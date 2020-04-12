 Полиция на Одесчине расследует смерть женщины, которую скорая 2,5 часа везла в больницу

Об этом сообщает пресс-служба Одесской облпрокуратуры, передает Цензор.НЕТ.
"Прокуратура Одесской области взяла на контроль состояние досудебного расследования в уголовном производстве по факту смерти жительницы Захаровского района в Подольской больнице. Установлено, что женщина 1967 года умерла в инфекционном отделении медучреждения Подольска. В ходе проведения расследования правоохранители проверят качество выполнения профессиональных обязанностей медицинскими работниками", - говорится в сообщении.
Отмечается, что досудебное расследование осуществляют следователи Подольского отдела полиции по признакам ч. 1 ст. 140 (ненадлежащее исполнение медработником профессиональных обязанностей, повлекшее тяжкие последствия для больного) Уголовного кодекса Украины.
Ныне в уголовном производстве проводятся первоочередные следственные действия, после проведения которых будет решен вопрос об объявлении виновным лицам о подозрении.
По предварительному диагнозу, пациентка умерла в результате бактериальной пневмонии.
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Ранее местные СМИ сообщали, что в опорную больницу в Подольске с большим трудом доставили женщину с пневмонией из села Захаровка. Ее везли 2,5 часа, при этом расстояние составило всего 55 км.
"Отключился аппарат на середине дороги. Ехал 2,5 часа 55 км дороги. Это не помощь. На 25 минут быстрее в Одессу, чем в Подольск", - рассказал главврач Захарьевской ЦРБ во время совещания в Одесской ОГА.
РОЗПОРЯДЖЕННЯ КМУ від 08 квітня 2020 р. № 390-р
"На виконаннУказу Президента України від 31 січня 2020 р. № 32 "Про надання гуманітарної допомоги Республіці Албанія" виділити Міністерству закордонних справ 10 млн. гривень для надання гуманітарної допомоги Республіці Албанія."
Я о человеческих взаимоотношениях.
Было нормальное честное название БПП.
А теперь?
"По предварительному диагнозу, пациентка умерла в результате бактериальной пневмонии"
Источник: https://censor.net.ua/n3188457
Бактериальной пневмонии, бактериальной.
Можно в гугле "проехаться" от Захаровки до Подольска. Не хуже и не лучше, чем везде.
Вона там дійсно дуже погана.
А те, що в нас медицини немає, та і не було останні десятиріччя, то про це "здогадується" кожен, кому довелось самому, чи родичів лікувати в наших мед.закладах. Красномовне порівняння в статті українського медика, який потрапив до лікарень Італії.. Вражає цей матеріал просто !! Ми запізнились десь на півсторіччя.
Причина проста как колобок. По инструкции смерть в больницывают на скорую, если время до ее наступления МЕНЬШЕ ЧАСА с момент поступления. Вот в больничке и приплюсовали время на скорую. Скажем, поступила в 14:00, а умерла в 17:00. Так они и записали в справке, что поступила в 16:00. И в журнале поступлений переправили. А скорая довезла нормально. Не зали, бедняги, что заява от родственников будет и менты копать начнут.
А дороги там - это я для "специалистов во всем" - можно посмотреть вот тут, например https://www.google.com/maps/@47.6855319,29.5625574,3a,75y,347.94h,84.69t/data=!3m6!1e1!3m4!1s8Le-I-26g3iHUdm3hBWpYw!2e0!7i13312!8i6656
Не хуже и не лучше, чем везде.
А ведёшь себя, как кацап - ты, особенно хамский сленг и маты...
Відрізок Балта-Подільск тут, і не забуваємо, що це старі зьомки:
А главврач там на совещании нес пургу "про дорогу", поскольку приписали на пару часов позже поступление. Из-за этого смерть засчитывают не на стационар, а на скорую. Я там выше уже об этом написал. Главврача того, что брешет, что в Одессу быстрее судить за подделку документов и все прочее надо. Аж писчит как надо. Развелось функционеров от медицины, которые только бюджет пилить могут не счесть.
Красные костюмы на медиках видите ? Как думаете, за чей счёт приобретены ? Две недели назад узнал от одного из детей работника этой самой Подольской скорой помощи, что эти костюмы и детали для скорых работники приобретают за свои кровные....ось така херня малята....все 146 реформ потужно продолжаются. Вымрем как мамонты с такой
медхренпомощью.