель демонстрирует поведение капель размерами менее 20 микрометров. При сухом кашле, характерном для заболевания Covid-19, типичный размер таких частиц не превышает 15 микрометров, благодаря чему они могут оставаться в воздухе еще дольше. Они легко увлекаются и распространяются даже слабыми потоками воздуха, унося в себе новые частицы вируса.