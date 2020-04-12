EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Подозрение Чорновол Денис Ермак и Гео Лерос Российские террористы сбили Боинг
 За рубежом
  730  25
Материалы по теме:
Все про:День Победы (1030) карантин (2871) парад (462) Песков (1030) Россия (75318) COVID-19 (3650) коронавирус (2329)

 Парад Победы в Москве состоится 9 мая или позже, - Песков

Парад Победы, приуроченный к 75-й годовщине окончания "Великой Отечественной войны", то есть подписания Германией акта о капитуляции в 1945 году, может быть перенесен на другую дату.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

В программе "Большая игра" на Первом канале песков сказал, что на данный момент никаких решений о переносе праздничных мероприятий, о переносе парада Победы или о переносе "Бессмертного полка" не принималось.

Он пояснил, что такие решения будут приниматься позже с учетом развития эпидемиологической ситуации.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Бл#дь #бана, народу! Ах#еть не встать! А говорили, бл#дь, больше 50 не собираться", - в Москве 15 000 военных без защитных средств готовятся к параду на 9 мая. ВИДЕО

"Но я могу сказать одно: ни у кого не должно быть сомнений, что парад Победы и празднование Дня Победы будет обязательно - я не знаю, будет ли это 9 мая или позже, - но оно будет обязательно", - заявил Песков.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, за 10 апреля в России подтверждены 1667 случаев новой коронавирусной инфекции в 49 регионах, при этом выписано по выздоровлению 250 человек.

Всего в стране зарегистрировано 13 584 заболевших в 82 регионах, а число выздоровевших пациентов увеличилось до 1045 человек.

Также за сутки зафиксировано 12 летальных случаев: 8 в Москве, 1 в Московской области, 1 в Хабаровском крае, 1 в Ставропольском крае, 1 в Калининградской области. За весь период в России от коронавируса скончалось 106 человек.

Также читайте: Белый дом подтвердил, что Трамп не поедет в Москву праздновать с Путиным День Победы

Источник: https://censor.net.ua/n3188445
 
   
 Топ комментарии
 
Лучше всю неделю с 9 начиная. С обязательными лобызаниями и крестными ходами. И побольше военных. Один хрен всем им в рай рано или поздно. Лучше рано ))))
 показать весь комментарий
 
Все ржут над тупостью про печенегов. Когда стране гордиться нечем, она ищет победы в прошлом.


 показать весь комментарий
 
У кого кукушка поехала те ловят белку, но если они спускаются в бункер то тут им приходится ловить печенегов и половцев.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
та нехай "святкують" 9-го травня, буде весело...
 показать весь комментарий
 
Уже весело
Цензор правильно написал на Первом канале песков сказалИсточник: https://censor.net.ua/n3188445
Оно уже не человек ( и давно), даже фамилия с маленькой буквы)))))))))))))))))))))))))))
 показать весь комментарий
 
Не, ну как это, только 9-мая надо провести парад!
 показать весь комментарий
 
 
Все ржут над тупостью про печенегов. Когда стране гордиться нечем, она ищет победы в прошлом.


 показать весь комментарий
 
 
У кого кукушка поехала те ловят белку, но если они спускаются в бункер то тут им приходится ловить печенегов и половцев.
 показать весь комментарий
 
 
Лучше всю неделю с 9 начиная. С обязательными лобызаниями и крестными ходами. И побольше военных. Один хрен всем им в рай рано или поздно. Лучше рано ))))
 показать весь комментарий
 
 
И побольше тренировочных парадов. По всей Раиссе. Лучше с ветеранами. Ну чтобы наверняка.
 показать весь комментарий
 
 
А какая будет социальная дистанция в колоннах войск ?
Или они будут в ушанках и скафандрах ?
А танки придётся вести 1 танкисту - это 9 мая всем запомнится.
Садимся у телевизоров с попкорном.
Какая дистания будет между ветеранами которым за 90 ?
Или за 100 грамм они ценой не постоят ?
 показать весь комментарий
 
какие там ветераны, ...
а войска оденут противогазы
будет весело
 показать весь комментарий
 
опоблок купил билеты уже, какой перенести
 показать весь комментарий
 
 
пабеду перенасить? - та я ж тебе усы повыдергаю!
 показать весь комментарий
 
 
Могли бы отметит парадом и Первую Отечественную войну сразу и пригласит Меркель и Макрона Парад Победы в Москве состоится 9 мая или позже, - Песков - Цензор.НЕТ 7068
 показать весь комментарий
 
В нас ще також є багато,прихильників цієї тупості.
 показать весь комментарий
 
удумали, черти, парад пабеды перенести,
а если я за вас сейчас бакану звякну, он у нас по чертям?
 показать весь комментарий
 
дедываяваленке дидов на палках в чулан отложат
 показать весь комментарий
 
ето шо же получается - вытиралам с 46го года рождения отбой?
 показать весь комментарий
 
а если это последний парад для Х#йла? как можно отменить? а то - нет парада, нет правок, вирус, дедушка старый может кто чего надумать...
 показать весь комментарий
 
чихать всегда чихать везде, а на параде то так точна!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом
 
 
 
 
 
 вверх