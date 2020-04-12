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Темы дня: Коронавирус и карантин Подозрение Чорновол Денис Ермак и Гео Лерос Российские террористы сбили Боинг
 За рубежом
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 Песков: Ситуация с COVID-19 в Москве тяжелая, наплыв очень большой, больницы работают на пределе

В Москве наблюдается тяжелая ситуация из-за распространения коронавируса. В авральном режиме работают все больницы.

Об этом в субботу, 11 апреля, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

Как пояснил официальный представитель Кремля, столичные больницы в настоящее время работают в авральном режиме из-за роста числа больных.

"Наплыв больных очень большой. Больницы, мы видим, в Москве работают чрезвычайно напряженно, в героическом, авральном режиме", - отметил Песков, добавив, что напряженная ситуация складывается и в Санкт-Петербурге.

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По последним данным, в Москве с момента начала эпидемии выявлено 8852 случая заражения коронавирусом. Столичные власти отмечали, что больницы и скорая помощь работают на пределе возможностей.

С понедельника, 13 апреля, в столице начнут вводить пропускной режим. Сначала пропуска будут выдавать для поездок на работу, а затем и для поездок в других целях, в том числе для перемещения внутри района. Для контроля за исполнением режима привлекут сотрудников Росгвардии.

Источник: https://censor.net.ua/n3188453
 
   
 Топ комментарии
 
Родные кацапы-братья, дай вам Бог побольше этого счастья. Чтоб вы все повысдыхали
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срочно нужно проводить парад ! вирус испугается армат и сбежит обратно в китай !
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Коронавирус и Путин

Исчезнет, сгинет роковой
Инфекции гнойник:
Коронавирусу дал бой
Свят Путин солнцелик.

Его улыбка мир бодрит,
Ведь русская душа
Болезнь в Италии разит
И давит в США.

Шлет Путин в Сербию врачей
Помочь браткам, как встарь ...
А что Россия? А о ней
Забыл подумать царь!

В ней вирус множится, злодей,
Но гибель гада ждет:
Вернет Италия врачей,
Халаты Трамп пришлет,

А сербы - дюжину печей,
Чугунных и стальных,
Чтоб трупы яркостью свечей
Горели скрепно в них.
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Кацапня бухає бояру і вірусу нібаіцца!
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некоторьіх больньіх отрправить в ОРДЛО
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Кацапы не сдохнут в нужном количестве ,но вот что хорошо это то что при таких раскладах и нефти по 20-30 баксов распад Мордора ускоряется просто семимильными шагами и ***** будет в этом году явно не до нас и самые глобальные учения со времен Совы , Кавказ 2020 накрываются медным тазом .
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Письков только о Москве и Питере отозвался. Типа, остальная рашка не люди, пусть дохнут. Так характерно для касапов.
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я когда на булькатые глаза Писькова смотрю,
они красные, на выкате, он наверно постоянно срать хочет!?
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Корона корона
Перейди на Антона
С Геращенко на Кличко
Потом Ляшку в очко
Возвращайся через Киву
Парубию зайди красиво
Пристыкуйся до Петра
Бо ему уже пора
Коси политика всякого
Даже Арсена Авакова
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Только после вас - грязных московских свиней
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Одно важное пропущено - на донбасе Украинцы больно бьют по гнилому русомразному епалу
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А після одужання від коронавірусу залишається ураження мозку. Попереду ще повстання зомбі))
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Параду в мацкве быть, бабы ещё нарожают.
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Коронавирус спутал все карты кремлю. И кто бы что не говорил, кто знает что было бы сейчас с Украиной если бы не коронавирус
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А что было бы? Отправили бы Украинцы в ад еще пару тысяч сатанинской русомрази. Или ты против?
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"старший брат" коронавирусни , без единого выстрела свалил наповал совок,младший его брат ,походу взялся за обнуление рабсеи с обнуленным сцарем
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Корона вирус должен присвоить статус "Груз 200" 85% населения россии.15% спасуться если три раза в день будут говорить - Слава Украине.
СЛАВА УКРАЇНЕ
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так говорил коронавирус:
"мацквачи!
тех что половцы не убили
я убью!
то что печенеги не разрушили
я разрушу!"
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Им би ще тайгу хтонебудь подпалив для полного кайфа, ото дело було б...
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Чому Гуня Московський не проводить ходу сумашедших юродівих старушек з іконками сталіна і ніколашки ?
Україна молиться за вас , кацапи . Щоб вас там побільше виздихало . Катастрофічного вам розвитку ситуації , мразоти .
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