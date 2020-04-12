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 Происшествия, Общество
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Все про:Одесская область (1970) прокуратура (3918) смерть (6632)

 Полиция расследует смерть женщины на Одесчине, которую скорая 2,5 часа везла в больницу

Сотрудники Подольского отдела полиции Одесской области расследуют обстоятельства смерти 52-летней женщины, которую реанимобиль вез в больницу в течение 2,5 часов, при том что расстояние до медучреждения составляло 55 километров.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской облпрокуратуры, передает Цензор.НЕТ.

"Прокуратура Одесской области взяла на контроль состояние досудебного расследования в уголовном производстве по факту смерти жительницы Захаровского района в Подольской больнице. Установлено, что женщина 1967 года умерла в инфекционном отделении медучреждения Подольска. В ходе проведения расследования правоохранители проверят качество выполнения профессиональных обязанностей медицинскими работниками", - говорится в сообщении.

Отмечается, что досудебное расследование осуществляют следователи Подольского отдела полиции по признакам ч. 1 ст. 140 (ненадлежащее исполнение медработником профессиональных обязанностей, повлекшее тяжкие последствия для больного) Уголовного кодекса Украины.

Ныне в уголовном производстве проводятся первоочередные следственные действия, после проведения которых будет решен вопрос об объявлении виновным лицам о подозрении.

По предварительному диагнозу, пациентка умерла в результате бактериальной пневмонии.

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Ранее местные СМИ сообщали, что в опорную больницу в Подольске с большим трудом доставили женщину с пневмонией из села Захаровка. Ее везли 2,5 часа, при этом расстояние составило всего 55 км.

"Отключился аппарат на середине дороги. Ехал 2,5 часа 55 км дороги. Это не помощь. На 25 минут быстрее в Одессу, чем в Подольск", - рассказал главврач Захарьевской ЦРБ во время совещания в Одесской ОГА.

Источник: https://censor.net.ua/n3188457
 
 
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Народ ловите прикол на 10 миллионов из наших карманов.

РОЗПОРЯДЖЕННЯ КМУ від 08 квітня 2020 р. № 390-р

"На виконаннУказу Президента України від 31 січня 2020 р. № 32 "Про надання гуманітарної допомоги Республіці Албанія" виділити Міністерству закордонних справ 10 млн. гривень для надання гуманітарної допомоги Республіці Албанія."
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Нормальная Европейская Солидарность в парламенте Украины. А это долбое..зм в условиях нехватки денег в бюджете
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Я не о партии.
Я о человеческих взаимоотношениях.
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Я понимаю о чем вы. Украина не та страна, которая может заниматься такой благотворительностью, в условиях когда у нас самих мягко говоря не очень хорошая ситуация
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С какой целью, тогда, так партию назвали?
Было нормальное честное название БПП.
А теперь?
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Юрий Бутусов очень хорошо пояснил смысл этой помощи и с ним сложно не согласится
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твой уровень интеллекта не позволяет тебя понять некоторые вещи
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Потому что при зеленой плесени за все надо платить. И да. При Порохе такого беспредела не было!
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Там дороги нет,вот и вся реальность,увы....Страна в СМАРТФОНЕ !!!!
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а почему ей не оказали медицинскую помощь раньше, а забрали в больницу только тогда, когда у неё уже не было шансов? по алгоритму убеждали её, шо всё само пройдёт, тестов никаких не надо и главное оставаться дома?
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Возможно, она не обращалась , лечилась дома ромашкой
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это не те случайно которые по 1тыс пенсам у которых 1670 пенсии? не дали до сих пор
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Ну так пенсионеры эти деньги просто проедят, а так это акт международной помощи.
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пневмония - ковид? теперь еще и скорые проверять было бы че....
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22 км/ч. Аппарат отключился/больная умерла. Вот цена коррупции при строительстве/ремонте дорог.
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Это уже не реанимация, а что-то другое. Реанимрбиль это?
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Ну, если свои должностные полномочия из рук вон плохо исполняют все государственные структуры, начиная от забыченного сельсовета заканчивая офисами президента, генпрокурора, парламента, правительства etc, то чего мы хотим от какого-то фельдшера и водителя "скорой"?
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бактеріальна пневмонія це не ковід, ковід вірусної природи, тож, є багато видів пневмонії. Але везти хвору 2 з половиною години, це вже за межею. Навіщо така швидка, та ще й реанімобіль. Стан нашої медицини це суцільний жах. Як і всього іншого, між тим.
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Ндааа... а Ляшко говорит шо справимся...
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