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 Общество
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 Динамика заболевания COVID-19 позволяет системе справиться с нагрузкой, - Ляшко

Благодаря раннему введению карантина и усилиям по подготовке медучреждений к наплыву пациентов с коронавирусом медицинская система пока справляется с нагрузкой.

Об этом заявил на брифинге главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ.

"В настоящее время введенные нами меры – и карантин, и подготовка учреждений здравоохранения – показывают, что в такой динамике, которая сегодня есть по количеству случаев коронавирусной болезни, а также других пневмоний вирусного и бактериального генезиса, позволяет нам справляться с нагрузкой на систему здравоохранения", — сказал он.

Читайте на Цензор.НЕТ: На утро 12 апреля зафиксировано 266 новых случаев COVID-19 в Украине, всего - 2777, умерли 83 человека, 89 - выздоровели, - Минздрав

При этом Ляшко, отвечая на вопрос о том, когда в Украине может быть пик эпидемии, сказал: "Я не хочу никого вводить в обманчивое ощущение безопасности – все зависит исключительно от украинцев".

Он отметил, что карантин был введен преждевременно с целью предупредить увеличение количества больных, которые могут заболеть одновременно коронавирусной болезнью.

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"Поэтому мы делаем все возможное для того, чтобы пик эпидемии был небольшим и как можно больше продлен во времени с целью уменьшения количества людей, которым понадобятся одновременно проведение реанимационных мероприятий", — сказал главный санврач.

Источник: https://censor.net.ua/n3188458
 
   
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Пока боремся с проблемами, люди сидят без работы денег нет 10 миллионов из наших карманов дарят Албании.
РОЗПОРЯДЖЕННЯ КМУ від 08 квітня 2020 р. № 390-р
"На виконаннУказу Президента України від 31 січня 2020 р. № 32 "Про надання гуманітарної допомоги Республіці Албанія" виділити Міністерству закордонних справ 10 млн. гривень для надання гуманітарної допомоги Республіці Албанія."
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Розкажи краще,як санлікар,коли ми подолали епідпоріг.
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Но сейчас набегут порохоботы и скажут, что ты плох а не врач!
Они ведь великие эксперДы Динамика заболевания COVID-19 позволяет системе справиться с нагрузкой, - Ляшко - Цензор.НЕТ 7414
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Головне, щоб сам Ляшко зробив тобі хірургічну операцію, що він вчив раніше. Якщо він забув як це робити, то він посилає підручник з хірургії під час твоєї операції🤩
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Кого-то спасаем. Кого-то убиваем. И закладываем мину под будущее... Но второе не считается.

Почитайте, что писали на эту тему в конце 18 в:
---
Едва появился он здесь, как объявил
открытую войну зайцам и набрал многочисленную армию псов; наблюдая
пользу поселян, хотел он истребить весь заячий род и сдержал свое слово.
Правда, многие из строптивых его крестьян кричали, что они бы лучше
хотели кормить зайцев, нежели бесчисленное множество псов и тунеядливую
шайку охотников; что им милее было в хлебе своем встретить зайца, нежели
полсотни лошадей и вдвое более того собак; но герой наш, умея кстати и к
месту пересечь сих рассказчиков, укротил их роптания и продолжал
непримиримую ненависть к зайцам, как Аннибал к римлянам. А чтобы вернее
их выжить, то вырубил и продал свои леса, а крестьян привел в такое
состояние, что им нечем было засевать поля. С каким внутренним
удовольствием герой наш выезжал тогда на поля и находил их так чистыми,
как скатерть, не тревожась сомнением, чтобы где мог скрыться заяц. В три
года обрил он так чисто свои земли, что неустрашимейшие зайцы могли в
них искать одной только голодной смерти. «Скажи, - спрашивал у него
некто, - не лучше на землях своих видеть тысячу сытых зайцев, нежели
пять тысяч голодных крестьян, и не смешон ли тот, кто зажжет свой дом,
желая выжить из него тараканов?» - «Молчи только, - отвечал наш герой, -
я сам знаю, что моим крестьянам есть нечего, но еще лет пять, и зайцы
позабудут мои земли: они будут бегать их, как песчаной степи. А тут-то я
и обману весь этот род трусливых грабителей, восстановя прежний порядок
и изобилие».

Какой редкий ум, милостивые государи! Имел ли кто когда-нибудь
такое великое и смелое предприятие? Нерон зажег великолепный Рим, чтобы
истребить небольшую кучку христиан. Юлий побил множество сограждан
своих, желая уронить вредную для них власть Помпея, Александр прошел с
мечом через многие государства, побил и разорил тысячи народов, кажется
для того, чтобы вымочить свои сапоги в приливе океана и после пощеголять
этим дома; но все эти намерения и труды не входят в сравнение с
подвигами нашего героя. Те морили людей, дабы приобрести славу, а он
морил их для того, чтобы истребить зайцев. Но судьба, завидующая великим
делам, не дала совершить ему своего намерения, подобно как множество
других героев, которые, захватя себе дел тысячи на две лет, умирали на
первом или на втором году своего предприятия.
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Дайте по голові цьому Ляшку, бо після його слів медицина може не справитися з короновірусом.
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вы динамику увольнения медперсонала покажите я от знакомых слышу все бегут и увольняются .соседка пришла 2 месяца в хирургии проработала уволилась получила 3350 грн в месяц пошла в китайский блошиный супермаркет там от 5000 грн ....в реале узнал что полисменам добавили зарплату в тот момент когда нужны не менты а врачи ...я был против Порошенка из за его множества упоротых позиций алочных и упоротых как -пойди поставь свечку впротивовес коррупции но Зеленский еще тупеее чем Порошенко ...всем нравилась фраза Шарикова П.П.-взять все и поделить и она звучала с телика нормально я так понял
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Зе постійно обманюють! Треба дати йому ще попрацювати!
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Треба показувати кількість нових реальних тестувань, а не тих, які робляться кожного дня депутатам та міністрам.
Йде свідоме маніпулювання статистикою.
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Кого ты лечишь, Ляшко ? В Украине в день умирает почти в два раза больше людей, по сравнению с той же Испанией, где населения больше и в статистику включены смерти от коронавируса...
А у нас "меньше" смертей от вируса, потому что их никто не диагностирует. Тестов нет!
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У тебя есть какие то неоспоримые доказательства ?
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В месяц умирает от 55 до 62 тыс человек (статистика взята из википедии).
Что такое 30 человек умерло от кароновируса в этом числе? Здесь и доказывать не нужно - просто глянуть статистику
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на сегодня не 30 а 83 из них 90% имели другие тяжелые болезни
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НЕХАЙ В ТРАВНІ ПОСМІЄТЬСЯ З СВОЄЇ КВІТНЕВОЇ ЗАЯВИ А В ЧЕРВНІ ХАЙ ПОЗАЗДРИТЬ СИТУАЦІЇ В ТРАВНІ. БЕРІТЬ ГРАФІК ЄВРОПИ АБО США І ДИВІТЬСЯ ЩО ТАМ РОБИТЬСЯ.МИ ЙДЕМ З ЗАТРИМКОЮ РОЗВИТКУ СИТУАЦІЇ 2-3 ТИЖНІ.ЗАТРИМКА РОЗВИТКУ МЕДИЦИНИ-ДЕСЯТИЛІТТЯ.
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На початку березня уряд казав, що лікарні готові до епідемії, але судячи по кількості хворих лікарів - то була брехня...А якщо врахувати ту кількість "врятованих" з-за кордону, на яких не санжарились (тобто не ізолювали на 2 тижні), то чекаємо повідомлення про подовження карантину.
І воно буде, бо на носі Пасха і РПЦ в Україні не збирається проводи якісь запобіжні заходи. А це значить, що мінімум 2 тижні після Святого Воскресіння треба буде зберігати карантин... Мінімум!!! Чекаємо та спостерігаємо
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динамика заболевания и самоизоляции врачей не позволяет вам говорить о хорошей подготовке (распиаренной готовности) к пандемии... не понятно где деваются сотни и тысячи закупаемых или доставленных благотворительно средств защиты медперсонала...
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так система вааще лехко справится с нагрузкой, если люди будут в самоизоляции просто умирать дома, в ожидании предписанных алгоритмами тестов и медицинской помощи.
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Не верьте мразям,мало того что продают тесты которые бесплатные во всем мире, так еще и развозят больных по всей Украине на "лечение" в те регионы где нет вспышки,для того чтоб распространить заразу
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Этот вирус - афера, придуманная для того, чтобы такие вот ляшки могли красоваться перед камерами, открывать-закрывать рынки, упиваясь своим санитарным величием, и получать 200-300-процентные надбавки к жалованью.
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динамика, как по мне, говорит о прямо обратном
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Все пишут, что мир после корововируса изменится - это вряд ли, ибо человек не изменился с первобытнообщинного строя - таким же и остался, только сейчас он завёрнут в яркую обёртку цивилизации. Но подход к медицине в Украине должен измениться кардинально. Медицина в Украине должна стать индустрией, только государственной и стать бесплатной. Только так. Любая другая медицина будет антинародной.
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З вами усе в порядку? Ви проголосували за тих, хто знищує медицину. Відповідний результат ви і отримаєте.
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"карантин был введён преждевременно" , но для компенсации это мудрой меры быстренько завезли 500 тысяч потенциально больных. И продолжают...
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