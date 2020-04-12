 Песков: Ситуация с COVID-19 в Москве тяжелая, наплыв очень большой, больницы работают на пределе

Об этом в субботу, 11 апреля, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.
Как пояснил официальный представитель Кремля, столичные больницы в настоящее время работают в авральном режиме из-за роста числа больных.
"Наплыв больных очень большой. Больницы, мы видим, в Москве работают чрезвычайно напряженно, в героическом, авральном режиме", - отметил Песков, добавив, что напряженная ситуация складывается и в Санкт-Петербурге.
По последним данным, в Москве с момента начала эпидемии выявлено 8852 случая заражения коронавирусом. Столичные власти отмечали, что больницы и скорая помощь работают на пределе возможностей.
С понедельника, 13 апреля, в столице начнут вводить пропускной режим. Сначала пропуска будут выдавать для поездок на работу, а затем и для поездок в других целях, в том числе для перемещения внутри района. Для контроля за исполнением режима привлекут сотрудников Росгвардии.
Исчезнет, сгинет роковой
Инфекции гнойник:
Коронавирусу дал бой
Свят Путин солнцелик.
Его улыбка мир бодрит,
Ведь русская душа
Болезнь в Италии разит
И давит в США.
Шлет Путин в Сербию врачей
Помочь браткам, как встарь ...
А что Россия? А о ней
Забыл подумать царь!
В ней вирус множится, злодей,
Но гибель гада ждет:
Вернет Италия врачей,
Халаты Трамп пришлет,
А сербы - дюжину печей,
Чугунных и стальных,
Чтоб трупы яркостью свечей
Горели скрепно в них.
они красные, на выкате, он наверно постоянно срать хочет!?
Перейди на Антона
С Геращенко на Кличко
Потом Ляшку в очко
Возвращайся через Киву
Парубию зайди красиво
Пристыкуйся до Петра
Бо ему уже пора
Коси политика всякого
Даже Арсена Авакова
СЛАВА УКРАЇНЕ
"мацквачи!
тех что половцы не убили
я убью!
то что печенеги не разрушили
я разрушу!"
Україна молиться за вас , кацапи . Щоб вас там побільше виздихало . Катастрофічного вам розвитку ситуації , мразоти .