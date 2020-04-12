 Полиция на Одесчине расследует смерть женщины, которую скорая 2,5 часа везла в больницу

Об этом сообщает пресс-служба Одесской облпрокуратуры, передает Цензор.НЕТ.

"Прокуратура Одесской области взяла на контроль состояние досудебного расследования в уголовном производстве по факту смерти жительницы Захаровского района в Подольской больнице. Установлено, что женщина 1967 года умерла в инфекционном отделении медучреждения Подольска. В ходе проведения расследования правоохранители проверят качество выполнения профессиональных обязанностей медицинскими работниками", - говорится в сообщении.

Отмечается, что досудебное расследование осуществляют следователи Подольского отдела полиции по признакам ч. 1 ст. 140 (ненадлежащее исполнение медработником профессиональных обязанностей, повлекшее тяжкие последствия для больного) Уголовного кодекса Украины.

Ныне в уголовном производстве проводятся первоочередные следственные действия, после проведения которых будет решен вопрос об объявлении виновным лицам о подозрении.

По предварительному диагнозу, пациентка умерла в результате бактериальной пневмонии.

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Ранее местные СМИ сообщали, что в опорную больницу в Подольске с большим трудом доставили женщину с пневмонией из села Захаровка. Ее везли 2,5 часа, при этом расстояние составило всего 55 км.

"Отключился аппарат на середине дороги. Ехал 2,5 часа 55 км дороги. Это не помощь. На 25 минут быстрее в Одессу, чем в Подольск", - рассказал главврач Захарьевской ЦРБ во время совещания в Одесской ОГА.