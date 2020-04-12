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 Пятая смерть пациента с COVID-19 зафиксирована на Львовщине, - ОГА

Во Львовской области умерла 75-летняя пациентка, у которой была диагностирована коронавирусная инфекция.

Об этом сообщил и.о. директора департамента здравоохранения Львовской областной государственной администрации Андрей Васько, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОГА.

По его информации, 75-летняя женщина умерла 11 апреля.

Положительный тест, который подтвердил у пациентки коронавирус, получили вчера, 10 апреля.

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Женщина была госпитализирована во Львовскую областную инфекционную клиническую больницу 7 апреля.

У пациентки были сопутствующие заболевания, в частности заболевания сердечно-сосудистой системы.

Напомним, на утро 11 апреля зафиксировано 2511 случаев COVID-19 в Украине, умерли 73 человека, 79 - выздоровели. При этом во Львовской области подтверждены 96 случаев.

Источник: https://censor.net.ua/n3188443
 
 
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Ничего потерпите ..ещё немножко осталось..в мае месяце ЗЕбилы уже снимают карантин, статистику как и тесты прекращают, и сразу дела пойдут на поправку...никакого коронавируса официально в Украине не будет..
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