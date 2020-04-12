 Динамика заболевания COVID-19 позволяет системе справиться с нагрузкой, - Ляшко

Об этом заявил на брифинге главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ.
"В настоящее время введенные нами меры – и карантин, и подготовка учреждений здравоохранения – показывают, что в такой динамике, которая сегодня есть по количеству случаев коронавирусной болезни, а также других пневмоний вирусного и бактериального генезиса, позволяет нам справляться с нагрузкой на систему здравоохранения", — сказал он.
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При этом Ляшко, отвечая на вопрос о том, когда в Украине может быть пик эпидемии, сказал: "Я не хочу никого вводить в обманчивое ощущение безопасности – все зависит исключительно от украинцев".
Он отметил, что карантин был введен преждевременно с целью предупредить увеличение количества больных, которые могут заболеть одновременно коронавирусной болезнью.
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"Поэтому мы делаем все возможное для того, чтобы пик эпидемии был небольшим и как можно больше продлен во времени с целью уменьшения количества людей, которым понадобятся одновременно проведение реанимационных мероприятий", — сказал главный санврач.
РОЗПОРЯДЖЕННЯ КМУ від 08 квітня 2020 р. № 390-р
"На виконаннУказу Президента України від 31 січня 2020 р. № 32 "Про надання гуманітарної допомоги Республіці Албанія" виділити Міністерству закордонних справ 10 млн. гривень для надання гуманітарної допомоги Республіці Албанія."
Они ведь великие эксперДы
Почитайте, что писали на эту тему в конце 18 в:
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Едва появился он здесь, как объявил
открытую войну зайцам и набрал многочисленную армию псов; наблюдая
пользу поселян, хотел он истребить весь заячий род и сдержал свое слово.
Правда, многие из строптивых его крестьян кричали, что они бы лучше
хотели кормить зайцев, нежели бесчисленное множество псов и тунеядливую
шайку охотников; что им милее было в хлебе своем встретить зайца, нежели
полсотни лошадей и вдвое более того собак; но герой наш, умея кстати и к
месту пересечь сих рассказчиков, укротил их роптания и продолжал
непримиримую ненависть к зайцам, как Аннибал к римлянам. А чтобы вернее
их выжить, то вырубил и продал свои леса, а крестьян привел в такое
состояние, что им нечем было засевать поля. С каким внутренним
удовольствием герой наш выезжал тогда на поля и находил их так чистыми,
как скатерть, не тревожась сомнением, чтобы где мог скрыться заяц. В три
года обрил он так чисто свои земли, что неустрашимейшие зайцы могли в
них искать одной только голодной смерти. «Скажи, - спрашивал у него
некто, - не лучше на землях своих видеть тысячу сытых зайцев, нежели
пять тысяч голодных крестьян, и не смешон ли тот, кто зажжет свой дом,
желая выжить из него тараканов?» - «Молчи только, - отвечал наш герой, -
я сам знаю, что моим крестьянам есть нечего, но еще лет пять, и зайцы
позабудут мои земли: они будут бегать их, как песчаной степи. А тут-то я
и обману весь этот род трусливых грабителей, восстановя прежний порядок
и изобилие».
Какой редкий ум, милостивые государи! Имел ли кто когда-нибудь
такое великое и смелое предприятие? Нерон зажег великолепный Рим, чтобы
истребить небольшую кучку христиан. Юлий побил множество сограждан
своих, желая уронить вредную для них власть Помпея, Александр прошел с
мечом через многие государства, побил и разорил тысячи народов, кажется
для того, чтобы вымочить свои сапоги в приливе океана и после пощеголять
этим дома; но все эти намерения и труды не входят в сравнение с
подвигами нашего героя. Те морили людей, дабы приобрести славу, а он
морил их для того, чтобы истребить зайцев. Но судьба, завидующая великим
делам, не дала совершить ему своего намерения, подобно как множество
других героев, которые, захватя себе дел тысячи на две лет, умирали на
первом или на втором году своего предприятия.
Йде свідоме маніпулювання статистикою.
А у нас "меньше" смертей от вируса, потому что их никто не диагностирует. Тестов нет!
Что такое 30 человек умерло от кароновируса в этом числе? Здесь и доказывать не нужно - просто глянуть статистику
І воно буде, бо на носі Пасха і РПЦ в Україні не збирається проводи якісь запобіжні заходи. А це значить, що мінімум 2 тижні після Святого Воскресіння треба буде зберігати карантин... Мінімум!!! Чекаємо та спостерігаємо
хорошейподготовке (распиаренной готовности) к пандемии... не понятно где деваются сотни и тысячи закупаемых или доставленных благотворительно средств защиты медперсонала...