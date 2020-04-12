 COVID-19: в мире 1,77 млн зараженных, погибших - 108 тыс. США лидируют по числу жертв. ИНФОГРАФИКА

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру.

Победили болезнь за это время 404 372 человек. Также во всем мире зарегистрировали 108 867 летальных случая.

Лидером по количеству случаев заражений остаются США. Случаи заражения зафиксированы во всех 50 американских штатах, число умерших за сутки выросло на 1831 до 20 608. Число выздоровевших достигло 32 091, заболевших - 529 951.

Испания сообщает о 163 027 инфицированных. Из них 59 109 выздоровели, 16 606 человек умерли.

В Италии за все время заболели 152 271 человек. В то же время умерли 19 468, вылечились 32 534 человек.

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Наибольшее количество летальных случаев зарегистрировали в США, Италии, Испании и Франции.

Так, во Франции умерли 13 851 человек, в Великобритании – 9 892, в Иране – 4 357, Бельгии - 3 346, в Германии - 2 871, в Нидерландах – 2 653, в Турции - 1 101, в Швейцарии - 1 036.

В РФ число зараженных достигло 13 584 человек, умерли - 106; в Беларуси - 2 226, умерли - 23; в Польше - 6 356, умерли - 208; в Молдове - 1 560, умерли - 30; в Венгрии - 1 310, умерли - 85; в Румынии - 5 990, умерли - 291; в Словакии - 728, умерли - 2.