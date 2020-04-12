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Все про:Одесская область (1970) прокуратура (3918) смерть (6632)

 Полиция на Одесчине расследует смерть женщины, которую скорая 2,5 часа везла в больницу

Сотрудники Подольского отдела полиции Одесской области расследуют обстоятельства смерти 52-летней женщины, которую реанимобиль вез в больницу в течение 2,5 часов, при том что расстояние до медучреждения составляло 55 километров.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской облпрокуратуры, передает Цензор.НЕТ.

"Прокуратура Одесской области взяла на контроль состояние досудебного расследования в уголовном производстве по факту смерти жительницы Захаровского района в Подольской больнице. Установлено, что женщина 1967 года умерла в инфекционном отделении медучреждения Подольска. В ходе проведения расследования правоохранители проверят качество выполнения профессиональных обязанностей медицинскими работниками", - говорится в сообщении.

Отмечается, что досудебное расследование осуществляют следователи Подольского отдела полиции по признакам ч. 1 ст. 140 (ненадлежащее исполнение медработником профессиональных обязанностей, повлекшее тяжкие последствия для больного) Уголовного кодекса Украины.

Ныне в уголовном производстве проводятся первоочередные следственные действия, после проведения которых будет решен вопрос об объявлении виновным лицам о подозрении.

По предварительному диагнозу, пациентка умерла в результате бактериальной пневмонии.

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Ранее местные СМИ сообщали, что в опорную больницу в Подольске с большим трудом доставили женщину с пневмонией из села Захаровка. Ее везли 2,5 часа, при этом расстояние составило всего 55 км.

"Отключился аппарат на середине дороги. Ехал 2,5 часа 55 км дороги. Это не помощь. На 25 минут быстрее в Одессу, чем в Подольск", - рассказал главврач Захарьевской ЦРБ во время совещания в Одесской ОГА.

Источник: https://censor.net.ua/n3188457
 
 
 Топ комментарии
 
Народ ловите прикол на 10 миллионов из наших карманов.

РОЗПОРЯДЖЕННЯ КМУ від 08 квітня 2020 р. № 390-р

"На виконаннУказу Президента України від 31 січня 2020 р. № 32 "Про надання гуманітарної допомоги Республіці Албанія" виділити Міністерству закордонних справ 10 млн. гривень для надання гуманітарної допомоги Республіці Албанія."
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Там дороги нет,вот и вся реальность,увы....Страна в СМАРТФОНЕ !!!!
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Я понимаю о чем вы. Украина не та страна, которая может заниматься такой благотворительностью, в условиях когда у нас самих мягко говоря не очень хорошая ситуация
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Народ ловите прикол на 10 миллионов из наших карманов.

РОЗПОРЯДЖЕННЯ КМУ від 08 квітня 2020 р. № 390-р

"На виконаннУказу Президента України від 31 січня 2020 р. № 32 "Про надання гуманітарної допомоги Республіці Албанія" виділити Міністерству закордонних справ 10 млн. гривень для надання гуманітарної допомоги Республіці Албанія."
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Нормальная Европейская Солидарность в парламенте Украины. А это долбое..зм в условиях нехватки денег в бюджете
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Я не о партии.
Я о человеческих взаимоотношениях.
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Я понимаю о чем вы. Украина не та страна, которая может заниматься такой благотворительностью, в условиях когда у нас самих мягко говоря не очень хорошая ситуация
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С какой целью, тогда, так партию назвали?
Было нормальное честное название БПП.
А теперь?
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А как расшифровывается эта аббревиатура? банда пьяного пердуна?
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Юрий Бутусов очень хорошо пояснил смысл этой помощи и с ним сложно не согласится
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твой уровень интеллекта не позволяет тебя понять некоторые вещи
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Албании-это не прикол! А вот помощь Италии-это даже не прикол,а хз что!
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Потому что при зеленой плесени за все надо платить. И да. При Порохе такого беспредела не было!
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Раньше сыр был бесплатным? Полиция расследует смерть женщины на Одесчине, которую скорая 2,5 часа везла в больницу - Цензор.НЕТ 6849
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Там дороги нет,вот и вся реальность,увы....Страна в СМАРТФОНЕ !!!!
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Ездил, где почти нет асфальта ( т.е. три колеса полюбому в ямы) 62 км за 1 час 40 мин. Объезд был по средненькой дороге за то же время, но на 25 км больше
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а почему ей не оказали медицинскую помощь раньше, а забрали в больницу только тогда, когда у неё уже не было шансов? по алгоритму убеждали её, шо всё само пройдёт, тестов никаких не надо и главное оставаться дома?
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Возможно, она не обращалась , лечилась дома ромашкой
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вполне вероятно. во первых это ментальность воспитанная совком, не идти в больницу если плохо себя в чём то почувствовал, а во вторых ,- именно к этому не только призывают ляшки&K°, но и всячески препятствуют своими "алгоритмами" своевременному тестированию и выявлению заболевших на ранних стадиях. понятно, все эти случаи идут напрямую в чистые смерти с диагнозом по трупу и никак не портят статистику роста инфицированных. потому и смертность уже сегодня не сравнима со смертностью в других странах. люди винтики, сегодня не только в Украине, но и во всём мире уже тех кому за 50 требуется не так много. ими можно успешно пренебречь. он и тут на цензоре тоже пропагандонов от пенсионного фонда хватает, с призывами, шо это не эпидемия, не верьте им люди, все в церкву и на улицу, заговор закулисья.... звенья одной цепи.
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это не те случайно которые по 1тыс пенсам у которых 1670 пенсии? не дали до сих пор
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Ну так пенсионеры эти деньги просто проедят, а так это акт международной помощи.
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пневмония - ковид? теперь еще и скорые проверять было бы че....
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У Вас, простите, дислексия?
"По предварительному диагнозу, пациентка умерла в результате бактериальной пневмонии"
Источник: https://censor.net.ua/n3188457

Бактериальной пневмонии, бактериальной.
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22 км/ч. Аппарат отключился/больная умерла. Вот цена коррупции при строительстве/ремонте дорог.
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какое строительство, о чём вы говорите, на те дороги ремонтики со времён совка не заезжали, посмотрите в ютюбе дорога Балта-Подольск, так то "цветочки"..
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Спец "про дороги" везде гонит свою пургу. Подозревая, что из Сколково. Типа мышебрат бабло на нас с Вами зарабатывает. И тут ему демонстрирую тамошнюю дорогу, которую он живопишет, как тпима "мЭстный" https://www.google.com/maps/@47.6855319,29.5625574,3a,75y,347.94h,84.69t/data=!3m6!1e1!3m4!1s8Le-I-26g3iHUdm3hBWpYw!2e0!7i13312!8i6656
Можно в гугле "проехаться" от Захаровки до Подольска. Не хуже и не лучше, чем везде.
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а потрахаться сходи на порнохаб.. Поліція розслідує смерть жінки на Одещині, яку швидка 2,5 години везла до лікарні - Цензор.НЕТ 805 где вас таких неадекватов наштамповали ...
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А свои тезисы "про дороги", как я понял, ты объяснять не будешь.
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научись с людьми адекватно разговаривать....
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Тезисы и тему обсуждения ты явно забыл. Скатываешься на советы. Ну так и я тебе дам бесплатный посыл из прошлого - из "страны советов": А не пошОл бы ты в жЕп*пу?
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Цю дорогу зараз якраз ремонтують у рамках "Великого будівництва".
Вона там дійсно дуже погана.
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да сейчас её ремонтируют, а ещё осенью она была полностью в гавно, до Балты ехать 25 км где-то час...
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Это уже не реанимация, а что-то другое. Реанимрбиль это?
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Ну, если свои должностные полномочия из рук вон плохо исполняют все государственные структуры, начиная от забыченного сельсовета заканчивая офисами президента, генпрокурора, парламента, правительства etc, то чего мы хотим от какого-то фельдшера и водителя "скорой"?
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бактеріальна пневмонія це не ковід, ковід вірусної природи, тож, є багато видів пневмонії. Але везти хвору 2 з половиною години, це вже за межею. Навіщо така швидка, та ще й реанімобіль. Стан нашої медицини це суцільний жах. Як і всього іншого, між тим.
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Бактериальная пневмония лечится антибиотиками. Можно было ее спасти точно. Если бы адекватно лечили ещё раньше. Сейчас такое начнёт вылазить, что мы все абалдеем. Наверное, эта пандемия была нужна, чтобы наконец-то узнать, что у нас нет ни медицины , ни людей, которые способны как минимум к себе относится внимательно.
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залежить від того яка стадія захворювання і який відсоток ураженого органу. Люди вмирають від пневмонії будь якої етіології, чи вірусного, чи бактеріального походження.
А те, що в нас медицини немає, та і не було останні десятиріччя, то про це "здогадується" кожен, кому довелось самому, чи родичів лікувати в наших мед.закладах. Красномовне порівняння в статті українського медика, який потрапив до лікарень Італії.. Вражає цей матеріал просто !! Ми запізнились десь на півсторіччя.
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А вы не допускаете мысли, что везли 2,5 часа потому, что быстрее не позволяло состояние дороги и техсостояние автомобиля? На все есть свои причины
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О! Ишшо одна догадливая комментит типа. И все типа знает. И про дороги, и про медицину. Наверное блоХ ведет с "ценными советами" по поводу коронавируса... Ну то такЭ - мокрощелкам, которые даже е*баться не умеют надо же что-то делать. Вот они рот и раскрывают
Причина проста как колобок. По инструкции смерть в больницывают на скорую, если время до ее наступления МЕНЬШЕ ЧАСА с момент поступления. Вот в больничке и приплюсовали время на скорую. Скажем, поступила в 14:00, а умерла в 17:00. Так они и записали в справке, что поступила в 16:00. И в журнале поступлений переправили. А скорая довезла нормально. Не зали, бедняги, что заява от родственников будет и менты копать начнут.
А дороги там - это я для "специалистов во всем" - можно посмотреть вот тут, например https://www.google.com/maps/@47.6855319,29.5625574,3a,75y,347.94h,84.69t/data=!3m6!1e1!3m4!1s8Le-I-26g3iHUdm3hBWpYw!2e0!7i13312!8i6656
Не хуже и не лучше, чем везде.
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И теперь ты мне будешь делать больную голову за дату? Тоже типа местный? С Одессы? А ничего, что я там езжу?
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По энтой дороге в Котовск. Знаешь такой городок?
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А что такое "дорога"? О чем ты? М.б. по теме что-то. Или теле, сержант, за строчку платят? Задавай последний вопрос. Но, не бюойся, я не отключусь. Я просто тебя заданю навечно.
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На Балту я не езжу. Прошу оценить мое терпение в общении с кацапским неадекватом. По теме есть что-то сказать или опять испражняться будешь?
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всё с тобой ясно "медик", слив засчитан ... езди дальше ездун..

А ведёшь себя, как кацап - ты, особенно хамский сленг и маты...
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С тобой, "местным", который не знает без карты, что Фрунзовка - это и есть Захаровка, тоже все ясно. Пожелаю тебе на местном слэнге "***** шастать" (по-кацапски переводится как "пусть тебе будет удача". И шел бы ты критиковал СВОИ дороги. На СВОИ вонючие сайты.
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давай, я к тебе заеду на приём, где ты там такой смелый на Черёмушках или в железнодорожной , "медик" , и ты мне всё это предъявишь при встрече ? ты ж за слова свои отвечаешь ?
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АбиднА кацапченку, что не знал даже где та Захаровка, когда живописал "про дороги". Но он спец и в географии, и в математике, и в истории. Он даже считает, что он сильнее. И по его понятим обидчику надо "дать по роже". Это уровень примерно до 7 класса средней школы развития. Он считает, что медики все слабаки, а он - пралетарЙат и сЦоль зИмли - сильнее. Ибо подспудно чувствует, что если мозгов господь не дал, то пипа мышца крепка. Слышишь, мудень привокзальный, а если я тебе твои фаберже отобью, то будет все норм? Голосок почище станет? Так догда заходи, подлечу. Заодно и за "слив засчитан" и за вонючий базар ответишь. Я, понятно, понимаю, почему ты не спрашиваешь где я. А то, ненароком, действительно идти прийдется. Ау! Что такое "еврейская больница" в Одессе знаешь? Так заходи. Спроси "длинного".
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Если это ко мне, то я указал на дорогу "Фрунзевка-Подольск" возле Новоселовки. Пациентку везли из Захаровки (Фрунзевки) в Подольск. А зачем мне Ваш красивый снимок другой дороги?
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Так, вибачте, помилився. Але те, що Ви показали - це відрізок досить непоганої дороги від траси, яку водії називають "Полтавка", до Подільска, а от від цього перехрестя до Захарівки така дорога, що Гугломобіль навіть не заїзджав на неї - скорш за все тому, що не вважає ОЦЕ дорогою.
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припускаю. Я не знаю, в якому стані дороги. Але чому апарат ШВЛ перестав працювати? Зламався по дорозі? Також припускаю. Та тільки щось мені підказує, що в якому стані наші дороги, в такому ж стані і наша медицина. ((
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чувак , поверь мне, там дороги вообще нет...
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нет ни дорог ни французских вертолетов
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там вчера в Каннах девять человек хотели на отдых приземлиться...
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Ишшо Адин местный долбо*** с темой "про дороги". И с обращением "чувак", что выдает ослое*ба примерно 60 лет. Но на конпки не научился нажимать, потому не знает как ту дорогу посмотреть. Даю пример https://www.google.com/maps/@47.6855319,29.5625574,3a,75y,347.94h,84.69t/data=!3m6!1e1!3m4!1s8Le-I-26g3iHUdm3hBWpYw!2e0!7i13312!8i6656
А главврач там на совещании нес пургу "про дорогу", поскольку приписали на пару часов позже поступление. Из-за этого смерть засчитывают не на стационар, а на скорую. Я там выше уже об этом написал. Главврача того, что брешет, что в Одессу быстрее судить за подделку документов и все прочее надо. Аж писчит как надо. Развелось функционеров от медицины, которые только бюджет пилить могут не счесть.
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мне просто интересно с какого перепуга ты всем ярлыки здесь вешаешь ?
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Я ярлыков не вешаю. Я сам медик и там езжу. И знаю в чем там дело с уголовным разбирательством. И знаю об интересах главврача Подольска и Захаровки. И что приписали время на скорую. Это - на секундочку - тема здешнего разговора и комментов. Посему отрицательно реагирую на срач людей, которые хотят просто опорожниться. Вне зависимости от темы. А вот что ты здесь комментишь?
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я ещё раз повторю вопрос где ты там ездишь ?
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У кацапа есть такой прикол - лишняя хромосома научила, поскольку и с арифметикой сложности дала. Когда ему чего-то объясняешь, то он цепляется за первое попавшееся слово, добавляет к нему наугад что-то из "зачем", "куда", "почему" и т.п. Делает вод что слушает / читает. Это генетическое тавро кацапа. Он так кого угодно уделает. Пример: Буря млогю небо крое, вихри снежные крутя...". К: "Зачем?". Автор: "Ну, буря обычно зимой снег несет". К: "Зачем?". Автор: "Природа такова". К: "Природа?". К: "Ну да. Естестенное течение вещей". К: "Каких вещей?". Автор: "Обыденных". К: "Каких вещей". Ну и так далее Поліція розслідує смерть жінки на Одещині, яку швидка 2,5 години везла до лікарні - Цензор.НЕТ 8513
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Ниже я тебеетил, что в городок Котовк. И спросил - знаешь ли где это? Ты же "местный".
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Я так понимаю, что с "ослое*бом 60 лет" я попал. Так?
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Ндааа... а Ляшко говорит шо справимся...
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государству срать на граждан, там должностя с молотка идут, в оман самолёты летают ...
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А кто вообще в курсе, что дорог (особенно к сёлам) в этом Подольском районе нет вообще ?
Красные костюмы на медиках видите ? Как думаете, за чей счёт приобретены ? Две недели назад узнал от одного из детей работника этой самой Подольской скорой помощи, что эти костюмы и детали для скорых работники приобретают за свои кровные....ось така херня малята....все 146 реформ потужно продолжаются. Вымрем как мамонты с такой медхренпомощью.
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дорог там нет как и моря... хотя городок и сам райончик богатенький ...
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Этот "знаток про дороги" явно спелся по теме еще с одним "местным". Готов спорить, что один из них кацапченок в погонах за компом.
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И что интересно, группа спетых "местных" откровенно понятия не имеет, что Захаровка - это бывашая Фрунзовка (она так у них - кацапов - на картах обозначена). Тыкают мне под нос дорогу Балта-Подольск. Что Подольск - это Котовск - они тоже не знают. Но "местные" и спецы "по дорогам". Усрацца Поліція розслідує смерть жінки на Одещині, яку швидка 2,5 години везла до лікарні - Цензор.НЕТ 1902
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А на дороге Подольск-Ананьев можно снимать фильмы о войне...сейчас нормально стало, процентов 50 грунтовками накатанными можно ехать.
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Было и у нас такое , по дороге никто не ехел, прокатали на обочинах по полосе - стала 4-х полоска))) но только в сухую погоду
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Вопрос, покойная тянула до последнего, как? Не было у них доктора какого и почему не направили на снимок?
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Зато не лечилась у медиков купивших диплом за сало! У крахоборов проклятых! У нарушителей клятвы Хиппократа...Самолечение , зато с достоинством! Поліція розслідує смерть жінки на Одещині, яку швидка 2,5 години везла до лікарні - Цензор.НЕТ 3514
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Да это *****! меня после операции перевозили в Киеве из больницы в больницу 4.5 часа! и после этого еще и с носилок в снег уронили!
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