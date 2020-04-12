 Враг вчера 8 раз обстрелял позиции ОС, активно применяя крупный калибр: ранены 3 бойца

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил, передает Цензор.НЕТ.

11 апреля противник применил против наших воинов запрещенные артиллерийские системы калибра 122 мм, минометы калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Благодаря эффективному использованию дежурных огневых средств украинские защитники подавили вражескую активность. Ситуация в районе проведения операции надежно контролируется Объединенными силами.

Подразделения из состава оперативно-тактической группировки "Восток" вчера зафиксировали три обстрела со стороны оккупационных войск. Российские наемники открывали огонь из гранатометов различных систем, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия по нашим опорным пунктам неподалеку от Славного, Широкино и Песков. На этих направлениях подразделения Объединенных сил оперативно прекращали огневую активность противника, поэтому враждебные обстрелы были непродолжительными.

Минские договоренности российско-оккупационные войска нарушали вчера и в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". В общей сложности противник совершил там пять обстрелов. Утром наемники в районе населенного пункта Голубовское дважды открывали огонь по нашим защитникам вблизи Новотошковского. По подразделениям Объединенных сил враг выпустил четыре артиллерийских снаряда 122-го калибра и 28 мин 120-го калибра, а также применил автоматические станковые гранатометы, пулеметы крупного калибра и стрелковое оружие. После обеда из минометов 120-го и 82-го калибров, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов противник трижды обстрелял позиции защитников Украины рядом с Новозвановкой.

Вследствие вражеских обстрелов вчера получили ранения трое украинских героев.

По данным украинской разведки ранения получили семеро боевиков НВФ.

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"Сегодня ночью сразу после полуночи российские оккупационные войска обстреляли из ручных противотанковых гранатометов и пулеметов крупного калибра наши позиции близ села Тарамчук на Приазовье. Ответным огнем Объединенные силы немедленно прекратили враждебную провокацию. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет", - подытожили в штабе ООС.





