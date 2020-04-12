 Еще 20 случаев COVID-19 подтвердили на Житомирщине 11 апреля, всего в области 94 заболевших, - ОГА

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОГА, COVID-19 путем ПЦР-исследований обнаружили у жителей Бердичева (8 человек), Коростеня (8), Житомира (2), Овруча (1) и Пулинов (1).

За все время наблюдения на Житомирщине 94 лабораторно подтвержденных случаях коронавирусной инфекции:

2 случая в Радомышле (1 - летальный),

11 - в Житомире;

23 - в Бердичеве (2 - летальных),

1 - в Бердичевском районе;

21 - в Малине;

22 - в Коростене;

1 - в Житомирском районе;

2 - в Черняховском районе;

1 - в Новоград-Волынском;

2 - в Овруче;

2 - в Коростышеве;

5 - в Коростышевском районе;

1 - в Пулинах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки на Житомирщине выявили 21 новый случай COVID-19: всего случаев 52, - ОГА

Напомним, на утро 11 апреля зафиксировано 2511 случаев COVID-19 в Украине, умерли 73 человека, 79 - выздоровели.