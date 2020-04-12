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 COVID-19: в мире 1,77 млн зараженных, погибших - 108 тыс. США лидируют по числу жертв. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 12 апреля во всем мире зарегистрировали 1 777 666 случаев заражения коронавирусом. На первом месте по количеству заражений остается США.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру.

Победили болезнь за это время 404 372 человек. Также во всем мире зарегистрировали 108 867 летальных случая.

Лидером по количеству случаев заражений остаются США. Случаи заражения зафиксированы во всех 50 американских штатах, число умерших за сутки выросло на 1831 до 20 608. Число выздоровевших достигло 32 091, заболевших - 529 951.

Испания сообщает о 163 027 инфицированных. Из них 59 109 выздоровели, 16 606 человек умерли.

В Италии за все время заболели 152 271 человек. В то же время умерли 19 468, вылечились 32 534 человек.

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Наибольшее количество летальных случаев зарегистрировали в США, Италии, Испании и Франции.

Так, во Франции умерли 13 851 человек, в Великобритании – 9 892, в Иране – 4 357, Бельгии - 3 346, в Германии - 2 871, в Нидерландах – 2 653, в Турции - 1 101, в Швейцарии - 1 036.

В РФ число зараженных достигло 13 584 человек, умерли - 106; в Беларуси - 2 226, умерли - 23; в Польше - 6 356, умерли - 208; в Молдове - 1 560, умерли - 30; в Венгрии - 1 310, умерли - 85; в Румынии - 5 990, умерли - 291; в Словакии - 728, умерли - 2.

COVID-19: в мире 1,77 млн зараженных, погибших - 108 тыс. США лидируют по числу жертв 01

Источник: https://censor.net.ua/n3188455
 
 
 Топ комментарии
 
А ви отримали смс від МОЗ?) А відповіли?

COVID-19: в мире 1,77 млн зараженных, погибших - 108 тыс. США лидируют по числу жертв - Цензор.НЕТ 8695
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Епічна битва Порошенка із зеленським. Ось, як виглядали б дебати, коли їх знімав би Джордж Лукас. Волаю.

https://www.facebook.com/myroslavhai/videos/10155879982782163/
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скоро скрепные Америку догонят...и надеюсь перегонят...
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Ну и нхр пересичному круглые сутки срать мозги этими страшилками? Возьмите лучше за яйца ахметовых коломойских порошенок и тряхните их мошну для тихой борьбы с пандемией
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скоро скрепные Америку догонят...и надеюсь перегонят...
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Один хр все не помрут нигде, идет жестокое выравнивание перенаселения земного шарика и кому как "повезет" пока радоваться рана ибо процесс непредсказуем хотя и управляемый кем-то
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Епічна битва Порошенка із зеленським. Ось, як виглядали б дебати, коли їх знімав би Джордж Лукас. Волаю.

https://www.facebook.com/myroslavhai/videos/10155879982782163/
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
А ви отримали смс від МОЗ?) А відповіли?

COVID-19: в мире 1,77 млн зараженных, погибших - 108 тыс. США лидируют по числу жертв - Цензор.НЕТ 8695
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У нашіх Американських друзів, братів президент Трам ввів надзвичайний стан по усім штатам.... шкода, що так піздно((( ну скоро північні орки випередять усіх, займуть "почесну" першу строку...
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Совок всегда догонял и перегонял Америку! Вот в этом вопросе пусть козломордые одержат победу с огромным отрывом! Свинолупі повинні повиздихати-крапка!
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Уважаемые, когда вы начнёте давать информацию с учётом количества населения стран? Абсолютные значения не показывают реальной картины. Есть же такая характеристика как смертность. Вот её и надо показывать, а не количество умерших. Спасибо!
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"Уважаемые... " - это ты к кому обращаешься, к тварям что тебя за лоха держат?

"Абсолютные значения не показывают реальной картины. " - а у них задача прямо противоположная...
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ты как будто с другой планеты...
небось мировоззрение формировалось на классической литературе...
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Смертність неможливо вирахувати на початку, важлива тенденція хвороби і навантаження лікарень.
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Это надо кому то сидеть и сводить статистику по странам учитывая количество населения. Но уже сейчас понятно, что меньше всех от этой эпидемии пострадал Китай.
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Теперь трампушке не очень то светят перевыборы...
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Чому? Байден взагалі повів себя як кремлефюрер, сховався в бункері і воює з печенегами.
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А у амеров кроме этих кто то есть, наверно
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Вполне светят, если успеет разобраться, кто решил валить экономику штатов.
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Еще и спасителем нации может оказаться. Как бы абсурдно это не звучало.
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Україна, як завжди, півсля першої сотні держав. Так тримати!
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Подводя итоги распространения корововируса по миру каждый день убеждаюсь, что Китай никак - от слова ноль, не мог локализовать корововирус в Ухани и не заразится поголовно всем Китаем с их полторамиллиардным населением и триллионами связей между собой. Поэтому ещё раз убеждаюсь, что корововирус распространяется пробирками. Когда это дойдёт до мировых спейслужб непонятно.
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А хто вигодонабувач, хто розповсюджує?
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А про Швецию данных нет?
Там карантин так и вводили.
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