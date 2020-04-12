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 На утро 12 апреля зафиксировано 266 новых случаев COVID-19 в Украине, всего - 2777, умерли 83 человека, 89 - выздоровели, - Минздрав

В Украине зафиксировано 2777 случая коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 174 случая;
Волынская область - 71 случай;
Днепропетровская область - 58 случаев;
Донецкая область - 11 случаев;
Житомирская область - 74 случая;
Закарпатская область - 82 случая;
Запорожская область - 83 случая;
Ивано-Франковская область - 291 случай;
Кировоградская область - 118 случаев;
м. Киев - 416 случаев;
Киевская область - 159 случаев;
Львовская область - 111 случаев;
Луганская область - 3 случая;
Николаевская область - 2 случая;
Одесская область - 63 случая;
Полтавская область - 25 случаев;
Ривненская область - 119 случаев;
Сумская область - 73 случая;
Тернопольская область - 243 случая;
Харьковская область - 11 случаев;
Херсонская область - 31 случай;
Хмельницкая область - 19 случаев;
Черновицкая область - 432 случая;
Черкасская область - 99 случаев;
Черниговская область - 9 случаев.

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Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 12 апреля 2020 в Центр поступило 657 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 10432 сообщение о подозрении на COVID-19.

Источник: https://censor.net.ua/n3188456
 
 
 Топ комментарии
 
Наверное лаборатории не делают тесты собирая материал от подозрительных на понедельник. Дали будэ
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я краще викладу фото з допомогою від зєлєнського. На утро 12 апреля зафиксировано 266 новых случаев COVID-19 в Украине, всего - 2777, умерли 83 человека, 89 - выздоровели, - Минздрав - Цензор.НЕТ 6202
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У Порохе не тільки "халати" - там
- апарати ШВЛ
- ПЦР-тести
- герметичні захисні костюми
- продовольчі набори.

Поки якийсь гундосий ішак пиляє якісь "ролики" - Справжній Президент рятує країну.
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И все-таки - на выходные новых случаев опять меньше. Нет, я не против, чтобы этот вирус исчез не только на выходные и праздники, но и вообще.
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Наверное лаборатории не делают тесты собирая материал от подозрительных на понедельник. Дали будэ
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Перекройте границу с Россией (будьте благоразумные). Сейчас на свята все заражённые поедут к родичам в Украину. У них только начинается пандемия! На крайний случай всех в обсервацию, независимо от того, украинец он или нет.
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Не поедут,обратно потом в роиссю не выпустят.
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Уже едут. Доезжают до границы, там пересаживаются на машины с украинскими номерами и спокойно проезжают. Скорее всего там на этом уже делают бизнес ( на этих переездах)
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эта статистика непригодна для отслеживания реальной ситуации. уж больно корявая. это в лучшем случае. в худшем - сфальсифицированная.
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гм, а що у вас за браузер і що пише коли блокує? На утро 12 апреля зафиксировано 266 новых случаев COVID-19 в Украине, всего - 2777, умерли 83 человека, 89 - выздоровели, - Минздрав - Цензор.НЕТ 4269
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Этот сайт не может обеспечить безопасное соединение.
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Якраз Хром і блокує. Зараз перейду на Мозіллу.
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А официальный правительственный сайт чем хуже?
https://covid19.rnbo.gov.ua/
Там и по всем странам есть.
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В Украине каждый день в среднем умирают 1 600 человек... Эпидемия говорите? А заглянуть в закон, где определяется, что есть эпидемия? Закон. Не, не слышали? На утро 12 апреля зафиксировано 266 новых случаев COVID-19 в Украине, всего - 2777 умерли 83 человека, 89 - выздоровели, - Минздрав - Цензор.НЕТ 271
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А в Нью-Йорке сколько? Что догоним и перегоним Америку?
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По силе негативных последствий дурантина? С этой властью - запросто! На утро 12 апреля зафиксировано 266 новых случаев COVID-19 в Украине, всего - 2777 умерли 83 человека, 89 - выздоровели, - Минздрав - Цензор.НЕТ 2952
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только тупой украинец может требовать дефиницию общепризнанного явления в виде закона.
есть наука - Эпидемиология. она и определяет что да как.
специально для тебя: в законе не сказано что такое солнце, земля,человек, чем земля отличается от болота, чем женщина отличается от мужчины.
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узнаю бота по хамству и пустословию в качестве основной "аргументации".
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5403-17/ed20121002/sp:max10#n62
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Пандемия уже. Закон это закон, писаные человеком нормы, он не всегда может соответствовать действительности.
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я знаю. зелёная банда обожает плевать на закон. 73% тоже. правда, иногда обижаются, когда нарушают законы, защищающие их интересы... ну то таке
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Начали поступать тест прц....реально проводят тестирование.
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Ось незабаром припливуть на паромі з Турції шукачі пригод і буде ще більше.
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уже непринципиально. закрытие страны сработало бы в декабре. но у зелёных тогда были другие приоритеты. может быть, в начале марта ещё было не поздно, но... эта шайка в принципе не способна мыслить стратегически. их ум заточен на то чтоб быстро урвать и утащить в норку.
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У нас в городе отдали детский сад для обсервации тех кто приезжает и кто уезжает из города.
А на въездах стоят блок-посты нацгвардии. Так что не переживай за 40 человек, примут.
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Ну очень к месту. Лучше бы бы выложил фото доброго Пети с халатами.
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я краще викладу фото з допомогою від зєлєнського. На утро 12 апреля зафиксировано 266 новых случаев COVID-19 в Украине, всего - 2777, умерли 83 человека, 89 - выздоровели, - Минздрав - Цензор.НЕТ 6202
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Тебе надо чтобы Зеленский лично, под камеры, коробки с самолетов таскал, как Юля в свое время?
В принципе я думаю Петя тоже там крутился бы и раздавал лично сертификаты на медтехнику, как в свое время раздавал сертификаты на минометы и пулеметы.
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ну да, адже ********** та ******* вміє тільки все розпродавати, а от допомагати ще не навчилися, бо їхні мами любят скорость.
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Работа президента организовать доставку сотни тонн грузов для медиков, а не пиарится с тремя тысячами халатов, кстати приобретенными за счет "фонда Порошенко". Петя ЛИЧНО говорил, что там только половина его денег, а остальное "пожертвования" (блин и тут сэкономил).
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до речі так! фото що він організував! а я тобі кину фото як все крадеться зеслугами . як дійшло все до лікарень та аптек.
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Ага, точно, темной ночью Зеленский вместе с депутатами, с аптеки коробки таскает и увозит. Давай такую фото, все посмотрим.
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они днем таскают, даже не скрываются. вчера на цензоре новость была, как тесты воруют в открытую
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У Порохе не тільки "халати" - там
- апарати ШВЛ
- ПЦР-тести
- герметичні захисні костюми
- продовольчі набори.

Поки якийсь гундосий ішак пиляє якісь "ролики" - Справжній Президент рятує країну.
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Ему делать нехрен, вот и пиарится в надежде еще раз вернуться на первую табуретку страны.
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мені здається що ти зі своїм зєлєнським всрався.
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Кажется крестись, или в церковь сходи, а лучше к психиатру покажись.
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Та не проблема в УПЦ иди, а доктору вообще пофиг, хоть ты с Марса.
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УПЦ, в отличие от кремлевской сектьі МП, соблюдает карантин.
Гундяевцьі, похоже, вьіполняют задание по заражению бОльшего числа населения Украиньі.
Тех, кто туда продолжает ходить, не жалко, но они разносят заразу дальше.
А Аваков с Бакановьім им не противодействуют.
Сами нарушают законьі, прикрьіваясь которьіми проводят репрессии.
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Не жди добра от власти.
Надейся только на себя.
На ранок 12 квітня зафіксовано 266 нових випадків COVID-19 в Україні, загалом - 2 777, померли 83 людини, 89 одужало, - МОЗ - Цензор.НЕТ 4495
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Якби також повідомляли і статистику відвідування тими, хто захворів, коли вони перебували за кордоном, то, мабуть, переважна частина з них повернулася зовсім нещодавно і без обсервації
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все чітко! На утро 12 апреля зафиксировано 266 новых случаев COVID-19 в Украине, всего - 2777 умерли 83 человека, 89 - выздоровели, - Минздрав - Цензор.НЕТ 907 - вже другий раз НА ВИХІДНІ КІЛЬКІСТЬ НОВИХ ВИПАДКІВ РІЗКО ЗМЕНШУЄТЬСЯ.

Ескулапи на вихідні не роблять тести.
Горілочка-шашличок, всі діла...
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А потом опять вспышка заболеваемости среди врачей, 90% из которых не контактировали с больными.
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если люди не будут выходить, то не будет и новых заражений! люди выходите только в магазин. не гуляйте мать вашу по улице, потому что из за вас это все не закончится никогда, если будете гулять. Кто гуляет, тот действует против государства и должен забираться полицией за работу против государства! гуляющие люди - это диверсанты против Украины! Им должны давать тюремный срок!!!
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Если бы не такие ответственные граждане,вроде вас,то и ЗЕ бы у нас никогда не приключилось.
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Если поголовно проверить всех 650 тыс.человек въехавших в Украину после введения карантина, то статистика будет совсем другой.
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"Ломал я вербу близ Кантата -
Такая речка есть у нас.
Она кричала мне: "Не надо!"
Так было каждый год, не раз."
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*** На ранок 12 квітня зафіксовано 266 нових випадків COVID-19 в Україні, загалом - 2 777, померли 83 людини, 89 одужало, - МОЗ - Цензор.НЕТ 2505
каждый у сакуры хокку
сочинять принялся
риса пропал урожай...
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Я взял "хокку" в кавычки, т.е. стихи не мои.
Тебя что-то обидело?
А верба здесь при чем.
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і глідєлі на мєня ані, словно гаваря, "ана абманєт"
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10.03 - 2203, 69 человек умерли, 61 - выздоровел, новых 311
11.04 - 2511, 73 человека умерли, 79 - выздоровели, новых 308
12.04 - 2777, 83 человека умерли, 89 - выздоровели, новых 266
Посмотрим, что будет завтра.
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буде менше.
а у вівторок, післязавтра - скачок буде
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фіфті-фіфті - виживший і помєршій адін к аднаму
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Да что там смотреть? Стандартная отечественная статистика. На выходных выявляют меньше заболевших. В понедельник будем обновлять максимумы.
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Люди верят во все подряд,так устроены.Если бы совок не закончился,сегодня они бы надевали костюм ракеты и ходили по улицам
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