 Еще 20 случаев COVID-19 подтвердили на Житомирщине 11 апреля, всего в области 94 заболевших, - ОГА

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОГА, COVID-19 путем ПЦР-исследований обнаружили у жителей Бердичева (8 человек), Коростеня (8), Житомира (2), Овруча (1) и Пулинов (1).
За все время наблюдения на Житомирщине 94 лабораторно подтвержденных случаях коронавирусной инфекции:
2 случая в Радомышле (1 - летальный),
11 - в Житомире;
23 - в Бердичеве (2 - летальных),
1 - в Бердичевском районе;
21 - в Малине;
22 - в Коростене;
1 - в Житомирском районе;
2 - в Черняховском районе;
1 - в Новоград-Волынском;
2 - в Овруче;
2 - в Коростышеве;
5 - в Коростышевском районе;
1 - в Пулинах.
Напомним, на утро 11 апреля зафиксировано 2511 случаев COVID-19 в Украине, умерли 73 человека, 79 - выздоровели.