 Динамика заболевания COVID-19 позволяет системе справиться с нагрузкой, - Ляшко

Об этом заявил на брифинге главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ.

"В настоящее время введенные нами меры – и карантин, и подготовка учреждений здравоохранения – показывают, что в такой динамике, которая сегодня есть по количеству случаев коронавирусной болезни, а также других пневмоний вирусного и бактериального генезиса, позволяет нам справляться с нагрузкой на систему здравоохранения", — сказал он.

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При этом Ляшко, отвечая на вопрос о том, когда в Украине может быть пик эпидемии, сказал: "Я не хочу никого вводить в обманчивое ощущение безопасности – все зависит исключительно от украинцев".

Он отметил, что карантин был введен преждевременно с целью предупредить увеличение количества больных, которые могут заболеть одновременно коронавирусной болезнью.

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"Поэтому мы делаем все возможное для того, чтобы пик эпидемии был небольшим и как можно больше продлен во времени с целью уменьшения количества людей, которым понадобятся одновременно проведение реанимационных мероприятий", — сказал главный санврач.